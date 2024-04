5 frases de Diego Martínez tras la caída de Boca en Fortaleza: del análisis optimista a la pregunta sobre Valentini que lo sorprendió

Boca Juniors sufrió una dura derrota ante Fortaleza por 4 a 2 en Brasil y complicó su objetivo de terminar líder en el Grupo D de la Copa Sudamericana. Disputadas tres fechas, el Xeneize marcha segundo con cuatro unidades, a cinco del elenco brasileño que tiene puntaje perfecto.

“Creo que el rival aprovechó los dos inicios del partido en el primer tiempo y en el segundo tiempo y eso le hizo marcar la diferencia. Obtuvo la ventaja, el equipo siguió con el planteo y logró empatar. Terminamos mejor, pero nos costó el inicio del complemento. Fortaleza aprovechó y esa diferencia fue demasiada amplia. Destaco al equipo que intentó, porque estos jugadores nos daban la sensación de que podían ponerse en partido”, analizó Diego Martínez en la conferencia de prensa tras el encuentro.

“Es un resultado que no queríamos, que no veníamos a buscar. El balance más allá de la diferencia es que Fortaleza es un justo ganador. Pudo aprovechar mejor las aproximaciones que generó y eso le hizo marcar una diferencia importante. Valoro el esfuerzo de los muchachos, de no rendirse nunca y querer todo el tiempo estar en partido y lograr descontar. Nos queda descansar y mañana ya poner nuestra cabeza en el partido tan importante ante Estudiantes”, agregó. El DT hizo mención al juego que el Xeneize disputará el próximo martes en Córdoba ante el Pincha, por la semifinal de la Copa de la Liga.

“Fortaleza es un equipo con mucho tiempo de trabajo, que tiene muchas variantes en su formación y funciones. Lo que viene para nosotros ahora será sacar los nueve puntos que nos quedan y a partir de ahí ver si nos alcanza para clasificar primero o sino segundos e ir a una ronda más”, continuó Diego Martínez, con cierto optimismo. Vale recordar que Boca Juniors visitará en la próxima jornada a Sportivo Trinidense de Paraguay y cerrará las dos últimas fechas en La Bombonera ante el propio Fortaleza y Nacional Potosí de Bolivia.

Sobre el final de la rueda de prensa, el entrenador recibió una consulta que lo sorprendió y que tuvo que ver con el conflicto que tiene Nicolás Valentini con la institución. El zaguero central de 23 años aún no llegó a un acuerdo por la renovación de su contrato que culminará en diciembre próximo y es por eso que fue apartado del equipo, aunque se entrena habitualmente con los futbolistas profesionales. “Nicolás es parte del plantel, pero tiene una situación personal con la institución, que ha decidido que hasta que no se resuelva no contemos con él”.

Chiquito Romero fue el futbolista de Boca Juniors que también habló tras la derrota en Brasil. Sus frases más destacadas.

“Sabíamos que los primeros 15 minutos de las dos partes iban a ser complicados porque cuando jugás de visitante son los momentos críticos. Merecimos más en el primer tiempo, tuvimos muchas oportunidades y jugamos mejor, pero es fútbol y a veces suceden estas cosas. Te encontrás con un gol rápido y automáticamente se levantan”.

“Tenemos que pensar en lo que viene. No será tan difícil porque nosotros ya jugamos en la altura, nos queda ir a Paraguay y después cerramos en casa. Tenemos que hacer los deberes bien y sacar los nueve puntos. (Estudiantes) Es un partido aparte y hay que estar preparados”.

“Son cosas que duelen las que pasaron hoy. La gente que vino hoy hay que pedirle disculpas porque hicieron un esfuerzo importante para poder venir acá y se nos escaparon puntos importantes para lo que viene”.

“No vinimos a llevarnos una derrota de esta cancha, obviamente. Ellos lo aprovecharon en los inicios de cada tiempo y se marcó ahí la diferencia del partido. Seguimos pensando y queremos que a Boca le vaya bien, eso es lo importante”.