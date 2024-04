El tenso cruce de De Paul con un rival y las reacciones de Simeone por los goles errados del Atlético en la eliminación de la Champions

Atlético de Madrid y Borussia Dortmund protagonizaron uno de los cruces más atrapantes de los cuartos de final en la UEFA Champions League. El resultado del primer encuentro en el Metropolitano en favor del Colchonero (2-1) dejó abierta la llave para la vuelta. El Signal Iduna Park registró una primera parte muy caliente, que incluyó un picante cruce entre Emre Can y Rodrigo De Paul, en la posterior eliminación de la visita luego de caer 4-2 en Alemania (global: 5-4).

La primera parte estuvo dominada por un claro mano a mano que falló Álvaro Morata, algo que lamentaría mucho más con los goles de Julian Brandt y Ian Maatsen para dar vuelta la eliminatoria. La preocupación cambió de vereda y se vivía un ambiente tenso en suelo teutón, que provocó su chispa entre el campeón del mundo y el volante local a los 40 minutos.

Un centro cruzado en la derecha generó un mal rechazo de Julian Ryerson y César Azpilicueta buscó arrojarse al suelo para desviar la trayectoria de la pelota, pero golpeó sin intención al arquero, Gregor Kobel, quien había salido de los tres postes para atenazar el balón. El toque involuntario provocó una serie de quejas a Azpi por la gravedad de la entrada, aunque no registraba demasiado peligro. Luego de una serie de repeticiones, las cámaras se quedaron con Emre Can, ya que se llevó su mano derecha a la boca y le hizo un gesto para que se callara a De Paul, debido a alguna razón que no llegó a ser captada.

El árbitro, Slavko Vincic, intentó advertirlo para que deje su mal comportamiento de lado y, cuando parecía que la situación se calmaba, el volante de la selección argentina estiró su cabeza para ver el número de camiseta y el nombre de quién le estaba hablando en una reacción que no pasó por alto en las redes sociales, ya que ESPN caratuló a ese movimiento como una “chicana” del ex hombre de Racing.

* El jugada fallada por Álvaro Morata

El cruce entre los dos futbolistas quedó a un costado para el inicio del complemento, donde el Atlético de Madrid remontó las acciones con los goles de Mats Hummels en contra y Ángel Correa, que había ingresado desde el banco en lugar de Álvaro Morata. Justamente, ese dúo fue el gran protagonista en la dolorosa eliminación por algunas jugadas que impidieron sentenciar el pasaje a semifinales, boleto que se lo quedó el Borussia Dortmund con tantos de Niclas Füllkrug y Marcel Sabitzer entre los 71′ y los 74′. Será rival de París Saint-Germain en esa instancia.

El cronómetro marcaba tres minutos y el 0-0 dominaba las acciones cuando Antoine Griezmann bajó una pelota desde las alturas y lo habilitó a Morata con una carrera frente a frente ante Kobel. El delantero español esperó demasiado en la definición, intentó resolver por arriba del guardameta y el remate se fue desviado a centímetros del palo.

La siguiente ocasión sucedió tras el descuento convertido por Hummels en su propia valla. A los 56 minutos, Correa recibió un gran pase de Koke. El argentino de 29 años realizó un toque de zurda para orientarse frente al arco, aguardó hasta último momento y cambió de pierna para realizar un suave derechazo que pasó rozando el caño izquierdo.

* El errado de Correa y la reacción de Simeone

Las reacciones de Diego Simeone hablaron por si solas porque el entrenador se había dibujado una mueca de lamento por lo fallado bajo los pies de Morata, pero se terminó de derrumbar a partir de la jugada protagonizada por su compatriota. El Cholo se “enterró” en el césped porque se cayó al suelo sin poder creer cómo el avance no había finalizado en gol de su equipo. Esas dos ocasiones fueron claves en el trámite de un encuentro que vuelve a dejar en el camino al Colchonero en los cuartos de final por tercera vez en las últimas cinco temporadas.

Finalizado el encuentro, Rodrigo De Paul brindó su mirada del trámite adverso: “No supimos cuidar el resultado, fuimos poco inteligentes. Hay un dolor muy grande. Es difícil hacer un análisis, no era fácil por cómo nos fuimos del primer tiempo. Tuvimos posibilidades, el equipo lo empató en la segunda mitad y ahí estuvo el problema nuestro de no saber mantener esos dos goles que conseguimos. Teníamos mucha ilusión”.

El DT se sumó a estas palabras e hizo hincapié en las jugadas desperdiciadas a lo largo de los 180 minutos en charla con ESPN: “Estoy bien porque el equipo intentó hasta el final llevarse un partido que en todo momento nos fue al contrario de lo que queríamos, ni que hablar del partido en el Metropolitano con las situaciones de gol que tuvimos para encaminar un poco mejor el resultado. Acá, cuando arranca el partido, pasó lo mismo. Después, tuvimos la de Correa, ellos reaccionaron muy bien al 2-2 y se llevaron el partido justamente porque fueron más contundentes en las áreas. La clave estuvo ahí. Los jugadores han hecho un trabajo enorme para competir. No tuvimos la contundencia ofensiva que pudimos haber generado. Hay que felicitar al rival y saber que competimos de la mejor manera que pudimos”.

* El resumen de la clasificación del Borussia Dortmund a semis de la Champions