Las imágenes que publicó Morena Beltrán junto a Lucas Blondel tras la operación que atravesó el lateral de Boca Juniors

Morena Beltrán mostró cómo se recupera Lucas Blondel de su lesión

Lucas Blondel superó con éxito la intervención quirúrgica por su lesión ligamentaria y su pareja, Morena Beltrán, compartió un emotivo posteo en las redes sociales. El lateral derecho de Boca Juniors sufrió una rutpura de ligamentos en su rodilla derecha en el primer tiempo ante San Lorenzo disputado en La Bombonera y su recuperación le demandará entre seis y ocho meses.

La reconocida periodista de ESPN mostró en su cuenta personal de Instagram cómo se encuentra el futbolista de 27 años. “Por acá todo bien (o eso parece)”, fue el escueto pero tierno mensaje de Morena Beltrán para su pareja que fue operada este lunes.

El video muestra al defensor de muy buen semblante. Ambos están sentados en un sillón, tomando mate y observando un partido de fútbol, con la pierna derecha recién operada inmovilizada en primer plano y junto a ellos su perro, quien suele ser protagonista en varias de sus publicaciones.

Lucas Blondel tras ser operado por la rotura de ligamentos de rodilla

Esta imagen se sumó a la primera que compartió Lucas Blondel junto a su familia en la sala del hospital tras haber sido intervenido quirúrgicamente por el Doctor Jorge Batista, médico de Boca Juniors y uno de los principales especialistas en roturas de ligamentos. De hecho, el Bocha ha operado a la mayoría de los jugadores del fútbol local y en los últimos días había hecho un impactante posteo debido a las recurrentes lesiones de este tipo.

El Doctor Batista hizo una profunda reflexión y advertencia a las autoridades y comparó esta realidad con la de los torneos de Europa. “NO son 18!!! SON 19. Hay un jugador más que seguramente será dada la info próximamente!! Este fin de semana: 3 (Tres!!!!!). Hace dos semanas subí una publicación que pasó desapercibida. El año pasado también lo hice”, comenzó su descargo a través de una publicación en Instagram.

La publicación del Doctor Jorge Batista sobre la cantidad de roturas de ligamentos en el fútbol argentino

“Calendario muy apretado, terrenos de juego en algunos casos en mal estado, modas en el uso de tapones semicirculares en lugar de tapones redondos, estress psíquico (todos se juegan algo, descenso, clasificar a instancias finales, etc etc), fatiga física. El fútbol argentino es sumamente difícil, el trabajo de los preparadores físicos es excelente. Esto trae aparejado que el jugador no tenga un segundo sin que reciba la presión de dos y hasta tres rivales. (Estress físico y mental)”, agregó el Doctor en su cuenta @jpbatista20.

Continuando con su análisis, el Doctor Batista planteó una comparación con el fútbol europeo, al mismo tiempo que se mostró pesimista. “Si bien la mayoría son lesiones indirectas también debo remarcar que en el fútbol europeo se protege más al jugador. Una o dos faltas, amarilla y luego roja. De todo esto se me ocurre una sola conclusión: NO veo una salida rápida. Se seguirán rompiendo cada vez más jugadores, esto es INEVITABLE. No hay programas de prevención que se puedan instaurar porque las variables a corregir son muchísimas y tocan intereses económicos en muchos casos. Una pena!!”, concluyó.