Con un gol digno del Puskas, la Argentina Sub 23 le ganó a México en su preparación de cara a los Juegos Olímpicos

La Selección Argentina Sub 23 se anotó un triunfo por 4-2 frente a México en un encuentro amistoso disputado en el Estadio El Encanto (Mazatlán), en el proceso de preparación para los Juegos Olímpicos de París 2024. El equipo dirigido por Javier Mascherano se sobrepuso a un empate temporal y aseguró su victoria en la segunda mitad. La próxima cita para los argentinos será nuevamente ante el Tri, este lunes 25 de marzo en el Estadio Cuauhtémoc, en Puebla.

El partido, que forma parte de la etapa preparatoria hacia el debut de Argentina en París 2024, vio a la Albiceleste abrir el marcador gracias a un penal ejecutado por Thiago Almada y seguido por un tanto de antología de Matías Soulé, que se coloca como firme candidato a pelear por el Premio Puskas (galardón que se otorga al mejor tanto de la temporada). Pese a irse al descanso con un empate (nivelaron las acciones Ettson Ayón y Jordan Carrillo), Lucas Beltrán fue clave en la segunda mitad, contribuyendo con dos goles que sellaron la victoria de Argentina.

El equipo nacional no mostró su mejor forma en la primera mitad, sufriendo para mantener la posesión del balón frente a un vibrante equipo mexicano. Sin embargo, tras ajustes durante el entretiempo, lograron mejorar su desempeño, mostrando un dominio más efectivo en la segunda parte del encuentro.

Argentina se impuso por 4 a 2 ante México en el Estadio El Encanto de Mazatlan Photo by Alex Avila/Jam Media/Getty Images)

Matías Soulé, que se crió futbolísticamente en las inferiores de Vélez, pero que en el 2020 emigró rumbo a las inferiores de la Juventus, fue una de las principales figuras de la Albiceleste. A punto de cumplir 21 años, fue cedido por la Vecchia Signora tras haber acumulado 21 juegos (5 como titular) y sumar 1 gol en el poderoso club de Turín. Actualmente, es una pieza clave del Frosinone de la Serie A: anotó 10 goles en 27 partidos (todos desde el inicio) en el torneo italiano y acumuló otras 3 presentaciones (desde el banco de suplentes) por Copa Italia con esta entidad.

Estas estadísticas lo posicionaron como uno de los máximos artilleros del Calcio, ubicándose en la sexta colocación detrás de Lautaro Martínez (23), Dusan Vlahovic (15), Olivier Giroud (12), Paulo Dybala (12) y Victor Osimhen (11). De todos modos, sus enormes actuaciones todavía no fueron suficientes para sacar de la zona de descenso al equipo cuando restan nueve jornadas para el final.

Este partido y su revancha forman parte crucial de su preparación para los desafíos que presentará París 2024, buscando consolidar un equipo capaz de competir al más alto nivel y tratar de repetir las medallas de oro logradas en Atenas 2004 y Beijín 2008 (en Atlanta 1996 se quedó con la de plata luego de caer en la final ante Nigeria).

El sorteo dispuso que el combinado albiceleste sea el cabeza de serie del Grupo B. Los dirigidos por el Jefectio iniciarán su camino el 24 de julio en el Estadio Geoffroy-Guichard de Saint-Étienne ante Marruecos, campeón de la última Copa Africana de Naciones Sub 23. Luego, el 27 de julio en el Stade de Lyon, Argentina se verá las caras ante el tercer clasificado de la Copa Asiática Sub 23 de la AFC, competencia que se llevará adelante del 15 de abril al 3 de mayo en Qatar. Cerrará la fase de grupos el 30 de julio, nuevamente en el Stade de Lyon. En ese escenario chocará ante Ucrania, conjunto que terminó en el tercer lugar en la Eurocopa Sub 21. Vale destacar que los dos mejores de cada zona avanzarán a los cuartos de final.

Con respecto a sus próximos adversarios, Masche explicó mediante un video difundido por la AFA que “sabemos que Marruecos ha ganado la Copa de África y seguramente será un rival muy duro. Mirando las posibilidades, pueden llegar a tener jugadores mayores y Sub 23 de jerarquía que juegan en Europa. Con Ucrania es un poco lo mismo: no lo conocemos como equipo pero sabemos que cuenta con individualidades buenas que pueden llegar a estar en el certamen”.

“Poder competir sirve para seguir fortaleciendo lo grupal, la base de los chicos del Preolímpico. Poder tener la posibilidad de tener a chicos que no pudieron estar en el Preolímpico, porque juegan en Europa o porque quedaron afuera. Ahora podemos ver cómo se adaptan a la idea, junto con los que ya venían trabajando con nosotros. (Un Juego Olímpico) Es una experiencia diferente a la que estamos acostumbrados los jugadores. Normalmente en los torneos estamos aislados y vas del hotel al entrenamiento y del entrenamiento al hotel... Un Juego Olímpico te permite convivir con atletas de todo el mundo, de todas las actividades posibles. En enriquecedor convivir en una Villa Olímpica”, añadió.

Formaciones:

México: Padilla, Huescas, Lara, Juárez, Campos, Fierro, Herrera, Montaño, Ayón, Carrillo y Flores. DT: Cadena.

Argentina: Iacovich; García, Glavinovich, Pellegrino, Quirós; Medina, Varela, Soulé, Solari, Almada; y Beltrán. DT: Mascherano.