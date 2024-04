Sorpresa en la Fórmula 1: el ex campeón del mundo que podría volver del retiro para ocupar el lugar de Hamilton en Mercedes

Lewis Hamilton será piloto de Ferrari en 2025 (Reuters)

El asiento que dejará libre Lewis Hamilton en Mercedes a partir del año que viene es uno de los más codiciados en el ambiente de la Fórmula 1. Su marcha a Ferrari despertó cientos de especulaciones sobre quién podría ocupar su lugar en la Flecha Plateada y, después de que el propio Toto Wolff (CEO de la escudería alemana) diera algunos nombres, un nuevo piloto apareció en escena.

“He tenido conversaciones con Toto Wolff”, reconoció el alemán Sebastian Vettel en diálogo con Sky Sports. El piloto, que se retiró del Gran Circo en 2022 tras su paso por Aston Martin, afirmó que no cierra las puertas a un posible regreso a la competencia motora más importante del mundo.

“Me retiré de la Fórmula 1 para no volver, pero también dije que nunca se sabe. Así que creo que sigue en pie. Obviamente, hay cosas que extraño, principalmente la competencia. Y cosas que no extraño. La vida es muy diferente si no estás involucrado y todavía disfruto eso”, añadió el ex campeón del mundo con Red Bull.

“Nunca sabes adónde te lleva la vida, así que tal vez me lleve nuevamente al volante, tal vez no. He tenido conversaciones con Wolff. Hablamos brevemente sobre toda la situación, pero también hablé con otros porque todavía me mantengo en contacto de vez en cuando”, explicó Vettel, y sentenció: “Me mantendré en contacto. No lo sé. Supongo que tendrán que ser un par de llamadas telefónicas. Pero seguro que es uno de los mejores asientos de la parrilla”.

Vettel y Hamilton fueron rivales durante varias temporadas (Reuters)

Desde el otro lado llegó una pronta respuesta, cuando Lewis Hamilton salió a hablar públicamente del que fuera su máximo rival durante más de cinco años consecutivos. “Me encantaría que Seb volviera. Creo que sería una opción increíble para el equipo. Un piloto alemán, un piloto que ha ganado varios campeonatos del mundo, alguien que tiene unos valores increíbles, que seguirá llevando a este equipo hacia adelante. Me encantaría que volviera”, explicó.

Russell en tanto, aseguró: “Sebastian es una gran persona. Es un cuatro veces campeón del mundo y seguro que su personalidad se echa de menos en la parrilla. Creo que es importante que tengamos a los 20 mejores pilotos del mundo compitiendo todos por ganar carreras y campeonatos. Estoy muy contento y abierto a tener a cualquiera como compañero de equipo, ya sea un campeón del mundo o un novato, eso no cambia mi forma de hacer las cosas. Daremos la bienvenida a cualquiera”, sentenció.

En esa línea, el alemán, que recientemente probó el superdeportivo Porsche que participará en las 24 Horas de Le Mans de este año en junio, habló del presente de la escudería alemana: “Mercedes tiene un gran historial, ha tenido problemas en los últimos años, pero luego tienes problemas y sigues siendo segundo y tercero en el campeonato de constructores, no es como si estuvieras compitiendo en tierra de nadie”.

Por último, también se refirió al problema extradeportivo que atraviesa Red Bull, equipo con el que se consagró durante cuatro años consecutivos (2010, 2011, 2012 y 2013): “Sería bueno que hubiera más transparencia para que se pudiera tener más opinión. Creo que siempre es difícil si lees una cosa, luego otra y luego lo contrario”.

A su vez, también consideró que “todavía hay margen de mejora”, en cuanto al número de mujeres que trabajaba en la competencia. “La F1 es un negocio anticuado en muchos sentidos. En primer lugar, no había muchas mujeres empleadas en el deporte, las cifras estaban aumentando”, concluyó.