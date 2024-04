El show de reacciones de Messi en la derrota del Inter Miami ante Rayados: de su actitud con un grupo de niños al gesto de tensión tras el 1-2

Los gestos de tensión de Messi tras el 2-1 de Rayados

No jugó, pero jugó. Lionel Messi fue preservado por el cuerpo técnico del Tata Martino en la recta final de su recuperación de la lesión muscular en su pierna derecha. Sin embargo, terminó apoyado en una baranda, con máxima tensión, tras la derrota 1-2 de su Inter Miami ante Rayados de Monterrey por la ida de los cuartos de final de la Concachampions.

La confirmación de la baja de la Pulga, que en la previa estaba en duda, llegó minutos antes del arribo del micro que trasladó el plantel local al Chase Stadium. En la fila india de los futbolistas no apareció. Por el contrario, ingresó al recinto en total soledad, por una puerta en la que no había ningún fanático, acompañado por Yassine Cheuko, su custodio. Vestido con una remera blanca, se ubicó en los palcos acompañado de su asistente Pepe Costa. Antes y durante el cotejo, saludó a los fanáticos que le gritaron o lo requirieron. Y hasta se lo vio chocando palmas, sonriente, con un grupo de niños, aunque las imágenes no permitieron dilucidar si alguno de sus hijos (Thiago, Mateo y Ciro) se encontraba entre los pequeños, o si eran compañeritos suyos en la Academia de las Garzas.

Al atacante, de 36 años, se lo vio sereno en la mayor parte del encuentro. Incluso no exteriorizó su fervor en el 1-0 de Toto Avilés, a la salida de un córner. Y sí ofreció un rictus adusto en el tanto del empate de Maxi Meza, en un partido con pleno tinte albiceleste.

La llegada de Messi al estadio del Inter Miami

Es que el 2-1, sobre el epílogo, llegó desde los botines de otro argentino: Corcho Rodríguez, quien aprovechó una falla en la salida del Inter Miami y sacó un derechazo perfecto, que superó la estirada de Drake Callender. A esa altura, el dueño de casa, con la expulsión de David Ruiz, ya no estaba cómodo en el desarrollo.

Allí, la tensión le ganó al capitán, que se salía de la vaina por saltar al césped y colaborar. Se paró contra una baranda y hasta giró y miró hacia la platea, como si alguien hubiera gritado algo. Mismo gesto tuvo el custodio, casi en espejo.

El momento en el que Messi se ubicó en la platea del Chase Stadium

Seguramente acusó el golpe, máxime cuando su conjunto había comenzado en ventaja ante uno de los líderes del torneo Clausura de México. No obstante, tendrá revancha. Y no es un mero formulismo. El próximo miércoles 10 de abril, en Monterrey, tendrá la difícil misión de comandar a las Garzas en pos de revertir el score.

Antes, el sábado, contra Colorado y en Florida, el equipo rosa intentará regresar a la victoria por la MLS, ¿con algunos minutos de Messi para ir recuperando ritmo?