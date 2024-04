El reencuentro del Cholo Simeone con el Mono Burgos luego de los filosos dardos que se habían lanzado tras dejar de trabajar juntos en el Atlético de Madrid

Reencuentro de Simeone con Burgos

Diego Simeone y Germán Burgos trabajaron juntos en Racing, Catania y el Atlético de Madrid. Fue un vínculo que permaneció durante casi una década (de 2011 a 2020), pero la partida del Mono del Colchonero resquebrajó una relación que se había iniciado desde los tiempos de la Selección, cuando ambos participaron del ciclo de Daniel Passarella, que incluyó Eliminatorias, Copa América y el Mundial de Francia ‘98 (también vistieron la Albiceleste bajo la tutela de Marcelo Bielsa).

Siempre intentando aplacar versiones de tensión, el ex arquero surgido de Ferro y convertido en ídolo en River Plate, había explicado su ausencia en el documental del Cholo que realizó Prime Video, la plataforma de streaming de Amazon. “Mirá, nosotros somos amigos. A los amigos se les habla cara a cara, a los ojos. Por eso después del tiempo se conserva la amistad. Vi el documental y me pareció muy bueno, ahí el Cholo dice que aparecen Diego y Simeone. Me invitaron a participar del documental pero no pude hacerlo, porque yo estaba en Newell’s y con todo este tema del COVID decidí postergarlo, no iba a forzar ninguna situación que comprometa al equipo metiendo gente en el club que pueda romper esa burbuja, jugando cada 48 horas y con vuelos de 12 horas tenia que evitar el riesgo”, había dicho el Mono en una entrevista con TyC Sports.

El Mono permaneció en el banco de suplentes de la Lepra a lo largo de tres meses en los que sumó cuatro triunfos, seis empates y cinco derrotas. “Creo que hay que tener paciencia porque los números están. Nosotros de 15 partidos sacamos 18 puntos. Es una campaña de mitad de tabla para arriba en cualquier campeonato del mundo. Esos son los números y ante eso no hay movimiento, porque es veraz. Hay que tener la paciencia para sostener los proyectos”, argumentó ante este medio sobre aquella primera experiencia como técnico principal tras permanecer durante nueve temporadas como primer asistente de Simeone en el Colchonero.

Más allá de las declaraciones públicas, siempre surgían dardos filosos por la producción del elenco de la capital española, cuando los resultados no acompañaban. Pero en el homenaje que le realizó la Unión Internacional de Peñas del Atlético de Madrid a Diego Godín en el auditorio del Cívitas Metropolitano hubo un reencuentro entre los protagonistas. En un evento que contó con la presencia de figuras del presente y del pasado, el Cholo y el Mono se fundieron en un abrazo y dejaron de lado las diferencias que habían terminado con su sociedad.

No fue la primera vez que esa organización homenajó a una leyenda del club, dado que en el pasado ya lo había hecho con intérpretes de la talla de Luis Aragonés, Adelardo, Gárate, Escudero y Collar. El ex central uruguayo llegó a ser el extranjero con más partidos en la historia de la institución hasta que le superaron Jan Oblak y Ángel Correa. Y en el futuro inmediato Antoine Griezmann quiere alcanzar al podio cuando cumpla con los nueve partidos que le permitan alcanzar al Faraón..

En su etapa en el Atlético de Madrid Diego Godín marcó 27 goles y dio 11 asistencias. Los fanáticos del Aleti todavía recuerdan el tanto histórico en el Camp Nou que le permitió al conjunto de Simeone (y Burgos) lograr su primera Liga. Además de aquel título, el charrúa ganó siete coronas más: una Copa del Rey, una Supercopa de España, dos Europa League y dos Supercopas de Europa. Apenas seis meses después de haber anunciado su retiro, el defensor de 38 años regresó a la actividad profesional en un club de su país: el Porongos FC.