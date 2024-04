“Brutal”: el video de las mejores jugadas de Maradona en el mítico triunfo ante Brasil en el Mundial 90 que se hizo viral

El resumen del partido mágico de Maradona ante Brasil en el Mundial 90

“En el fútbol existen los milagros. Nosotros sabemos bien que somos inferiores a Brasil, eso no lo podemos esconder. No se lo voy a esconder yo a los argentinos. Pero que los argentinos se queden tranquilos que el milagro existe en el fútbol y que nosotros queremos hacer el milagro”. Diego Armando Maradona no estaba fino como en el Mundial de México 86, que lo ubicó en un trono eterno. Y su tobillo izquierdo, a partir de una patada en una práctica previo a la competencia -y el replay en el choque contra Rumania-, lo había convertido en una pelota, que ni una bolsa de hielo tamaño King Kong podía desinflar. Y se llegó a infiltrar ocho veces para poder pisar el campo.

Sin embargo, antes del clásico de la selección argentina ante la Verdeamarela por los octavos de final de Italia 90, en una entrevista con Canal 9, sembró la esperanza. Y vaya si cumplió. Porque aquel 24 de junio, a pesar de las dificultades físicas, frotó la lámpara como ante Inglaterra en el Estadio Azteca, aunque esta vez no le puso el moño a su obra. El Diez se despegó de la marca de Alemao, juntó a dos rivales y filtró la pelota para el pique de Claudio Paul Caniggia, quien gambeteó al arquero Taffarel para firmar un pedazo de leyenda.

Pero no fue su única huella en aquella jornada en la que el conjunto de Carlos Bilardo sufrió en continuado y Sergio Goycochea y los palos mantuvieron al seleccionado en partido. Herido como estaba, por momentos muy solo, o con la compañía del Hijo del viento, regaló varias gemas de su menú. Pisadas y gambetas para que el combinado nacional tomara aire y saliera del asedio, lujos para robar faltas, una asistencia a Cani parecida a la del gol, pero el punta se hallaba en posición adelantada. Una pared con Troglio y un racimo de regates hasta que lo cortaron en el borde del área. Un tiro libre excelso que Taffarel sacó por encima del larguero. Y hasta su salida del campo con la casaca de Brasil puesta que había cambiado.

Diego, en su obra cumbre ante Brasil

Los poco más de dos minutos del video resumen que se hizo viral fueron posteados en la red social X por la cuenta @gonzalezbruno bajo la leyenda “para los que no lo vieron y para los quieran recordarlo: el partido de Diego Maradona frente a Brasil en el Mundial 90. Brutal”. Tuvo cerca de 300.000 reproducciones.

“En el partido con Brasil, cuando le doy el pase a Cani, sentí un pinchazo tremendo. Yo me quedé tirado viendo cómo Cani hacía el gol y sentía un dolor infernal. Creo que me levanté de la alegría del gol, pero no sentía el tobillo”, le contó Maradona a Infobae en 2020, meses antes de su fallecimiento. “Varias veces me junté con el doc y me dijo de no seguir jugando, que en el estado en el que estaba no se podía. Pero yo no iba a dejar solos a los muchachos. Ellos me demostraban en cada partido que dejaban la vida y como capitán no me iba a bajar. Por eso me infiltraban cada partido, me sacaban jeringas de líquido. Yo sentía como que me agarraban el tobillo con una tenaza y me lo retorcían. Solo no sentía dolor en los 90 minutos, porque lo único que me importaba era dejar todo en la cancha”, explicó lo que sufrió en aquel Mundial de Italia 90, en el que Argentina arribó a la final, que perdió ante Alemania por el polémico penal que sancionó Edgardo Codesal y Andreas Brehme cambió por gol.