Las razones de la ausencia de Lionel Messi en el partido del Inter Miami ante Monterrey

Foto de archivo del delantero de Inter Miami forward Lionel Messi (10) siendo atendido en el partido ante Nashville por la Concachampions Credito obligatorio: Steve Roberts-USA TODAY Sports

“Lo vamos a evaluar día a día”, había dicho Gerardo Martino en la conferencia de prensa, previa al duelo con Monterrey por los cuartos de final de la Concachampions, cuando un periodista le consultó sobre la posible presencia de Lionel Messi. Es que el astro rosarino acapara la atención del mundo y un espectáculo con sus destellos de magia en el ataque del Inter Miami despiertan gran expectativa.

“En función a lo que pase en estos tres o cuatro días se definirá”, argumentó el Tata. Y agregó: “Es un partido importante, pero la temporada es larga”. En la mirada del estratega con pasado en la selección argentina no había ningún espacio para los riesgos innecesarios. Y cuando pegó la planilla oficial en la puerta del vestuario para que todos observen a los once elegidos para afrontar el compromiso ante Rayados, La Pulga no estaba. “Si se corre algún riesgo, seguramente se esperará un poco más”, fue otras de las justificaciones del DT.

Es que la leyenda con pasado en el Barcelona y el PSG se está recuperando bien de la lesión que había sufrido contra Nashville, pero no quiere apresurar su regreso para no exigir a su físico. Como el sábado próximo tendrá actividad frente al Colorado por la MLS y la revancha ente el combinado mexicano está estipulado para el miércoles de la semana venidera, su presencia en el primer duelo contra los aztecas podría significar una recaída muscular en el isquiotibial derecho.

La prudencia en el manejo de los tiempos de recuperación de la lesión de Messi se presenta como un factor clave en la toma de decisiones. En este contexto, Luis Suárez, quien también forma parte de la ofensiva de Las Garzas, destacó la importancia de enfocarse en la victoria ya sea con o sin la presencia del mejor futbolista de todos los tiempos. Reconociendo la capacidad de su amigo para inclinar la balanza en favor del equipo, el uruguayo remarcó la necesidad de ajustar estrategias para asegurar el triunfo en el primer encuentro contra Rayados.

La ausencia de Messi en Inter Miami ante Monterrey

Este partido es una parte crucial de la competencia, ya que determinará qué elenco saca la primera ventaja al entrar en el partido de vuelta. Los cuartos de final del certamen continental no tienen margen de error. Así lo demostró el América que se impuso con autoridad en Estados Unidos, al aplastar 4 a 0 a New England y dejó su camino limpio de cara a la revancha.

A pesar del contexto y de la obligación al triunfo, Messi ha estado entrenando en los días previos a la par del resto del plantel, pero la decisión de Martino fue la de evitar riesgos para que Leo pueda afrontar sin dificultades los próximos compromisos.

Cabe recordar que el capitán de La Scaloneta no estuvo en los últimos amistosos de la Albiceleste contra El Salvador y Costa Rica, en dos presentaciones que se resolvieron sin dificultades a favor del combinado sudamericano. La idea de la leyenda mundial es estar al 100% en lo que será su última Copa América que se disputará en Estados Unidos y Argentina compartirá su zona con Canadá, Chile y Perú.

La selección argentina deberá sortear su estreno contra el combinado del norte de la mejor manera porque en la segunda fecha se medirá ante La Roja en el MetLife de New Jersey y cerrará la fase de grupos contra el elenco incaico en el Hard Rock Stadium de Miami. De terminar en el primer o segundo puesto, La Scaloneta jugará el jueves 4 o el viernes 5 de julio en Texas: será en los estadios de Arlington o Houston.