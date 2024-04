“¡Basta!”: el contundente mensaje de un campeón del mundo pidiendo por la titularidad del Diablito Echeverri en River

Claudio Echeverri es una de las joyas de las Inferiores de River Plate (@RiverPlate)

River Plate no le encontraba la vuelta al partido ante el Deportivo Táchira, que marcó su debut en la Copa Libertadores. Pero todo cambió desde el ingreso de Claudio Echeverri, quien le cambió la cara al equipo dirigido por Martín Demichelis. Una vez que el Diablito estuvo en el campo de juego el elenco Millonario se mostró más punzante. Un campeón mundial con River Plate y con la selección argentina, pidió en las redes que el chaqueño sea titular.

El juvenil de 18 años entró a los 66 minutos en lugar de Ignacio Fernández. Quien supo ser figura en 2023 en el Mundial Sub 17 y recientemente vendido al Manchester City, fue desequilibrante con su habilidad y generó peligro en el campo del conjunto venezolano. Participó en la jugada del primer gol que terminó en una carambola que pegó en la cara de Sebastián Boselli, quien abrió el marcador.

Pero Echeverri siguió siendo la mejor credencial del equipo argentino, que se llevó los 3 puntos en su estreno en la presente edición del principal torneo sudamericano. La performance del Diablito generó el reclamo de Héctor Enrique. “Basta de decir que a los pibes hay que llevarlos de a poco”, dijo el Negro en un comentario en X tras un posteo de River Plate sobre el juvenil chaqueño.

“Echeverri es un pibe que, en el segundo tiempo, le cambia su manera de jugar a River”, disparó el ex volante que fue campeón mundial con la selección argentina en México 1986. En sus redes sociales el Negro suele opinar de diversos temas y lo que pasa en el mundo River Plate es uno de sus predilectos debido a su pasado glorioso en la entidad.

El posteo del Negro Enrique sobre el Diablito Echeverri

El ex futbolista tiene autoridad para hablar de River Plate, ya que se consagró en la primera Copa Libertadores ganada por el club y fue determinante en el gol del recordado Juan Gilberto Funes, ya que recuperó la pelota con una histórica barrida y luego asistió al Búfalo. También integró el equipo que obtuvo la única Copa Intercontinental para la entidad de Núñez. Ambos títulos fueron en 1986.

En la conferencia de prensa luego del encuentro, Demichelis respondió sobre el hecho puntual de dejar al Diablito Echeverri en el banco, agregó: “Tengo un plantel tan bueno que siempre que ponga 11 van a protestar por qué uno no jugó, u otro está en el banco o no entró. Como iniciamos, poner a Echeverri al lado un 5 no es conveniente. Tampoco por afuera. La Copa es muy difícil sobre todo el primer partido. Necesitas personalidad, inteligencia y líderes. Nacho (Fernández) es uno de ellos. Nos ayuda en un montón de cosas y nos hace mejores. Veníamos de dos derrotas y no era fácil salir a jugar. Hay que saber jugarlo. Cuando entró (por Echeverri) lo hizo bien y me quedo con eso. Hoy River dio un buen paso hacia adelante”.

El tema no es nuevo para el entrenador, a quien un grupo de hinchas le reclamó en la final de la Supercopa Argentina que “pusiera a los pibes”. Aquel encuentro fue un triunfo agónico 2-1 frente a Estudiantes de La Plata en Córdoba. “Se escuchó desde mi casa, pero había que esperar los momentos del partido. Hace tiempo atrás me decían ‘por qué no juega’ (sobre el Diablito Echeverrri). Cuando salió con Boca ‘por qué lo saca’. En el partido con Independiente Rivadavia quedó tirado en un momento. Le di más tiempo. Siguió cansado y demostró que no podía terminar el partido. Para que se dé cuenta la gente también que en algún momento tenía que salir porque no podía terminar bien físicamente el partido. No lo saco porque tiro una moneda”, aseguró el entrenador.

“Tengo que tener paciencia, escuchar poco y nada, y tratar de hacer lo mejor para el equipo, no para mí. Y no pongo a ningún nombre por encima de otro. A veces los cambios van a dar resultados y a veces no, pero siempre los hago por el bien común, para que gane River, a quien amo y agradezco que hoy tengamos un título más”, concluyó.