A Mbappé lo reemplazaron y se fue silbado en el clásico que el PSG le ganó al Marsella: su polémico gesto camino a los vestuarios

En el Stade Vélodrome se llevó a cabo un nuevo clásico entre el Olympique de Marsella y el París Saint-Germain. Por la vigésimo séptima jornada de la Ligue 1, el PSG se llevó un triunfo por 2 a 0 con goles de Vitor Ferreira (53′) y Goncalo Ramos (85′). De esta manera, el elenco visitante continúa en lo más del campeonato con 62 puntos, doce más que su escolta el Brest.

El Marsella, en tanto, marcha en el séptimo lugar con 39 unidades y fuera de la zona de competencias europeas. Los locales solo han ganado 10 de los 27 encuentros disputados hasta la fecha, con 40 tantos a favor y 30 en contra. Además, en su casa ha logrado apenas ocho victorias y cinco empates en 13 partidos, lo que demuestra que se le están escapando puntos en su casa.

Fútbol - Liga 1 - Olympique de Marseille contra Paris St Germain - Velódromo Orange, Marsella, Francia - 31 de marzo de 2024 Paris Kylian Mbappé de St Germain sale del campo después de ser reemplazado (REUTERS/Stephane Mahe)

Kylian Mbappé fue uno de los grandes protagonistas de la jornada, y no porque haya tenido un gran encuentro ni mucho menos. De hecho, La Tortuga mostró un rendimiento irregular y se fue reemplazado sin poder marcar goles. Esto ocurrió a los 64′, con el equipo ganando por la mínima y en su lugar ingresó Goncalo Ramos, quien sobre el final sentenciaría el resultado 2-0.

En el momento del cambio, el delantero campeón del mundo con Francia no ocultó su bronca y sus gestos de fastidio se vieron en la transmisión. El malestar continuó camino al banco de suplentes, lugar donde ni siquiera paró, ya que Kylian siguió directamente a los vestuarios en medio de una silbatina ensordecedora.

Vale recordar que en este mismo escenario hace poco menos de una semana Mbappé fue abucheado por el público que acudió al Stade Vélodrome para ver el encuentro que disputó The Blues frente a Chile, en un amistoso correspondiente a la fecha FIFA.

Si bien la decisión de Luis Enrique podría haberse entendido que fue para preservar a su mejor delantero de cara al choque por los cuartos de final de la Champions League ante el Barcelona, del próximo 10 de abril, sobre todo por la importante diferencia que sacó en la Ligue 1, otros entienden que se debió a que el ciclo de Mbappé ya está cumplido. Vale recordar que su contrato se vencerá a mitad de año y estaría todo dado para que asuma en el Real Madrid a partir de la próxima temporada.

“¿La gente no está de acuerdo con mi decisión? No me importa. Es la misma música cada semana, es aburrido. Soy el técnico y el que toma las decisiones. Hago lo mejor para el PSG y voy a hacerlo hasta el último día en que esté aquí”, respondió el entrenador del elenco parisino en la conferencia de prensa.