La fuerte respuesta del DT de Francia a los aficionados que abuchearon a Mbappé: “Voy a ser educado...”

La victoria de Francia ante Chile por 3-2 en el Estadio Vélodrome concentró todas las miradas en Kylian Mbappé. El público jugó su propio partido con la figura del París Saint-Germain (PSG) en la previa al clásico de este domingo en el mismo reducto contra el elenco de la ciudad, Olympique de Marsella, por la fecha 27 de la Ligue 1. La hostilidad dominó un ambiente enrarecido por la presentación de la selección nacional en su propio país.

El elenco Galo se repuso a la derrota del sábado pasado contra Alemania gracias a los goles de Youssouf Fofana, Randal Kolo Muani y Olivier Giroud, aunque el entrenador, Didier Deschamps, se mostró muy incómodo por la situación vivida con Mbappé. En primera instancia, lo caratuló como “algo que no debería suceder” y evitó extralimitarse en las palabras: “Voy a ser educado. Los pitos a Mbappé son una decepción, por no decir otra cosa”.

Las declaraciones publicadas por la prensa local durante este miércoles hacen alusión al trato dedicado al capitán de Francia por ser el emblema del PSG, club que es rival del Olympique. De hecho, fue recibido con una ensordecedora silbatina al inicio del encuentro, cuando la voz del estadio anunció a los 11 titulares. “Desgraciadamente no me sorprende. Todos conocen la rivalidad con el PSG y el domingo hay partido”, declaró Deschamps en la previa al choque. Cabe recordar que el DT vistió la camiseta del Marsella en su etapa como jugador y lo dirigió durante tres temporadas entre 2009 y 2012.

Didier Deschamps en conferencia de prensa (REUTERS/Benoit Tessier)

La asistencia brindada por Kylian Mbappé para el primer tanto de Fofana no alcanzó para reconciliarse con los simpatizantes en medio de una discreta actuación suya, con 11 balones perdidos de los 51 que dispuso. El delantero de 25 años había sido consultado antes del cruce por el probable recibimiento a su persona en una ciudad donde se vive el fútbol de manera muy pasional: “Si no me silban, me sorprendería gratamente. Sé muy bien que aquí no estoy en territorio conquistado, pero no tengo ningún problema con eso, no lo tomo como algo personal. Yo también lo entiendo”.

Estamos a pocos meses de que Kiki finalice su contrato con el París Saint-Germain porque el 30 de junio quedará con el pase en su poder y los cañones apuntan a un posible arribo al Real Madrid. Así que, de no cambiar la falta de acuerdo por una renovación, el atacante jugará su último clásico antes de concretar su salida del club que lo tiene como máximo artillero histórico.

* El resumen de la victoria de Francia a Chile

* Con información de EFE