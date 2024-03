El mal momento que pasó Kyllian Mbappé en la sufrida victoria de Francia ante Chile en Marsella

Francia y Chile animaron un gran espectáculo en el mítico estadio Velódrome de Marsella. La victoria de los europeos por 3 a 2 en el amistoso disputado en el marco de la fecha FIFA sirvió para que Ricardo Gareca haga su primera convocatoria y pruebe jugadores de cara a la Copa América que organizará Estados Unidos, mientras que los galos continuaron con su preparación para la próxima edición de la Eurocopa que se desarrollará en Alemania.

Youssouf Fofana, Randal Kolo Muani y Olivier Giroud anotaron los goles del dueño de casa. En tanto que Marcelino Núñez y Darío Osorio descontaron para el elenco sudamericano. Pero lo llamativo sucedió en las tribunas, cuando los espectadores repudiaron la presencia de su máxima figura: Kyllian Mbappé.

El partido estuvo marcado por la hostilidad de la afición local hacia el delantero, quien fue recibido con una ensordecedora silbatina al inicio del encuentro, cuando la voz del estadio anunció a los 11 titulares. Sin embargo, el delantero del Paris Saint-Germain logró mantener su concentración y contribuyó con una asistencia para el tanto de Fofana.

“Si no me silban, me sorprendería gratamente. Sé muy bien que aquí no estoy en territorio conquistado, pero no tengo ningún problema con eso, no lo tomo como algo personal. Yo también lo entiendo”, había anticipado el jugador de los Blues, que a fin de año buscará un nuevo destino en la Casa Blanca.

Es un secreto a voces que Mbappé vestirá de blanco la temporada que viene, pero aún no está confirmado. Lo imposibilita el hermetismo con el que se está tratando esta situación. Sí manifestó que “la Eurocopa será mi prioridad, pero espero que esté resuelto para entonces”. Porque avisaba: “En la Eurocopa me centraré en la selección”. Y por eso aseguraba que si no ha anunciado nada todavía “es porque no tengo nada que anunciar”, afirmaba.

Cuando el duelo estaba en ventaja para La Roja, por la mínima diferencia, los fanáticos silbaron las intervenciones de la figura del PSG. Es que además de su escasa participación que había tenido en las acciones ofensivas, los hinchas vinculados al Olympique de Marsella se descargaron con la estrella internacional que pertenece al equipo de la capital francesa y tuvo un pasado en el Mónaco.

Otra de las preocupaciones que se instalaron en el combinado Le Bleu se ampararon en las lesiones sufridas por dos jugadores determinantes: Jonathan Clauss y Eduardo Camavinga.

Clauss, quien se encontraba en la banda derecha, sufrió una lesión en los isquiotibiales, mientras que el volante del Real Madrid tuvo que abandonar el terreno de juego con una dolencia en el tobillo izquierdo. La noticia ha generado revuelo en el club español, que espera resultados más detallados de las pruebas médicas que se llevarán a cabo este miércoles en Valdebebas.

El encuentro comenzó con un gol temprano de Marcelino Núñez para Chile, pero la reacción de los galos no se hizo esperar. Fofana y Kolo Muani anotaron para dar vuelta al marcador a favor de Francia en el transcurso de los primeros 25 minutos. Además, Olivier Giroud amplió la ventaja para los locales en la segunda mitad, mientras que Osorio descontó para el conjunto del Tigre Gareca, que selló el 3 a 2 definitivo a favor de los anfitriones. Con esta victoria, Francia recupera sensaciones después de su derrota ante Alemania.