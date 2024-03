Brasil explotó de furia por los fallos arbitrales ante España y avisaron qué exigencia tendrán para sus partidos de ahora en más

Brasil y España se enfrentaron en uno de los partidos amistosos más interesantes de la segunda fecha FIFA. El Estadio Santiago Bernabéu de Madrid albergó grandes figuras, entre ellas los jóvenes talentos Lamine Yamal y Endrick, y los miles de espectadores que acudieron al espectacular recinto fueron testigos de un empate por 3-3 que dio de qué hablar, sobre todo por la ausencia del VAR.

Tras el final del partido, el presidente de la Federación de Fútbol de Brasil, Ednaldo Rodrigues, fue tajante acerca de la no utilización de la tecnología, pese a ser un partido de exhibición. El dirigente afirmó que su selección no volverá a jugar un partido si no está analizado por el VAR: “La CBF comunicará a la FIFA que no sólo los partidos oficiales de la selección brasileña, sino también en los amistosos, están obligados a utilizar el VAR. El fútbol está muy avanzado en Europa y dejó mucho que desear en un partido importante”.

El 3-3 se produjo gracias a dos penales cobrados por el árbitro António Nobre a favor de España, los cuales fueron muy cuestionados por el equipo sudamericano. En ese marco, Rodrigues apuntó directamente contra la UEFA, haciendo referencia a que deberían haber puesto un VAR.

“Le correspondería a la confederación aquí, a la UEFA, ser más exigente. El VAR llegó para quedarse. La CBF pone el VAR en las series A, B, C, D, en la categoría femenina, en juveniles, es el país que más utiliza el VAR en el mundo”, remarcó en declaraciones que reprodujo OGlobo.

Cabe destacar que en agosto del 2022, Brasil se convirtió en el primer país en utilizar el VAR en todas sus categorías. Al mismo tiempo, también fue el primero en incorporar dicha tecnología en Sudamérica en 2019.

Brasil consiguió el empate sobre el final (Reuters)

El presidente, sin embargo, no fue el único que se pronunció acerca de este problema. Savinho, que juega en el Girona de España apuntó: “Es muy extraño, muy extraño. Creo que nunca he jugado sin VAR. ¿Los penales? De eso no puedo hablar”.

Finalmente, otro de los que se hizo eco fue Andreas Pereira: “Los dos penales, si hubiera habido VAR, no se habrían pitado. En estos partidos hay que tener VAR. Los árbitros ya están acostumbrados, por lo que también fue difícil para el colegiado”.

La jugadas en cuestión fueron las que protagonizaron el joven atacante del Barcelona Lamine Yamal, quien se habría arrojado de manera deliberada sobre el césped tras meterse hacia adentro del área por la banda derecha y otra de Dani Carvajal. Estas decisiones sin un respaldo tecnológico hicieron que el partido dejara de ser amistoso y mutara a un duelo cargado de tensión, con empujones, choques, reclamaciones al árbitro y una repartija de cartulinas amarillas.