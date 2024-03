Ruggeri explicó por qué dejó de ser hincha de Boca Juniors y se convirtió en fanático de River Plate

Ruggeri levantó la Copa Libertadores con River Plate

Oscar Ruggeri, una figura emblemática en el mundo del fútbol argentino, no anduvo con vueltas a la hora de explicar de qué cuadro es simpatizante. Durante una entrevista con La Página Millonaria, el marcador central campeón del mundo en México 1986 reafirmó su amor incondicional por River Plate, destacando la transformación en su carrera. También remarcó las diferencias que vivió entre sus inicios en Boca Juniors y su posterior paso por Núñez.

El Cabezón, pese a que en su juventud era un ferviente hincha del Xeneize, con el correr del tiempo optó por cambiarse de vereda: “Yo soy hincha de River, quiero que le vaya muy bien y quiero que a este presidente le vaya muy bien. Fue la mejor decisión de mi vida venir a River, estuve tres años y medio y fui feliz. Me dolió cuando me fui a Logroñés. Cuando yo llegué a River me parecía que llegaba a Europa y no me equivoqué”.

“Fueron los mejores momentos que viví en mi larga carrera porque no perdimos, todo lo que jugamos lo ganamos. No es normal estar en un club dos años, tres años y ganar todo, fue una locura”, manifestó el defensor, quien en la institución hizo historia al conquistar el torneo local, la Copa Libertadores y la única Copa Intercontinental que tiene River Plate en sus vitrinas luego de superar al Steaua Bucarest Rumania en Japón.

Durante la charla, el ahora panelista de televisión marcó las diferencias que vio entre ambos clubes: “En Boca nos pintábamos los números en la camiseta, no concentrábamos, cada uno iba con su auto, nos encontrábamos una hora y media antes para jugar un partido, era una cosa de locos. En River fue todo lo opuesto”. El ex Real Madrid de España, Vélez, Ancora de Italia, América de México, San Lorenzo y Lanús formó parte del plantel del Xeneize que se consagró con el Metropolitano de 1981.

“Nosotros sabíamos que íbamos a ganar, era tremendo equipo en todas las líneas, desde el arquero hasta los suplentes. Bueno, si empiezo a nombrar, estaba el Beto Alonso en un momento de suplente… Imaginate. En ese equipo teníamos a Nery (Pumpido), estaba yo, el Tolo Gallego, el Negro Enrique y el Beto Alonso… ¡Teníamos a cinco campeones del mundo! ¡Era tremendo!”, esbozó.

En otro fragmento de la entrevista, el Cabezón analizó el presente futbolístico de River Plate bajo la conducción técnica de Martín Demichelis: “Me encanta y quiero que le vaya muy bien, pero el problema está en el medio. No estamos encontrando la mitad de la cancha. Falta ese River que te llevaba por delante y que podían apretar los delanteros, que no te dejaban salir porque te asfixiaban, los delanteros no te dejan tocar la pelota de atrás, la tenías que tirar y dividirla, los defensores jugaban en la mitad la cancha y te presionaban. Me parece que le está faltando eso”.

No obstante, elogió la labor de Micho al frente del equipo: “Me gusta la presencia, me gusta desde que llegó. Se tuvo que comer un reemplazo… todos decíamos ¿quién reemplaza a Gallardo? Se paró ahí, tiene presencia, es buena persona, me encanta y ojalá que le vaya muy bien”. Además, añadió: “El cuerpo técnico también bien, por ejemplo el otro día cuando Demichelis gritó el gol en Córdoba, que fue un desahogo normal, Pinola lo abrazó rápido y se lo quiso llevar. Esos detalles valen”.