La historia de Walter Benítez, la novedad de Scaloni en el arco de la selección argentina

Benítez será el arquero titular de Argentina esta noche

Para muchos será una sorpresa, aunque no para Lionel Scaloni, que viene siguiendo desde hace mucho tiempo a Walter Benítez, arquero titular en la selección argentina frente a Costa Rica en el amistoso en Los Ángeles. El guardameta de 31 años está afianzado en el PSV Eindhoven de Países Bajos y tendrá su prueba de fuego como alternativa para el indiscutido Dibu Martínez. Nacido en Quilmes, desde hace rato emigró a Europa y dio la talla en Niza antes de moverse a suelo neerlandés.

Luego del triunfo ante El Salvador y en vísperas del amistoso ante los Ticos, el entrenador ya lo había adelantado en conferencia: “La idea es hacer cambios. Serán cinco o seis cambios. No tengo decidido si Walter empieza desde el inicio o después. Me gustaría darle la oportunidad. Todavía no les dije el equipo a ellos, pero la idea es hacer cambios”. Es un hecho que Benítez, quien lleva 12 encuentros con el PSV en lo que va del año y cosechó cuatro vallas invictas (le convirtieron solo 10 goles), será de la partida.

Scaloni ya lo había llevado a la gira por Asia en junio de 2023 (partidos contra Australia e Indonesia), pero el chaqueño que había ocupado el lugar de Franco Armani en la convocatoria no sumó minutos ya que en ambos atajó Emi Martínez. Además, el golero que debutó profesionalmente en el Cervecero en el año 2014, que tuvo paso por las juveniles argentinas y que en 2016 fue fichado por el Niza, ocupó un lugar entre los suplentes de la Selección en los duelos por Eliminatorias Sudamericanas camino al Mundial de 2026 ante Ecuador, Perú y Uruguay.

Nació el 20 de enero de 1993 en San Martín, una localidad chaqueña de 28 mil habitantes y con apenas 15 años dejó su tierra y se mudó a Quilmes. “De un pueblo chiquito ir a una ciudad grande es un cambio enorme. Adaptarse a esa vida. Fue un cambio rotundo porque era muy chico cuando fui a Quilmes. Siempre estuve con la mentalidad de poder adaptarme a la ciudad lo más rápido posible y de estar tranquilo cuando me tocaba jugar. En Francia al principio fue difícil la adaptación por la cultura, el idioma y el estilo de vida. Me adapté bien”, recordó en una entrevista con Infobae en 2019.

El chaqueño de 31 años debutó profesionalmente en Quilmes

Benítez ya tiene historia con la Albiceleste, ya que estuvo en la Sub 20 que jugó el Sudamericano en Mendoza en 2013 y también quedó cerca de meterse en el plantel que participó de los Juegos Olímpicos de Río en 2016, pero una lesión lo marginó. Sin embargo, nada de eso lo había “blindado” para Argentina.

En el Cervecero, el entrenador Ricardo Caruso Lombardi decidió darle la titularidad y sus buenas actuaciones llevaron a que apareciera en el radar de dos grandes del fútbol local, pero se decidió por el Niza y allí emigró a mediados de 2016. “Escuché las propuestas de Boca e Independiente, pero había venido previamente el Niza con su propuesta y me había gustado la idea. El proyecto que tenían sobre mí en ese momento. También me interesó conocer otro destino, otro lugar. Decidimos ir a Niza y, gracias a Dios, fue una buena elección”.

En la Ligue 1, el Mudo, como se lo apoda, brilló en la temporada 2018/2019 tuvo un año sobresaliente y luchó por el premio de Mejor Arquero con rivales como Gianluigi Buffon del París Saint-Germain y Mike Maignan, de Lille. Sus buenos rendimientos continuaron y, por caso, el Niza, junto con el campeón de la 2021/2022, el PSG, tuvo la defensa menos vencida de la Ligue 1 (36 goles en total). Benítez mantuvo su arco invicto en 14 encuentros. Además, fue varias veces capitán de ese equipo.

Su rendimiento fue visto en los Países Bajos y a mediados de 2022 el PSV se lo llevó en condición de libre y le hizo un contrato hasta 2025. En la temporada pasada culminó con 42 partidos, 50 goles recibidos y un total de 14 vallas invictas. En su vitrina personal ostenta tres títulos con el conjunto neerlandés, que fue eliminado por Borussia Dortmund en los octavos de final de la actual edición de la Champions League: una Copa de los Países Bajos y dos Supercopas nacionales.

Walter Benítez, el elegido por Lionel Scaloni para atajar en Argentina en el amistoso frente a Costa Rica en Los Ángeles

Las buenas actuaciones en el Niza lo acercaron a la posibilidad de defender los tres palos de la Francia tras obtener la ciudadanía de ese país. Incluso Guillermo Barros Schelotto lo contactó en su momento para la selección paraguaya, pero Walter siempre mantuvo la fe de que algún día sería citado para Argentina. “Como no jugué con la Selección Argentina, existe la posibilidad de que me llamen de la francesa. No le cierro la puerta a nadie, pero soy argentino y me encantaría jugar con la Selección de mi país”, había dicho en 2021 durante una nota con ESPN.

Desde hace años que se ilusionó con poder llegar a Argentina con los cambios de jugadores que hizo Scaloni y, en la mencionada entrevista de 2019, declaró sobre este hecho: “La renovación que hubo me parece buena, positiva. Pensar en jugadores jóvenes y que están jugando en Europa y en Argentina me parece bien. Siempre apuesto a volver a estar en algún momento en la Selección”.

El 18 de diciembre de 2022, pese a estar radicado en Francia con el Niza, publicó en su cuenta de Instagram una foto de los hinchas argentinos llenando el Obelisco para festejar el título en Qatar y escribió un mensaje: “CAMPEÓN DEL MUNDO”. Y, para el último Año Nuevo de 2023, posteó una imagen junto a su esposa y su pequeño hijo, que lucía una camiseta de la selección argentina con las tres estrellas mundiales.

La espera tuvo recompensa porque Scaloni lo llamó para los últimos compromisos con la selección nacional y lo considera como pieza de recambio en el arco pensando más allá de la Copa América 2024 junto a Juan Musso y Gerónimo Rulli, ya que ese certmaen podría marcar el fin de ciclo para Armani.