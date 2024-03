La desafortunada frase de Jamie Carragher contra una compañera en TV que desató la furia de su pareja boxeador: “Hablaremos como hombres”

El ex jugador de Liverpool lanzó un comentario desafortunado a la conductora de un programa de televisión

La sufrida clasificación del Arsenal a los cuartos de final de la UEFA Champions League sucedió hace varios días y los hinchas se enfocan en la llave contra Bayern Múnich, pero en el césped del Emirates Stadium tuvo lugar una incómoda situación en medio de un programa de televisión que sumó un nuevo capítulo en las últimas horas entre el ex jugador del Liverpool, Jamie Carragher, la conductora, Kate Abdo, y la pareja de esta última, Malik Scott, que fue boxeador y entrena a un ex campeón mundial de peso pesado.

Todo comenzó porque Carragher invitó a ponerse la camiseta de los Gunners a Abdo y a Thierry Henry, uno de sus compañeros en el envío de la cadena CBS Sports junto a Micah Richards. “Tú (Henry) puedes usarlo a continuación y durante la última parte (del espectáculo) tú (Abdo) tienes que usarlo”, comentó Jamie y la presentadora del ciclo emitió una rápida respuesta por su cariño a otro equipo de la Premier League: “No, soy leal... Al Manchester United, muchas gracias”.

Luego de finalizar la frase, el histórico defensor remató con un desafortunado comentario que dejó abierta la puerta a una posible infidelidad a la pareja de la mujer, Malik Scott: “No eres leal a Malik”.

“¿Qué? ¿Cómo puedes siquiera decir eso?”, se ofendió Kate Abdo, mientras el destinatario de esa frase intentó explicar la broma y señaló que su novio “no ha sido mencionado en el programa esta noche”. El polémico mensaje se enmarca en un debido contexto porque, según precisó el periódico Daily Mail, Henry recibe bromas en redes sociales porque dicen que está enamorado de Abdo.

A casi dos semanas de ese episodio, llegó la contraofensiva de Malik Scott. “El hecho de que él lo dijera y fuera ese tipo que siempre hace bromas sobre ti no fue gran cosa para mí en absoluto. Sólo es gran cosa si Kate está molesta. Si Kate se molesta entonces es un gran problema para mí y lo llamaré y si él no contesta mi llamada, entonces me presentaré de manera física para que podamos hablar como hombres, así que eso no es algo que debas seguir haciendo”, afirmó el hombre de 43 años, quien se retiró del boxeo en 2016 con un récord profesional de 38-3-1 (13 nocauts) y es el entrenador de Deontay Wilder.

Kate Abdo es la pareja de Malik Scott (Getty Images)

En charla con el casino británico Lord Ping, Scott le pidió mayor sensibilidad al ganador de la Liga de Campeones con Liverpool antes de realizar un comentario de ese estilo: “Jamie Carragher es odioso y su falta de saber leer los momentos funciona a veces, esa vez simplemente no funcionó, pero a veces funciona y se convierte en un buen chiste, entonces alguien más en el panel se aprovecha de eso y sale bien en cámara. Pero esa no fue buena Jamie, así que tienes que tener mucho cuidado a partir de ahora porque una vez que Kate se irrita, yo me irrito y me dan ganas de aparecer”.

Sin embargo, se mostró conciliador frente al accionar posterior de Carragher: “Pero creo que Jamie se disculpó, no sólo con Kate sino con el equipo, y una cosa que no se puede hacer es criticar a un hombre que admite que se equivocó. En ese sentido, le tengo un gran respeto”. Y añadió: “No me lo tomo como algo personal, no entró en nuestra casa, realmente no fue nada, pero en ese tipo de situaciones mi preocupación es más por Kate y sus sentimientos, ella es alguien de quien estoy muy enamorado, así que una vez que vi cómo lo manejó, ella y yo lo discutimos, y eso fue todo. Fue algo muy insignificante, pero que ella se irritara un poco es lo que realmente me afectó”.

Más adelante, destacó la reacción de su novia ante el suceso: “No fue algo que me quitara el sueño porque me di cuenta de que la forma en que Kate lo manejó fue muy buena, y Jamie sólo estaba siendo Jamie y no tengo ningún problema con él”. Ambos habían oficializado su relación en los primeros días de marzo.

“Kate está rodeada de buenos hombres en su trabajo, cuando se trata de bromas van y vienen mucho y el programa hace números increíbles, no sólo porque están cubriendo un deporte increíble, sino por la química que esos chicos comparten en el panel juntos, pero cuando esa química se ve perturbada por alguien que arremete contra una mujer y su relación de una manera jocosa, puede resultar un poco grosero, puede resultar un poco odioso y, sin duda, puede resultar un poco irrespetuoso para esa mujer y su pareja”, concluyó.