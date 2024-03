La Selección Sub 23 de Javier Mascherano visita a México en la continuidad de su preparación para los Juegos Olímpicos de París: hora, TV y formaciones

Argentina ganó el primer duelo 4 a 2

La Selección Argentina Sub 23 dirigida por Javier Mascherano se enfrentará nuevamente a México en un amistoso programado como parte de su preparación para los Juegos Olímpicos que se disputarán en París, luego de haber asegurado una victoria por 4-2 el pasado viernes. El primer encuentro entre ambos equipos tuvo lugar en Mazatlán, donde la Albiceleste logró una destacada actuación y se quedó con un triunfo convincente gracias a los goles de Matías Soulé, Thiago Almada y Lucas Beltrán, quien anotó en dos ocasiones.

El segundo encuentro está programado para las 23 (horario de Argentina) y será transmitido por la señal deportiva DSports. Los hinchas también podrán seguir las acciones desde cualquier dispositivo móvil a través de la plataforma Directv GO. En el historial entre Argentina y México en la categoría Sub 23, registra cuatro antecedentes en torneos oficiales, todos correspondientes a los Juegos Panamericanos, con un saldo de dos victorias para el elenco sudamericano, un empate y una victoria para los aztecas.

Este nuevo encuentro proporcionará una valiosa oportunidad para que los entrenadores continúen afinando sus estrategias y evaluando el rendimiento de los intérpretes antes del inicio del máximo objetivo del año en la capital de Francia.

El espectáculo se desarrollará en el imponente estadio Cuauhtémoc, que supo ser sede de la Copa del Mundo de 1986 que convirtió a Maradona en mito. Se trata de uno de los escenarios más altos de México, con una capacidad de 51.000 localidades. Es también llamado popularmente como el Coloso de Maravillas y alberga habitualmente los compromisos del Club Puebla, por la Liga MX.

Durante el Mundial que ganó el conjunto que dirigió Carlos Salvador Bilardo, Argentina se presentó en dos ocasiones: durante la fase de grupos en el empate que terminó 1 a 1 ante Italia (con gol de Diego Maradona) y en los octavos de final, donde se impuso ante Uruguay por la mínima diferencia.

El sorteo dispuso que el combinado albiceleste fuera cabeza de serie del Grupo B de los Juegos Olímpicos. Los dirigidos por el Jefectio iniciarán su camino el 24 de julio en el Estadio Geoffroy-Guichard de Saint-Étienne ante Marruecos, campeón de la última Copa Africana de Naciones Sub 23. Luego, el 27 de julio en el Stade de Lyon, Argentina se verá las caras ante el tercer clasificado de la Copa Asiática Sub 23 de la AFC, competencia que se llevará adelante del 15 de abril al 3 de mayo en Qatar. Cerrará la primera fase el 30 de julio, nuevamente en el Stade de Lyon. En ese escenario chocará ante Ucrania, conjunto que terminó en el tercer lugar en la Eurocopa Sub 21. Vale destacar que los dos mejores de cada zona avanzarán a los cuartos de final.

Con respecto a sus próximos adversarios, Masche explicó mediante un video difundido por la AFA que “sabemos que Marruecos ha ganado la Copa de África y seguramente será un rival muy duro. Mirando las posibilidades, pueden llegar a tener jugadores mayores y Sub 23 de jerarquía que juegan en Europa. Con Ucrania es un poco lo mismo: no lo conocemos como equipo pero sabemos que cuenta con individualidades buenas que pueden llegar a estar en el certamen”.

“Poder competir sirve para seguir fortaleciendo lo grupal, la base de los chicos del Preolímpico. Poder tener la posibilidad de tener a chicos que no pudieron estar en el Preolímpico, porque juegan en Europa o porque quedaron afuera. Ahora podemos ver cómo se adaptan a la idea, junto con los que ya venían trabajando con nosotros. (Un Juego Olímpico) Es una experiencia diferente a la que estamos acostumbrados los jugadores. Normalmente en los torneos estamos aislados y vas del hotel al entrenamiento y del entrenamiento al hotel... Un Juego Olímpico te permite convivir con atletas de todo el mundo, de todas las actividades posibles. En enriquecedor convivir en una Villa Olímpica”, añadió.

Probables formaciones:

México: Padilla, Huescas, Lara, Juárez, Campos, Fierro, Herrera, Montaño, Ayón, Carrillo y Flores. DT: Cadena.

Argentina: Iacovich; García, Glavinovich, Pellegrino, Quirós; Medina, Varela, Soulé, Solari, Almada; y Beltrán. DT: Mascherano.

Hora: 23:00

TV: DSports y DirectvGo

Estadio: Cuauhtémoc