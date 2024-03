La sincera reflexión de Cavani tras marcar dos goles en la victoria de Boca Juniors y quién se llevó su camiseta

El Xeneize venció 3-0 a Central Norte con dos goles del delantero uruguayo

La realidad le sonríe a Edinson Cavani en el comienzo del año con Boca Juniors. La racha negativa que lo persiguió en su llegada al Xeneize fue motivo de críticas por las ilusiones depositadas en su figura, pero el triplete convertido a Belgrano en la Bombonera a principio de este mes parece haber provocado su click porque volvió a marcar ante Racing y ahora contribuyó con los primeros dos goles ante Central Norte por Copa Argentina, uno de ellos con una lujosa chilena.

En charla con TyC Sports, el futbolista de 37 años lanzó una sincera reflexión sobre aquella frase que hace mención a “se le abrió el arco” cuando un atacante no convierte goles por muchos encuentros en relación a su momento personal: “Mirá, el arco no se abre. El arco somos los delanteros los que lo hacemos que se abra cuando seguimos trabajando y somos constantes en lo que hacemos. Sabemos que la única receta es trabajar, trabajar y trabajar; no perder confianza. Es mentira eso de que se abre el arco. Es como aquella gente que espera que le caiga algo del cielo. No, si no lo salís a buscar las cosas no llegan”.

A continuación siguió: “Personalmente, estoy contento por las cosas como se dan, pero no porque se me den los goles, sino porque se nos dan los resultados y son goles que sirven. Estamos buscando encontrar un camino y, poco a poco, creo que estamos cerca. Por eso me alegro, no solamente los goles”.

“Lo que se ha hablado son cosas que estamos acostumbrados. También si habré escuchado cosas de acá con jugadores de ustedes. No me sorprende que ciertas cosas se digan, yo voy por mi camino, trabajo para darle lo mejor a este club, a mis compañeros, a la gente que me apoya desde el primer día que llegué. Siempre fue mi esencia y no la voy a cambiar nunca. Voy a seguir para adelante dejando lo mejor y estaré contento cuando lleguen los goles y, cuando no lleguen, seguiré trabajando como lo hice siempre”, sentenció.

Los goles de Boca vs. Central Norte por Copa Argentina

En distinto sentido, enalteció la forma en la cual el equipo encaró el duelo de Copa Argentina: “Enfrentamos el partido con la actitud justa, con el respeto justo, como hay que hacerlo. Merecimos esto, merecimos sacar una ventaja más amplia, pero los goles hay que hacerlos. Y lo importante es que se ganó, se hicieron cosas muy buenas, el equipo estuvo a la altura del partido, tuvo una buena identidad. Nos llevamos cosas muy positivas”.

En último orden, explicó el festejo con Miguel Merentiel, quien marcó el 3-0 y rompió una racha de cinco partidos sin convertir: “Tenemos un gran grupo de buenos seres humanos, humildes, pero lo más lindo es cuando se logra un gran equipo. Y eso se logra teniendo jugadores sanos, compañeros. La demostración es esa. Se lo fue a abrazar a Miguel, nos abrazamos todos juntos. Acá no importa quien haga los goles, importa que Boca gane, regale alegrías a su gente y que nosotros nos podamos regalar triunfos. Para eso trabajamos y es lo que buscamos. Hay que seguir creciendo y trabajando”.

Más adelante, la señal deportiva halló una historia muy particular que vincula a Edinson Cavani porque encontraron quién fue el jugador que se llevó un regalo muy preciado por todos: su camiseta. En diálogo con el medio, Emmanuel Giménez detalló el particular motivo que lo llevó a pedir esa prenda: “No soy de cambiar camisetas, cuando me ha tocado jugar estos partidos importantes de Copa Argentina trato de guardármelas para mí como recuerdo, se las regalo a mis hijos, pero ellos son muy fanáticos de Boca, tienen un cariño especial por Cavani, así que tuve la fortuna de hablar con él y accedió. Se la llevo a Enzo y Román”.

El regalo de Cavani para un rival de Central Norte

Ante la pregunta sobre el origen de los nombres, hizo mención a los equipos de moda del fútbol argentino en distintas décadas porque están muy emparentados con Enzo Francescoli y Juan Román Riquelme: “Lo que pasa es que era el River del 90 y el Boca del 2000. El gusto futbolístico tenía que ver...”.

“Imagínate... Por lo menos, la alegría, como todo niño, de tener la ilusión de tener un recuerdo, una camiseta de un jugador tan importante con tanta trayectoria. La verdad que los chicos van a estar muy contentos. ¿La usan? No, yo no la voy a usar. Más allá de tener admiración con esta clase de jugadores, también son colegas. Creo que ellos la van a usar. ¿Se lava? Sí, por supuesto, ja”, confesó entre risas.