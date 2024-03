El llamativo souvenir que le regaló Marcos Rojo a una niña tras la clasificación de Boca en la Copa Argentina

El Regalo de Marcos Rojo a un hincha en la Copa Argentina

Boca Juniors protagonizó una convincente producción en su debut en la Copa Argentina. El Xeneize se impuso con autoridad por 3 a 0 frente a Central Norte de Salta gracias a los dos goles de Edinson Cavani y el grito de Miguel Ángel Merentiel. “El arco no se abre. El arco somos los delanteros los que lo hacemos que se abra cuando seguimos trabajando y somos constantes en lo que hacemos. Sabemos que la única receta es trabajar, trabajar y trabajar; no perder confianza. Es mentira eso de que se abre el arco. Es como aquella gente que espera que le caiga algo del cielo. No, si no lo salís a buscar las cosas no llegan”, analizó la figura charrúa con pasado en el Napoli, PSG y Valencia, entre otros equipos de Europa.

Más allá de la victoria y del desempeño del conjunto de la ribera, cuando finalizó el compromiso correspondiente a los 32avos de final del certamen más federal que tiene el país, Marcos Rojo tuvo un llamativo gesto con los hinchas que colmaron el estadio. Su iniciativa se basó en el regalo inesperado que le realizó a una pequeña fanática que se encontraba cerca del sector por donde los jugadores se dirigen habitualmente a los vestuarios. El defensor central le obsequió a la niña el propio cheque gigante que recibió el club de parte de la organización por haber cumplido el objetivo de avanzar a la siguiente ronda.

Si bien el souvenir no cuenta con ningún valor económico, porque se trata de un reconocimiento ejemplificado en la cartulina que recibieron los futbolistas, para la joven simpatizante se tratará de un recuerdo invaluable por la iniciativa que tuvo el capitán del equipo.

El choque fue clave para el ex Estudiantes, porque volvió a la actividad oficial después de mucho tiempo, dado que no había podido sumar minutos a causa de su lesión durante la entrada en calor previa a un amistoso de pretemporada. “Es importante que Marcos se haya sentido como se sintió. Es nuestro capitán, es uno de nuestros líderes y es importante que se sienta bien jugando dentro de la cancha. Es lo que más hace, disfruta y, sobre todo, por lo que nos transmite a nosotros como cuerpo técnico y, principalmente, a sus compañeros. Es importante que haya vuelto”, subrayó el entrenador del Xeneize, Diego Martínez en conferencia de prensa.

Por otro lado, el DT manifestó su lamento de no poder darle más minutos a otros futbolistas “que lo merecían”. Ante la repregunta, le puso el nombre de Frank Fabra a ese pensamiento: “Me encantaría poder darle más a Frank de lo que él nos da en el día a día, de su predisposición, de como mantiene ese compañerismo y esa alegría puertas para adentro y lo positivo que es, pero lamentablemente en esto de tomar decisiones a veces termino siendo injusto en el caso de él”.

El equipo dirigido por Diego Martínez se medirá en la siguiente fase contra el ganador del mano a mano que animarán Almirante Brown y San Martín de Tucumán. Los otros clasificados a la segunda instancia de esta edición de la Copa Argentina son Talleres de Córdoba, Rosario Central, Independiente, Newell’s Old Boys, Deportivo Riestra, Atlético Tucumán, Gimnasia y Esgrima La Plata, San Lorenzo, Vélez Sarsfield, El Porvenir, Racing Club, Argentinos Juniors, Atlético Rafaela, Estudiantes de La Plata, Mitre de Santiago del Estero, Temperley, River Plate.

La continuidad de esta primera llave del certamen será el próximo lunes cuando se crucen en el clásico cuyano Godoy Cruz y San Martín de San Juan, mientras que Platense deberá afrontar su duelo ante Olimpo de Bahía Blanca. Finalmente, el miércoles se enfrentarán Independiente Rivadavia de Mendoza contra Argentino de Quilmes, en otro de los atractivos de la semana.