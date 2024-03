Comienza el juicio contra Jorge Martínez, acusado de abuso sexual por una empleada de Boca: el DT presentó como testigos a Cascini, Bermúdez y Delgado

El ex lateral terminó siendo separado del cargo

Dicen que es la punta del iceberg. Que depende de cómo salga el juicio para que muchas otras personas decidan hablar. Múltiples versiones corren por estas horas por Boca, pero por el momento hay una sola cosa cierta: hoy desde las nueve de la mañana y ante el Tribunal Oral 22 presidido por el magistrado Sergio Paduczak se llevará adelante el proceso por abuso sexual simple contra el ex director técnico del fútbol femenino del club, Jorge Martínez. Quién lo acusa es Florencia Marcó, empleada del departamento de Prensa y Difusión de la institución, hoy de licencia. Y no sólo se jugará la verdad, sino también la posición de la institución, porque el acusado presentará siete testigos para tratar de desacreditar la versión de la denunciante y entre ellos están Alfredo Cascini, Jorge Bermúdez y Marcelo Delgado, los ex futbolistas que actualmente están en el Consejo de Fútbol al que llegaron de la mano de Juan Román Riquelme. Y habrá que ver qué sostienen en sus dichos, porque Marcó no sólo afirmó que les informó de lo que había sucedido, sino que tendría cómo probarlo. En su momento, Boca no hizo nada en favor de esclarecer el tema, pero se verá ahora, si ante los estrados, la posición es diferente. Porque si bien se juzga un caso individual, hay muchas otras cosas que podrían explotar.

La causa de Marcó contra Martínez se inició el 7 de marzo de 2023, pero la situación presuntamente abusiva venía de antes. El ex lateral asumió su cargo como entrenador a fines de 2019, ya desde ese momento habría tenido actitudes impropias y después de la pandemia todo se habría hecho mucho más exacerbado. Y eclosionó en octubre de 2022, durante un viaje a Quito de la delegación previo a la Copa Libertadores Femenina. Según la denuncia, el DT y ex lateral, que ya venía insinuando todo el tiempo sus actitudes, la manoseó en sus partes íntimas. En el lapso que medió entre ese hecho y la formalización en Tribunales, Marcó intentó que el club se involucrara en lo que estaba ocurriendo, pero no sucedió.

“Yo acudí al departamento de Género e Igualdad de la institución, donde me dijeron que tomara licencia mientras ellos investigaban. Al mismo tiempo, Martínez seguía al frente del plantel femenino como si nada. Pasaron meses, jamás tuve una respuesta y entonces me presenté con mi abogada, Andrea Luncaglioli, y radiqué la denuncia. Recién ahí Boca decidió separarlo de su cargo”, le cuenta Florencia a Infobae. Si bien Martínez negó todo, para Marcelo Baños, el juez que hizo la instrucción del caso junto al fiscal Eduardo Cubría, la denuncia tenía mucho sustento y entonces decidió la elevación a juicio en mayo del año pasado por el delito de abuso sexual simple, que tiene una pena de seis meses a cuatro años de prisión. “Estoy muy movilizada porque se empieza a hacer justicia. Esto es fundamental para darle visibilidad al tema y que otras se animen a hablar, porque hubo un montón de chicas que me narraron cosas similares, pero tienen miedo de denunciar. Bueno, cuando la Justicia hace bien su trabajo nos permite a todas sacar luz de tanta oscuridad”, agrega Marcó.

Durante el juicio, cuyo fiscal será el doctor Marcelo Martínez Burgo, se escucharán a testigos de ambas partes. En el caso de Marcó, serán cinco de los cuales, dos son ex jugadoras del club que en la etapa de instrucción fueron contundentes en avalar la denuncia. Extrañamente Boca no tomó institucionalmente una posición clara al respecto. Es más, podría decirse que hasta fue elusiva. “Boca fue y es mi casa desde hace 11 años y estoy triste, dolida, porque pensé que me iban a cuidar, a proteger. Habiendo mujeres menores corriendo peligro pensé que se las iba a cuidar también y eso no pasó. Si todo siguió como si nada hasta que yo fui a la Justicia” cuenta Florencia, que ingresó a trabajar en Boca en 2011 y desde 2019 fue la encargada de prensa y difusión del fútbol femenino.

A diferencia del caso Sebastián Villa, quién irá a juicio el próximo mes por abuso sexual, en este caso los presuntos abusos se producían dentro de las instalaciones del club o en viajes pero siempre formando parte de delegaciones oficiales. Eso es lo que hace más inaudito el silencio de Boca. Que le dio a Marcó una licencia con goce de sueldo durante unos meses, pero si bien hoy sigue siendo empleada del club, la licencia ya es sin la percepción de haberes. De lo que cuenta Marcó se desprende que hubo una decisión institucional de tratar primero de silenciar el tema y después, ante la difusión, de contentarse con separar al técnico sin ir mucho más a fondo con la situación. Por eso hoy comenzará a develarse la verdad. De este caso en particular, pero también de cuál fue la posición de Boca. Cuando declaren como testigos, Cascini, Bermudez y Delgado deberán decir la verdad. De lo que según algunos es la punta de un iceberg que por debajo tiene mucha, pero mucha suciedad.