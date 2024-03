Agustín Rossi dio detalles desconocidos de su salida de Boca Juniors: “Ibarra dijo algo que molestó un poco”

Agustín Rossi dio detalles de su salida de Boca

Agustín Rossi no se fue de la mejor manera de Boca Juniors: en condición de libre, no llegó a un acuerdo para renovar su contrato con el Consejo de Fútbol y dijo adiós luego de estar el último semestre cedido en el Al-Nassr de Arabia Saudita. Hoy, a pocos días de haber batido un récord de imbatibilidad en Flamengo (964 minutos sin recibir goles), se refirió a su alejamiento de la Ribera con detalles que hasta ahora eran desconocidos.

“No sé si fue necesidad de dar un salto económico. Se dio el viaje a Emiratos, la final contra Racing, que me tocó viajar con el plantel pero me enteré el día anterior que no iba a jugar. Cuando llega la chance de la transferencia, en ese momento (Hugo) Ibarra salió a decir que decidió que no jugara porque quizás no iba a estar con la cabeza en Boca o lo que sea. Eso quizás molestó un poco, porque no fue así”, reveló Rossi, que evidentemente no terminó bien con el Negro.

Sobre el tema, el golero de 28 años ahondó: “Si hubiera tenido algún otro equipo en la cabeza, hubiera sido desde el primer momento que salió a la luz todo ese runrún de palabras cruzadas entre representante, presidente que en ese momento era Ameal y el Consejo de Fútbol. Yo mantuve la cabeza en Boca en todo momento. Si después por cuestiones que él creyó que no estaba para jugar, ya es un tema de él y las decisiones que haya tomado. Pero no fue por un salto económico, fue más por la oportunidad de jugar en esos seis meses”.

El ex guardameta boquense que sumó 6 títulos en el club expresó además: “Pensé que iba a estar cuatro o cinco meses en un gimnasio sin tocar una pelota, fue más que nada por eso la decisión de irme a Al-Nassr, que tenía la necesidad urgente de contratar un arquero por la lesión de Ospina. Justo se dio que estábamos en Emiratos, a dos horas de vuelo, y existió esa rapidez con la que se llevó a cabo”.

¿Cómo quedó su relación con la dirigencia de Boca? “Ellos, como dirigentes, tienen una postura. Y el jugador otra. Uno espera una cosa, después se da otra. Las cosas quedaron de la mejor manera, no le guardo rencor a nadie”, concluyó.

· LA RESPUESTA DE AGUSTÍN ROSSI CUANDO LE PREGUNTARON SI ATAJARÍA EN RIVER

“¿Si atajaría en cualquier equipo? Yo nunca le cierro las puertas a nadie. Después se van dando las cosas con el tiempo. Es mi trabajo, uno lo tiene que tomar por ese lado. Si se da algo, alguna propuesta de algún club argentino, vamos a estar con las puertas abiertas, pero la decisión es en conjunto y tiene que ser lo mejor para todos. ¿Si atajaría en River? Hoy quizás te digo que no, es difícil por mi paso y cariño a Boca. En el futuro uno nunca sabe, pero la respuesta hoy es no”.

· CÓMO FUE COMPARTIR EQUIPO CON CRISTIANO RONALDO

“Un animal. No le gusta perder a nada ni en los entrenamientos ni en los partidos. Más allá del poco tiempo que estuvimos, fue algo increíble que queda para el recuerdo. Junto con el Pity Martínez hablábamos del fútbol argentino, teníamos compañeros brasileros también y se hablaba de todo. No le preguntamos a Cristiano si era de Boca o de River, pero tiene conocimientos por Georgina (su esposa) que es argentina. De Messi no charlábamos, en la concentración hablábamos de las cosas que vivió en Manchester o en Italia. Teníamos un grupo de extranjeros en un costado y los árabes por otro”.

· SU CONVIVENCIA CON CHIQUITO ROMERO Y EL CONSEJO A LEANDRO BREY

“Compartí pocos meses con Chiquito. Él tuvo esa lesión en la rodilla y después volvió de la mejor manera, hizo un gran año con Boca, que llegó a la final de la Libertadores, que lamentablemente no se dio. No solo Chiquito, con Javi también. Y ahora Lea Brey, al que el otro día la gente lo aplaudió. Es importante ese apoyo de la gente. A mí me tocó llegar al club con su edad, jugar y no salir hasta después de un año y medio. Solo puedo decirle que disfrute el momento y aproveche porque es algo hermoso vestir la camiseta de Boca. Tan grande y tan enorme, no solo a nivel nacional sino internacional también”.