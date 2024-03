Explosivas declaraciones de Lewis Hamilton en medio del escándalo de Red Bull: “Si denuncias, te despiden”

Lewis Hamilton apuntó contra la FIA

La Fórmula 1 sigue dando de qué hablar y no por lo que sucede dentro de la competencia, sino por cuestiones externas. Al escándalo que sacudió al mundo automotor por la denuncia de una empleada de Red Bull contra el director de la escudería, Christian Horner, ahora se le sumaron las recientes declaraciones de Lewis Hamilton, quien aprovechó para referirse a este tema cuando le preguntaron por un episodio que se produjo en diciembre del año pasado y que tuvo al director de Mercedes Toto Wolff, y a su esposa, en la mira.

“Vivimos en una época en la que el mensaje es ‘Si presentas una denuncia, te despedirán’. Esa es una narrativa terrible para proyectar al mundo. Entonces, especialmente cuando hablamos de inclusión aquí en el deporte, debemos asegurarnos de que nos mantenemos fieles a los valores fundamentales aquí”, remarcó el heptacampeón del mundo durante la previa del Gran Premio de Australia, haciendo refererencia a las últimas informaciones que daban a entender que la empleada que denunció al Director de Red Bull iba a ser apartada de su cargo.

Estas declaraciones también las hizo en relación a la postura que tomó Susie Wolff, esposa de Toto (CEO de Mercedes) contra la FIA, cuando a principios del mes de diciembre quedó en el ojo de la tormenta, luego de que aseguraran que la directora de la F1 Academy le había filtrado una información confidencial de Fórmula One Management (FOM) a su marido. Posteriormente, y al ver que los equipos apoyaron a la pareja, la FIA determinó que no había motivo de acción por ninguna de las partes, sin ofrecer detalles sobre la base de su investigación, los resultados obtenidos o el proceso mediante el cual llegó a sus conclusiones.

A raíz de ese asunto, Susie emitió un comunicado durante el mes de marzo expresando su descontento después de haberse puesto en duda su integridad y la de Toto. En él, informaba que había presentado una denuncia penal ante los tribunales franceses. “Todavía no ha habido transparencia ni rendición de cuentas en relación con la conducta de la FIA y su personal en este asunto. Siento que más que nunca es importante levantarse, denunciar el comportamiento inadecuado y garantizar que la gente rinda cuentas. Aunque algunos puedan pensar que el silencio los exime de responsabilidad, no es así”, remarcaba.

En la misma línea, y trazando un paralelismo con el caso de la empleada de Red Bull, Hamilton destacó: “En primer lugar, estoy increíblemente orgulloso de Susie. Ella es muy valiente. Ella defiende valores tan grandes. Es una gran líder. En un mundo donde a menudo se silencia a la gente, que ella esté de pie envía un gran mensaje”.

Toto y Sussie Wolff fueron investigados por la FIA (Sky Sports)

“Hay una verdadera falta de responsabilidad aquí dentro de este deporte, dentro de la FIA. Las cosas que suceden a puerta cerrada… No hay transparencia, claramente no hay rendición de cuentas”, disparó.

“¿Cómo puedes confiar en el deporte y en lo que está pasando aquí? Con suerte, esta postura que ha adoptado ahora (Susie) generará un cambio y tendrá un impacto positivo, especialmente para las mujeres”, continuó el futuro corredor de Ferrari.

Tras él, también alzó la voz su compañero de equipo George Russell, quien agregó: “Confías en que los líderes en este deporte tienen en mente el mejor interés en lugar de sus propios intereses… Cuando no tenemos hechos y cifras, y no hay transparencia, siempre piensas que hay algo oculto. Por eso es tan importante para el deporte enviar el mensaje correcto a todos los que apoyan la F1 , ven la F1, quieren estar involucrados en la F1, que las cosas no se esconden bajo la alfombra”.

En ese sentido, los jefes de las distintas escuderías solicitaron con urgencia que se esclarezca la investigación llevada a cabo por Red Bull. El incoveniente, sin embargo, radica en que dicha investigación pertenece íntegramente a la escudería austriaca y no depende del organismo rector, por lo que, por el momento, se continúa estudiando y se resolverá de forma privada.