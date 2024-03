Polémica en Roma por la frase de Totti sobre Paulo Dybala: “Pensaría bien qué hacer con alguien que juega 15 partidos al año”

Las lesiones le juegan una mala pasada a Paulo Dybala en Roma (REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

Paulo Dybala se convirtió rápidamente en uno de los principales referentes dentro del plantel de Roma producto de su talento y sus goles. Sin embargo, al igual que sucedió en grandes pasajes de su carrera, las lesiones musculares le generan más de un dolor de cabeza. Por ejemplo, la última lesión (en el aductor de la pierna derecha), que la sufrió el domingo pasado en la victoria por 1-0 ante Sassuolo, lo marginó de la gira amistosa de la selección argentina en Estados Unidos ante El Salvador y Costa Rica.

La Joya padeció seis lesiones musculares en lo que va de esta temporada y quedó fuera de los campos de juego más de 90 días (en 10 encuentros no estuvo disponible). No obstante, cuando juega, sus números siguen siendo de elite: 14 goles y siete asistencias en 28 presentaciones, entre Europa League (en cuartos de final se medirá ante Milan), Serie A y Coppa Italia.

Pese a no jugar más de cinco juegos seguidos y perderse algunos encuentros por diferentes molestias, el cordobés es el máximo artillero de su equipo en el torneo local con 12 tantos, dos más que la otra estrella del equipo, el belga Romelu Lukaku.

Francesco Totti, duro con Paulo Dybala (Gettyimages)

Francesco Totti, uno de los máximos ídolos del conjunto capitalino, fue contundente a la hora de analizar el momento del argentino durante una entrevista con Betsson Sport. “Estamos hablando de un jugador top (por Dybala), pero en cuanto al futuro hay que entender qué quiere hacer el club y qué objetivos tiene para la próxima temporada. Si yo fuera entrenador, pensaría detenidamente qué hacer con un jugador que juega 15 partidos al año. Si me pongo un objetivo importante por cumplir y tengo a uno de los jugadores más importantes que está en el campo en un tercio de los partidos, me veo obligado a una reflexión”, esbozó.

El oriundo de Laguna Larga, que cuenta con una cláusula de salida accesible para los principales conjuntos de Europa (13 millones de euros), tiene contrato con Roma hasta mediados de 2025. El italiano desarrolló toda su carrera en la Loba, lo que le permite ser uno de los pocos futbolistas en el planeta en ostentar el mote de One Club Man (783 partidos y 307 goles).

Vale recordar que Totti siempre fue un fiel aficionado de Dybala, incluso cuando defendía los colores de Juventus. A inicios del año pasado expresó que “Dybala es un fenómeno, está por encima de todos, siempre ha demostrado su valía y estoy muy contento de que haya llegado al Roma, se lo merece todo. s justo para la ciudad tener un jugador como él, de este nivel. Se percibe cuando los jugadores son un poco diferentes a los demás, lo está demostrando anotando y con grandes actuaciones. Estamos contentos de tenerlo con nosotros en el Roma y lo disfrutamos”.

En otro fragmento de la nota, el emblemático jugador de la Nazionale ponderó la labor de su ex compañero Daniele De Rossi al frente del equipo: “No me esperaba que le fuera tan bien de inmediato. Los jugadores son totalmente diferentes a como eran hace dos meses, eso lo ha traído el cambio. Dio motivación, ganas y espíritu adecuado para afrontar los partidos. Conoce bien la ciudad, los aficionados y el club, y por eso reúne todo esto para garantizar que los jugadores rindan”