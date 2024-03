Ángel Di María reveló detalles de su charla con Mascherano por los Juegos Olímpicos y opinó sobre el grupo de Rosario Central en la Libertadores

Ángel Di María transita sus últimos meses con la camiseta de la selección argentina, ya que, según anunció, la participación en la Copa América 2024 marcará el punto final de su trayectoria junto al combinado nacional. El Fideo ahora tiene la cabeza en una nueva convocatoria para los amistosos frente a El Salvador y Costa Rica en territorio norteamericano, pero se animó a hablar sobre su porvenir.

Para arrancar, hizo un análisis sobre su presente con la Albiceleste. “Después de lo que pasó en el Mundial pensé que era un momento de poder disfrutar después de tantos años que las cosas salieron mal, que sufrí. El momento este de poder disfrutar después de cada trofeo, los partidos de Eliminatorias, el poder estar y la alegría del día a día me dio ganas de seguir un poquito más”, inició el extremo. Y añadió al respecto: “Esta vez es la definitoria, es la última la Copa América. Intentando disfrutar e ir asimilándolo. Ya está tomada la decisión, lo dije definitivamente. Es este torneo y se termina. Son muchos años, me encantaría poder seguir, pero es momento de dar un paso al costado y hay muchos chicos atrás listos para dar el salto”

Una de las razones para seguir subiéndose a aviones para jugar con Argentina es su pareja, Jorgelina Cardoso. “Mi mujer es la que siempre quiere que siga y que esté en la Selección. Sabe lo que disfruto y lo que me gusta estar acá. Los chicos me siguen insistiendo porque me ven relajado y disfrutando cada momento. Es algo que me merecía y por eso lo estoy haciendo”, explicó. Además, admitió que si no se lograba la consagración en Qatar, seguramente ya habría dado un paso al costado: “No sé, si te digo te miento. Es muy probable que si no se hubiese dado, no estaría acá”.

* Di María y el llamado de Mascherano para ir a los Juegos Olímpicos

Aunque aclaró muchas veces el punto final de su camino con la camiseta celeste y blanca, Fideo reveló que atendió el intento de Mascherano para París 2024. “Me llamó, sabía que lo iba a hacer aunque yo ya había dicho en varios lugares que no. Igual, como dije en entrevistas es la Copa América y se termina. Los Juegos Olímpicos creo que son algo merecido para los chicos que lograron estar ahí y hay jugadores que pasan la edad que quieren estar. Escuché a Rodri (De Paul) y a Ota que dijeron que les gustaría poder disfrutarlo. Yo ya estuve y encima con la suerte de poder ganarlo”, admitió.

El principal heredero de su posición parece ser Alejandro Garnacho por su actualidad en la Premier League y Di María destacó su nivel como también la intensidad que traen los chicos jóvenes a los entrenamientos: “Creo que todos están acá por lo que hacen en sus clubes y nadie les regaló nada. Creo que Garnacho no va a tener ninguna presión, juega en el Manchester United y estar acá no le tendría que cambiar mucho. Ojalá pueda rendir de la misma manera que en Inglaterra”.

Para cerrar, fue inevitable volver a charlar sobre su posible regreso al Canalla. “Estoy tranquilo, estoy siempre pendiente de todo y es un sueño poder volver. Últimamente estuve viendo todo lo que pasó en Rosario y eso te influye mucho en la familia. A uno le afecta y le choca un montón. Creo que esas ganas siempre están y ayer vi el sorteo de la Libertadores que te mete cosas en la cabeza. Estoy esperando que termine el contrato con el Benfica y ahí analizaré mi futuro”, afirmó Ángel.

Y opinó sobre las posibilidades del cuadro rosarino en el máximo torneo continental donde salió sorteado en el Grupo G junto a Peñarol, Atlético Mineiro y Caracas. “Sí, complicado. Está complicado pero creo que el club está haciendo las cosas bien y de local Central es un equipo muy fuerte. En una Copa Libertadores, parecido a una Champions, cuando de local te haces fuerte podes llegar lejos”, concluyó.