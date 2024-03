San Lorenzo denunció que extraviaron la escritura de las tierras de Avenida La Plata: la copia cuesta un millón de pesos

La sede del Club San Lorenzo de Almagro, ubicado en Avenida La Plata 1770 (Foto: Paula Ribas/aa)

A los problemas futbolísticos que transita el equipo, con el entrenador Ruben Darío Insua en una incómoda situación y lanzando dardos internos, San Lorenzo sumó un nuevo problema de gestión. El club presidido por Marcelo Moretti denunció que la gestión anterior comandada por Horacio Arreceygor extravió la escritura de las tierras recuperadas de Avenida La Plata y el costo de la nueva copia cuesta un millón de pesos.

“La escritura original de los terrenos de Av. La Plata 1624/1770 parcela 6B fue extraviada por la anterior gestión. Ante esto, San Lorenzo inició las gestiones para denunciar su extravío y tramitar el segundo testimonio que la reemplace, quedando la original sin validez alguna”, comenzó el comunicado sobre el importante documento que confirmó La vuelta a Boedo.

En el escrito, que fue compartido en sus redes sociales, lamentaron: “Más allá del acto administrativo, será irreparable no contar con el documento original que significó el final de un largo camino que culminó con la sanción de la Ley de Restitución Histórica y posterior escritura de los terrenos de Tierra Santa”.

En este sentido, la actual comisión directiva apuntó directamente a la anterior: “Asumida la gestión se solicitó a la escribanía que intervino en la escritura que exhiba el documento original a las nuevas autoridades. El resultado fue la obtención de una copia digital tanto de la escritura como del boleto de compra-venta. Posteriormente, al solicitar la entrega de la escritura original, la escribanía informó que la misma fue entregada a las autoridades del Club el 22 de diciembre de 2020, exhibiendo el recibo correspondiente firmado por un ex dirigente al momento del retiro”.

Y agregó: “Consultando a distintos integrantes de la ex Comisión Directiva, ninguno pudo localizar la escritura original. Ante esta situación, San Lorenzo decidió iniciar el trámite de denuncia por extravío para la posterior emisión del segundo testimonio que reemplace el documento original dejándolo sin validez. Cabe destacar que el Club deberá afrontar también el gasto que asciende a casi 1.000.000 de pesos originado por el trámite”.

Aunque en el comunicado de San Lorenzo no mencionan ningún nombre, Miguel Mastrosimone, ex directivo azulgrana, respondió a la acusación también vía redes sociales. “LA ESCRITURA NO ESTÁ PERDIDA”, aseguró. “El costo para sacar una segunda copia, igual a la primera, no es de $1.000.000, sino de $670.0000 conforme aranceles registrales y notariales y obedece a la extensión de la misma”. Egregó.

“A los socios y socias del Club Atlético San Lorenzo de Almagro:

En el año 2019, lgoramos firmar la escritura correspondiente al predio de Av. La Plata, del que injustamente fuimos despojados y que, con toda la masa societaria, logramos recuperar.

LA ESCRITURA NO ESTÁ PERDIDA

Simplemente porque una escritura no se pierde, sino que consta en su matriz que obra en poder de la escribanía interviniente (tal como surge de su definición del art. 299 del Código unificado). Por eso se llama Escritura Pública. El primer testimonio o copia, que ahora dicen se encuentra “extraviada”, se expide para la circulación jurídica y permite el desarrollo de las facultades y obligaciones que porta. Por esta razón, es que fue utilizado para múltiples trámites administrativos que permitieron la rezonificación primero y la autorización de demolición después.

El costo para sacar una segunda copia, igual a la primera, no es de $1.000.000, sino de $670.0000 conforme aranceles registrales y notariales y obedece a la extensión de la misma.

La escritura no se extravió, por lo menos hasta el 26 de diciembre de 2023, momento en que se encontraba a resguardo en la sede de la Institución. Y confiamos en que será hallada, más allá de la necesidad evidentemente imperiosa de publicar el comunicado oficial en el día de la fecha, luego de casi 3 merses de un nuevo Gobierno”.

Mientras tanto, el pasado 20 de febrero, el Club San Lorenzo de Almagro llegó a un acuerdo con Carrefour para saldarle los 4 millones de dólares acordados en 2015. Dicho monto será abonado en 24 cuotas de 33 mil dólares, dando así un pasito más hacia la tan ansiada Vuelta a Boedo.

Dicho sitio donde históricamente estuvo ubicado el Viejo Gasómetro fue recuperado el 1 de julio de 2019 tras un acuerdo de pago de 110 millones de pesos y cuatro cuotas anuales consecutivas de un millón de dólares a dicha empresa francesa. Desde entonces, se ultiman detalles para la construcción del nuevo recinto del Club San Lorenzo de Almagro.