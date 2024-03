La confesión del árbitro de la polémica semifinal Argentina-Brasil en la Copa América 2019: “Fue penal, el VAR no me llamó”

Roddy Zambrano contó por primera vez por qué no cobró penal contra Brasil y qué le dijo Lionel Messi

El primer gran torneo que tuvo Lionel Scaloni como director técnico de la selección argentina fue la Copa América Brasil 2019, en la que el conjunto albiceleste se subió al último peldaño del podio y se quedó con la medalla de bronce al vencer a Chile en el partido definitorio por el tercer lugar. Sin embargo, el encuentro más trascendental de ese torneo se dio en las semifinales, donde el conjunto nacional cayó por 2-0 ante el local con el foco puesto sobre el controvertido arbitraje del ecuatoriano Roddy Zambrano.

Te puede interesar: ¿La nueva camiseta alternativa de la selección argentina? Difundieron fotos del modelo que utilizaría en la Copa América

El enojo del plantel argentino con el juez radicó en que consideró que no le sancionaron dos penales. Solicitaron una falta de Dani Alves sobre Sergio Agüero dentro del área y un codazo de Arthur sobre el marcador central Nicolás Otamendi. A casi cinco años de aquel evento, el árbitro principal del partido contó por primera vez por qué no pitó la pena máxima y qué fue lo que le dijo Lionel Messi.

Lionel Messi discutió con el árbitro ecuatoriano Roddy Zambrano por su actuación en la semifinal de la Copa América 2019 contra Brasil (Photo by Mauro PIMENTEL / AFP)

En diálogo con el canal de YouTube Federación Postera, Zambrano manifestó: “En ese partido en realidad hubo mucho revuelo porque perdió Argentina. Y obviamente terminaron culpándome. Hubo una jugada de penal, que todo el mundo lo sabe. Fue penal, y yo no lo vi en la cancha. Y el VAR obviamente no me llamó. Entonces, en ese sentido, me dijeron puedes continuar y continuamos, como un juego normal”.

Te puede interesar: De Paul reveló los detalles de la charla que dio Messi antes del último triunfo contra Brasil en el Maracaná y sorprendió con un anuncio

“Si lo hubiera visto, lógico que lo cobraba. Si yo veía esa jugada, yo sancionaba tiro penal. Lo sancionaba”, reconoció el colegiado. No obstante, reconoció que producto de este error estuvo un tiempo alejado de las principales competencias continentales: “Esa fue la jugada más trascendental y, obviamente, como Messi sabemos lo que es... Una palabra de él suena en todo el mundo. Hilaron por lo más fino, que fue el arbitraje. Y bueno, me sacaron. Ahora mira lo que es lindo del fútbol. Ahora tengo revancha y regreso como VAR”.

En aquella ocasión, el videoarbitraje estuvo a cargo del uruguayo Leodán González. Si bien Zambrano por entonces había reconocido alguna equivocación en la decisión que tomaron, es la primera vez que afirma de modo tajante que había sido penal y no lo cobró. Incluso el por entonces encargado del arbitraje en la Confederación Sudamericana, Wilson Seneme, había aceptado la falla.

Te puede interesar: Filtraron el modelo de camiseta que podría lucir la selección argentina para la Copa América: detalles “dorados” y cambio sustancial

Hay que recordar que el VAR comenzó a utilizarse con regularidad en el fútbol tras el Mundial de Rusia 2018 y esa Copa América fue la primera gran prueba a nivel continental, a punto tal que meses después de lo sucedido decidieron empezar a difundir los diálogos de los árbitros para aportar mayor claridad.

Zambrano también develó qué le reprochó Lionel Messi durante el encuentro: “Me dijo que las pequeñas las cobraba en contra porque Brasil era local, y todo eso. Pero nunca me insultó ni me faltó el respeto. Son cosas que se hablan dentro de la cancha, pero nunca fue grosero conmigo, ni nunca me insultó ni nada de eso”.

En su momento, el rosarino dejó en claro su enojo por algunas decisiones arbitrales en contra de su equipo durante la competencia. “Tengo mucha bronca. No merecía esa roja. Nosotros no tenemos que ser parte de esta corrupción. Nos faltaron el respeto durante toda la Copa. La corrupción y los árbitros no permiten que la gente disfrute del fútbol y del show”, había afirmado el capitán de la selección argentina durante aquellos días convulsionados en Brasil.

Esa caída contra la Verdeamarela marcó un punto de inflexión para la Scaloneta. La selección argentina comenzó una impactante seguidilla de partidos sin derrotas y logró coronarse campeón de la Copa América 2021 (derrota en la final a Brasil en el Maracaná), la Finalissima ante Italia (vencedor de la Eurocopa) y campeón del mundo en Qatar 2022.