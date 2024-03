El ranking de los 100 equipos más valiosos del mundo: el dominio de la NFL y los 11 clubes de fútbol en la lista

Gettyimages

La clasificación de los equipos deportivos más valiosos del mundo reveló algunas sorpresas respecto al año 2023, según un reciente informe publicado por Sportico, una reconocida plataforma digital que se especializa en el análisis económico del deporte a nivel global. Este informe puso en evidencia que, a pesar de las fluctuaciones económicas y los diversos cambios en la industria, los deportes estadounidenses, en particular el fútbol americano, el básquet y el béisbol, continúan manteniendo una ventaja comparativa significativa sobre otras disciplinas a nivel mundial.

Los Dallas Cowboys de la NFL encabezan la lista de “los 100 equipos deportivos más valiosos del mundo”, con un estimado de UD 9.200millones. Esta franquicia, que logró alzarse con el Super Bowl en cinco ocasiones, ha visto cómo sus ingresos por patrocinio han superado los US 200 millones anuales, contando entre sus socios a marcas de gran prestigio como Ford, AT&T, PepsiCo, Bank of America, Molson Coors y SeatGeek.

El éxito financiero de los Cowboys no solo se refleja en sus patrocinios y conquistas deportivas, sino también en la acertada gestión de Jerry Jones, quien compró la franquicia en 1989 por US$ 150 millones.

Los Dallas Cowboys son el equipo más valioso del mundo según el sitio especializado (Reuters)

El segundo y tercer lugar lo ocupan, respectivamente, los Golden State Warriors y los New York Knicks de la NBA. La franquicia de Ohio alcanzó un valor de mercado de USD 8.280 millones, mientras que los dirigidos por Tom Thibodeau, fueron valorados en USD 7.430 millones. Ambos equipos son una muestra de la robustez financiera y el enorme atractivo comercial que posee el básquet estadounidense, tanto a nivel nacional como internacional.

En cuanto al fútbol, el Manchester United se destacó como el equipo más valioso fuera de las franquicias estadounidenses, ocupando el puesto número 13 a nivel global con un valor de USD 5.950 millones. Este importante ascenso es atribuible en parte a la inversión realizada por el multimillonario británico Jim Ratcliffe, quien adquirió el 25% del club. A diferencia del positivo rendimiento del Manchester United, el Real Madrid experimentó un descenso en la clasificación, ubicándose en el puesto 18.

El informe de Sportico detalló que, dentro del top 10 de equipos con mayor valor de mercado, seis corresponden a equipos de la NFL, destacando el predominio de este deporte en las preferencias y en la economía deportiva estadounidense. Además de los Cowboys, el ranking incluye a los New York Giants, Los Angeles Rams, New England Patriots, San Francisco 49ers y New York Jets.

El listado completo, que abarca las 100 franquicias deportivas más valiosas, incluye apenas 11 equipos del mundo del fútbol. Además de los Diablos Rojos (13), que es uno de los seis representantes de la Premier League (Manchester City, Liverpool, Arsenal, Chelsea y Tottenham), también hay dos de la liga española: Real Madrid (19) y Barcelona (23). El Bayern Múnich de la Bundesliga (34), el París Saint-Germain de Francia (60) y la Juventus de la Serie A (98) completan la lista.

En cuanto a la Fórmula 1, el primer representante que aparece entre el centenar de nombres es Ferrari (71), mientras que diez puesto más abajo lo sigue Mercedes, con una valoración de USD 3.13 mil millones y USD 2.7 mil millones respectivamente. Red Bull (88) completa las escuderías dentro del Top 100.

Además de fútbol americano, básquet, Fórmula 1, béisbol y fútbol, en el Top 100 figuran siete franquicia de la liga de hockey sobre hielo norteamericana (NHL) con los Toronto Maple Leafs (82°), New York Rangers (85°), Montreal Canadiens (89°), Chicago Blackhawks (94°), Boston Bruins (97°), Los Angeles Kings (99°) y Philadelphia Flyers (100°).

Sportico aclaró que para armar el ranking contabiliza el valor total, el valor del equipo y los negocios relacionados con el equipo y tenencias de bienes raíces. “Se calculó los ingresos de cada equipo basándose en información y registros financieros disponibles públicamente, así como en entrevistas con personas conocedoras de las finanzas del equipo, incluidos banqueros deportivos y abogados que trabajan activamente en las transacciones”, explicaron.

EL TOP 50 DE LOS EQUIPOS MÁS VALIOSOS DEL MUNDO

NFL: Dallas Cowboys (1°), New York Giants (6°), Los Angeles Rams (7°), New England Patriots (8°), San Francisco 49ers (9°), New York Jets (10°), Washington Commanders (11°), Chicago Bears (12°), Philadelphia Eagles (14°), Las Vegas Raiders (15°), Houston Texans (16°), Miami Dolphins (17°), Atlanta Falcons (21°), Denver Broncos (24°), Seattle Seahawks (26°), Pittsburgh Steelers (27°), Green Bay Packers (28°), Los Angeles Chargers (31°), Kansas City Chiefs (33°), Minnesota Vikings (35°), Tennessee Titans (37°), Carolina Panthers (38°), Baltimore Ravens (39°), Indianapolis Colts (40°), Cleveland Browns (41°), New Orleans Saints (42°), Arizona Cardinals (43°), Tampa Bay Buccaneers (45°), Buffalo Bills (46°) y Detroit Lions (49°).

NBA: Golden State Warriors (2°), New York Knicks (3°), Los Angeles Lakers (4°), Boston Celtics (22°), Chicago Bulls (25°), Los Angeles Clippers (32°), Miami Heat (43°), Philadelphia 76ers (46°), Toronto Raptors (48°) y Houston Rockets (50°).

MLB: New York Yankees (5°), Los Angeles Dodgers (17°), Boston Red Sox (20°) y Chicago Cubs (30°).

Fútbol: Manchester United (13°), Real Madrid (19°), Barcelona (23°), Liverpool (29°), Bayern Múnich (34°) y Manchester City (35°).