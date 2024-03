El Ogro Fabbiani recordó su crítica a Lionel Scaloni y confesó cómo lo ayudó en su carrera como entrenador: “Fui un bocón””

Cristian Fabbiani justificó sus críticas a Lionel Scaloni y explicó por qué luego le pidió disculpas públicas

Lionel Scaloni recibió fuertes críticas cuando asumió como entrenador de la selección argentina sin tener experiencia en clubes de primera división y mucho menos en combinados nacionales. Por caso, antes de la Copa América de 2021, Cristian Fabbiani fue uno de los más críticos al aseverar que “a la Selección le falta un DT”. Pasado el tiempo, con los títulos mundiales y continentales a cuestas que ganó el oriundo de Pujato con la Albiceleste, el actual estratega del Deportivo Riestra le pidió perdón y este miércoles volvió a referirse a sus polémicos dichos.

“Fui un bocón y me hago cargo de lo que dije en su momento. Ustedes saben que cuando estamos en la pantalla a veces uno dice cosas que no se siente. Estoy recontra arrepentido, por eso en su momento le pedí disculpas. Pero la verdad feliz porque le dio una estrella más a la Selección”, dijo el Ogro en diálogo con DSports.

En la previa de la final del Mundial de Qatar 2022, Fabbiani llegó a publicar una carta en su perfil de Instagram en la que le pidió perdón a Scaloni, pero explicó los motivos. Al ser consultado sobre si llegó a escribirle a Scaloni de forma personal, respondió: “No crucé ningún mensaje. Acá lo importante es que hizo feliz a la gente. Yo en ese momento me equivoqué y todos nos equivocamos en la vida. Lo que pasa es que yo lo dije desde un lugar que no lo tenía que haber dicho”.

“Fue un error muy grande mío. Aprendí mucho de eso y no hablo más de nadie porque cada uno tiene su manera de ser técnico. En el fútbol nadie tiene la verdad. Me sirvió para esta etapa que soy entrenador. La verdad es que cada uno juega como quiere y la verdad que (Scaloni) lo hizo muy bien porque salió campeón del mundo. Cuántos técnicos anteriores muy preparados estuvieron ahí y no lo pudieron lograr, y llegó él y algo debe tener. Entonces, felicitarlo a él y a su cuerpo técnico que es gente que conozco”, reconoció.

El exfutbolista se retractó de sus críticas al DT de la Argentina

“Lo más lindo es que le dio una alegría a Messi, que acá decían muchos que no podía jugar al igual que Di María, y la verdad que discutir eso, me parece una locura. Y después la alegría a la gente, que lo necesitaba e hicieron muy feliz a los argentinos”, concluyó.

En la previa a la Copa América de Brasil 2021, el primero de los tres títulos que ganó la selección argentina bajo el mando de Scaloni, Fabbiani sentenció en un debate en ESPN: “La vamos a pasar mal en la Copa América porque no veo una idea de juego”.

“Me encantan los jugadores, pero después... Tenés que tener un técnico. No lo tiene. No lo veo capacitado. De acá a 10 años cuando agarre de vuelta a la Selección, capaz, pero no lo veo. Es algo que miro desde afuera. Lo hablé con mucha gente y lo comparte, pero no lo dice”, afirmó.

Fabbiani, ex jugador de River Plate, Newell’s y Lanús, entre otros clubes, regresó este año al Deportivo Riestra al que había dirigido en la Primera Nacional. El equipo porteño de Nueva Pompeya viene de ganarle 2-1 a Independiente Rivadavia en Mendoza, en una final por la permanencia. Es décimo segundo en la Zona A y por ahora está evitando el descenso tanto en la tabla anual como en la de los promedios. Este viernes abrirá la acción de la undécima fecha de la Copa de la Liga Profesional y recibirá a Independiente (uno de los líderes del grupo), desde las 16:30.