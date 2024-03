Escándalo en Italia: un entrenador le dio un cabezazo a un jugador del equipo rival tras un partido de la Serie A

El entrenador del Lecce le dio un cabezazo a un jugador del Hellas Verona

El duelo entre dos equipos que están en la parte baja de la tabla de posiciones de la Serie A terminó en un escándalo. En la victoria del Hellas Verona por 1-0 frente al Lecce, clave en la lucha por mantener la categoría, se produjo un hecho pocas veces visto.

Una vez que se terminó el encuentro, jugadores de ambos planteles se empujaron. Hasta que una imagen causó conmoción: el entrenador del equipo que perdió el partido, Roberto D’Aversa, se acercó al tumulto y agredió al delantero Thomas Henry. El DT de los locales le propinó un cabezazo al francés, que se desplomó en el campo de juego.

“Fui al campo para impedir que mis futbolistas fueran expulsados. Había muchas provocaciones por parte de los jugadores del Verona en los últimos minutos del partido y tras el pitazo final”, fue la excusa que dio D’Aversa en la cadena Sky Sport tras el golpe que le dio al atacante.

Y agregó: “No fue un gesto bonito, lo reconozco, no tiene disculpa y me expliqué con la gente del Verona. Pero no entré en el campo para hacer ese gesto”. Tanto él como Henry fueron expulsados por el árbitro del partido.

D'Aversa se cruzó con Henry tras el duelo entre Lecce-Hellas Verona (Giovanni Evangelista/LaPresse via AP)

Acto seguido, D’Aversa utilizó sus redes sociales para disculparse con el jugador al que le propinó el cabezazo, al Hellas Verona y con los dirigentes e hinchas de su club y al fútbol italiano. “Me dejé llevar por el contexto y perdí la lucidez, pero no hasta el punto de golpear a otra persona”, escribió el técnico de 48 años. “Fue un contacto físico, cabeza contra cabeza”, dijo e intentó desligarse de un golpe directo contra la cara del futbolista del Hellas Verona.

Por su parte, Henry también usó su cuenta personal para hablar de la situación que vivió tras el triunfo de su equipo. “Nada justificaba ni justificará nunca recibir un cabezazo cuando estás camino de los vestuarios. Contentos eso sí por llevarnos los tres puntos”.

Tras los incidentes, y luego de las imágenes que se hicieron virales en la transmisión de la TV italiana, Lecce anunció la destitución de su entrenador. “Tras los acontecimientos del final del partido Lecce-Verona, el club anuncia el despido del técnico D’Aversa”, señaló el club en un escueto comunicado que publicó en su cuenta de X (antes Twitter).

Luego de esta derrota, el conjunto que tiene 116 años desde su fundación quedó comprometido en su lucha por quedarse en el Calcio italiano. Sumó su caída número 13 en 28 encuentros y suma 25 puntos para ubicarse en la 15° posición, a tres lugares del último lugar que determina el descenso. Frosinone (24 puntos), Sassuolo (23) y Salernitana (14) perderían la categoría si hoy terminara la Serie A a la que todavía le restan 10 fechas por jugarse.

Por el lado del Hellas Verona, su escenario no es mucho más favorable. Gracias al triunfo como visitante ante Lecce alcanzó las 26 unidades y está en el puesto 13 del torneo que tiene al Inter como el único líder con 75 puntos, 16 más que el Milan, su clásico rival y a 17 de ventaja de la Juventus.