“Humildad, prestigio, magia y tanto fútbol”: el sorpresivo posteo del Pocho Lavezzi con Messi y Di María como protagonistas

Messi, Di María y Lavezzi en tiempos de convocatorias a la selección argentina

Ezequiel Lavezzi se muestra cada vez más activos en sus redes sociales. En las últimas semanas, mientras continúa con su tratamiento en una clínica psiquiátrica ambulatoria de Entre Ríos, el Pocho ha elegido su cuenta de Instagram para compartir diferentes momentos de su vida en compañía de sus seres queridos y con el disfrute de las tardes soleadas de la provincia.

En las últimas horas, el ex jugador de la selección argentina se tomó un momento para brindarle una sorpresiva dedicatoria a dos de sus ex compañeros y amigos en la Albiceleste: Lionel Messi y Ángel Di María. “Humildad, prestigio, magia y tanto fútbol”, fue el tierno mensaje que les dedicó junto a una foto en la que se lo ve a La Pulga entregando su cinta de capitán al Fideo en un duelo con la Selección.

El tierno mensaje de Lavezzi para Messi y Di María (Instagram)

El Pocho Lavezzi compartió muchos momentos con los dos emblemas del equipo argentino pero no tuvo la suerte de celebrar los últimos títulos que llegaron con la conducción de Lionel Scaloni. Sin embargo, como ocurrió con el Kun Agüero, Javier Mascherano y Pipita Higuaín, entre otros, varios de estos históricos se sienten parte de una generación de futbolistas de elite que vistieron los colores albicelestes y pudieron devolverle la alegría a los amantes del fútbol del país.

Así por lo menos lo hizo sentir Lionel Messi cuando en su discurso post coronación en el Mundial de Qatar reconoció a todos sus ex compañeros con los que compartió muchísimos momentos, con dolorosas finales perdidas, y que también deben ser consideradas parte de ese título. “Yo sé que hoy es un día nuestro, pero no quiero olvidarme de todos esos compañeros que tuve anteriormente, que también hicimos lo posible por conseguir esta, y lamentablemente no se nos dio, estuvimos muy cerquita. Ellos también se merecen el respeto y el reconocimiento”, fue el mensaje de Messi con la Copa del Mundo.

Los cuatro emblemas de la selección argentina

Y Ezequiel Lavezzi es parte de esa selección que luchó por años volver al primer lugar en el mundo. Pocho fue de los futbolistas que integró el núcleo chico junto a Lionel Messi y sufrió la dolorosa derrota en la final del Mundial de Brasil 2014, de la mano de Alejandro Sabella como entrenador. También fue compañero de Ángel Di María en el París Saint-Germain de Francia y ambos sienten el mismo amor por Rosario Central. Fideo le retribuyó el gesto y compartió el posteo con un corazón en señal de agradecimiento.

Mientras tanto, Pocho Lavezzi continúa con su tratamiento en el Centro Vida Sana, ubicado en la localidad de Libertador San Martín, Entre Ríos. “Se trata de un centro de medicina del estilo de vida especializado en tratar el estrés, la ansiedad, la obesidad, el sobrepeso, el consumo de tabaco y también otras sustancias o conductas adictivas”, comunicó el panelisat de LAM, Pepe Ochoa.

En el mismo programa de América se dio a conocer que el ex futbolista será padre por segunda vez. Su actual pareja María Guadalupe Tauro está embarazada y este jueves también hubo un tierno posteo del Pocho dedicado a ella. “Hasta donde de compañera...”, escribió.