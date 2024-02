“Cruzamos miraditas y sonrisas”: Morena Beltrán contó intimidades de su relación con Blondel y dio detalles de cómo vivió su último gol

La perspectiva de Morena Beltrán en el gol de Lucas Blonder a Lanús

Morena Beltrán ya no esconde su noviazgo con Lucas Blondel y la periodista habló de una situación particular que le tocó vivir el domingo en el estadio de Lanús, donde Boca Juniors cayó 2-1 con el Granate en la Copa de la Liga y en el cual su pareja marcó el gol del descuento sobre el final para el elenco xeneize.

En el programa Generación F de ESPN, en el cual participa Beltrán, se habló del partido de la sexta fecha y además se mencionó el tanto que marcó Blondel. “¡Qué lindo gol que metió Boca!”, exclamó Sofía Martínez mirando fijamente a Morena. Luego, su compañera Lola del Carril, indagó más acerca de las sensaciones que vivió la periodista de 25 años y novia del futbolista de Boca.

“En realidad estaba haciendo el banco de Lanús y no lo veo a Lucas en la entrada en calor, viste que mandan de a grupitos. Obvio que estoy atenta a mi banco, pero vas chusmeando un poquito”, dijo Beltrán antes de que Sofi Martínez le repreguntara si se saludan antes de los partidos. “Ese es un tema, si pasa muy cerquita mío. No ha sucedido que pasara cerca mío, pero antes que empezara el partido, justo cruzamos miradas... porque yo nada, me quedo ahí parada, laburo y él está concentrado perfectamente. Cruzamos miraditas así y sonrisas”, continuó.

Luego, Morena contó que pensó que Blondel no iba a ingresar al campo. “Veo salir a los suplentes de Boca entrar en calor y no veo que salga él en ninguno de los dos pelotones. Digo: ‘Listo, ya está, no va a entrar’. Y de repente cuando (el entrenador) lo llama a Blanco lo llama a él que estaba sentado en el banco. Salió así de la nada y yo dije bueno, entra cinco minutos, el partido estaba medio revuelto pero ya dos goles de Lanús...”, relató.

* El gol de Lucas Blondel para el descuento de Boca ante Lanús

EL DIÁLOGO AL AIRE CON MORENA BELTRÁN LUEGO DEL GOL DE BLONDEL

- Lola del Carril: Vos ahí, ¿ya sabes qué humor va a tener a la noche porque jugó cinco minutos? Supongamos que no hacía el gol...

- Morena Beltrán: No, depende cómo haya entrado, depende de muchas cosas, muchos factores. Ya el anterior le había pegado al arco desde afuera y era córner. Después, en el gol, lo relata el Pollo (Vignolo) rápidamente, y yo me quedé así (hace gesto de estatua)... Me pone muy contenta por él, obvio, pero es como esto yo en la cancha de Lanús, de visitante, laburando, no se puede.

- Sofía Martínez: ¿Te sentiste observada o no?

- Morena Beltrán: Lo miré atrás al Bolsa, mi productor, que es un genio y nos miramos (hace gestos con los ojos) y siguió. Bien Lucas fue el único comentario.

- Sofía Martínez: Ni bien terminó el partido, ¿lo fuiste a felicitar por el gol?

- Morena Beltrán: No, salió re caliente, estaban re enojados todos. No, aparte nada... obviamente que es algo en el ego tenés cuando haces un gol sea para empatar, no sea suficiente para ganar, pero nada, Boca no ganó...

Morena Beltrán y su novio, Lucas Blondel

-Lola del Carril: No ganás, pero estás peleando un puesto y hacer un gol individualmente te deja un mínimo de felicidad...

- Morena Beltrán: Sí, sí... nada, fue una sensación rara.

- Sofia Martínez: Es la primera vez que te pasó desde que blanquearon esto de estar en la cancha trabajando.

- Agustín Belachur: El partido pasado (Central Córdoba) fue peor porque por momentos pasaba por al lado tuyo...

- Morena Beltrán: Contra Defensa y Justicia... sí estaba muy cerca. Esa fue la del penal que Soto guiña el ojo. Por dentro uno viste está que sabe para la buena y para la mala todo es terrible.

Morena Beltrán habló de lo que sintió al ver el gol de Lucas Blondel ante Lanús

- Lola del Carril: ¿Te incomoda tener que analizar a Boca?

- Morena Beltrán: No,. no , yo le digo lo que pienso siempre. Igual siempre, por mi manera de analizar, soy siempre de hablar mucho del juego. No fui nunca una tira bombas que de repente dijo al aire que... Siempre fui como medida en ese caso digamos. Le digo lo que pienso. y él lo sabe.

- Sofía Martínez: No sé si la persona que está adentro de la cancha se siente un poco más observado teniéndote al lado, siendo tan especialista de fútbol. Si algún día viene al programa le preguntaría si se siente un poco presionado sobre todo las primeras veces de tenerte a vos ahí al lado.

- Morena Beltrán: Ya está invitado, pasa que tiene que pasar el Superclásico a ver qué onda.