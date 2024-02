El amoroso posteo de Morena Beltrán para Lucas Blondel tras su gol a Lanús en la derrota de Boca

Lucas Blondel y Morena Beltrán confirmaron su noviazgo

Lucas Blondel fue el protagonista de la visita de Boca Juniors a Lanús, por la sexta fecha de la Zona B de la Copa de la Liga. El lateral derecho ingresó en el complemento y sobre la hora anotó el tanto del descuento para el Xeneize, que no pudo remontar el partido y terminó cayendo por 2 a 1. Pese a ello, el ex futbolista de Tigre mantuvo en vilo a sus hinchas que se ilusionaron con un empate que no llegó.

Pocas horas después, su novia Morena Beltrán le dedicó un amoroso posteo en su cuenta de Instagram. La periodista de ESPN subió varias stories y una de ellas fue una selfie tomando mate con su pareja, quien se encontraba a su lado al frente del volante de su auto. “Una poesía”, escribió la rubia de 25 años, quien ya no oculta la incipiente relación que mantiene con el futbolista de 27.

Las stories que compartió Morena beltrán junto a su novio Lucas Blondel (Instagram)

Blondel transita un gran momento en Boca Juniors. Desde que arribó al club procedente de Tigre a mediados de 2023, lleva 13 encuentros disputados en el Xeneize con tres goles y apenas una tarjeta amarilla. Lucas firmó contrato hasta diciembre de 2027.

Tras la filtración de varias fotos durante sus vacaciones juntos, la pareja confirmó semanas atrás el noviazgo que comenzó a fin de año cuando la periodista deportiva y el futbolista de Boca Juniors compartieron las playas de la costa atlántica para descansar. Atrás dejaron los posteos enigmáticos y recientemente han publicado una foto en la que ratifica el amor.

El pasado 29 de enero, el día del cumpleaños 25 de la periodista de ESPN, los novios decidieron mostrarse juntos en público con una foto en redes sociales. “Feliz cumpleaños, mi amor. Te merecés todo lo más lindo del mundo. Te amo”, escribió el ex lateral de Tigre y Atlético de Rafaela, en una historia de Instagram en la que incluyó una imagen de ambos en la playa. Beltrán reposteó la publicación para que el mundo confirmara que su corazón, una vez más, tiene dueño.

El saludo de cumpleaños de Lucas Blondel a Morena Beltrán

Pero en el día de San Valentín llegó una segunda entrega de la historia de amor que ya está oficializada. Tanto Beltrán como Blondel subieron a sus respectivas cuentas una misma foto en la que están besándose en lo que parece ser un balneario con una sombrilla de fondo. La imagen estuvo etiquetada con el emoji de un corazón, lo que indica que el romance está más que confirmado.

El miércoles 14 de febrero, en el Día de los Enamorados, Blondel estuvo en el banco de los suplentes y no ingresó en el triunfo de Boca Juniors por 2-0 ante Central Córdoba de Santiago del Estero en La Bombonera, mientras que Beltrán viajó a Tucumán para realizar la cobertura del empate 0-0 entre Atlético y River Plate desde el campo de juego del estadio José Fierro.

Los rumores de noviazgo comenzaron a salir a la luz cuando se hicieron virales algunas fotos de Beltrán y Blondel juntos en una playa, ubicada aparentemente en Punta del Este. Ambos intentaron despistar a los curiosos al compartir en simultáneo otras imágenes en distintos destinos turísticos. La periodista indicó que se encontraba en Ibiza mientras que el futbolista de 27 años hizo lo propio, pero mencionando que su lugar de veraneo era en Las Toninas. Incluso, en una entrevista reciente, el ex defensor de Tigre, reveló que le gustaba vacacionar en la playa y citó a la ciudad balnearia de la costa bonaerense con una sonrisa cómplice.

La foto que compartió Lucas Blondel en su cuenta de Instagram, replicando el posteo original de su novia, Morena Beltrán

Rápidamente comenzó a circular también un video de hace más de un año cuando el lateral por entonces de Tigre y la periodista compartieron un partido de fútbol tenis en un programa de ESPN. Pero, por entonces, Beltrán estaba en pareja con el defensor Tomás Mantia que militaba en Flandria y All Boys de la Primera Nacional, y del que se separó meses atrás.

En el programa F90, por ESPN, también habían comenzado a surgir sutiles comentarios sobre el vínculo en ciernes. “Para mí es el año de Blondel”, dijo el conductor Sebastián Vignolo el miércoles mirando hacia el sector donde estaba sentada su compañera. El ex jugador de Tigre pelea el puesto con el peruano y Marcelo Weigandt. La cámara tomó la imagen de la joven periodista, quien quedó en primer plano en los monitores, sonriente y llevando su mano derecha hacia el rostro. “¿Por qué me ponchan?”, preguntó, ruborizada.

El conductor Sebastián Vignolo realizó una valoración sobre el lateral de Boca Juniors y la periodista se ruborizó al aire al ser enfocada en cámara

Pues bien, las especulaciones se agotaron. Lucas Blondel y Morena Beltrán se convirtieron oficialmente en una de las parejas del 2024.