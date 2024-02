4 curiosidades de la derrota de Boca en Lanús: del ataque de los mosquitos a Chiquito Romero a la extraña imagen de Riquelme tras el segundo gol

Justo una fecha antes del Superclásico ante River Plate en Núñez, Boca Juniors sufrió su primera derrota en la Copa de la Liga. Fue 2 a 1 contra Lanús en La Fortaleza, por los goles de Walter Bou y Augusto Lotti para el local, y el de Lucas Blondel en el descuento. Más allá de los gritos, el encuentro ofreció varias particularidades, que fueron foco de los comentarios en las redes sociales.

Te puede interesar: Con cuatro regresos esperados, Boca Juniors dio la lista de concentrados para el duelo frente a Lanús

Por ejemplo, el regreso de Cristian Lema a Lanús. El defensor se mudó a la Ribera haciendo uso de la cláusula de salida, lo que provocó que el público local lo tomara de punto. “Traidor”, le gritó en continuado, además de silbarlo cada vez que tomó contacto con el balón. El defensor respondió saludando a las tribunas, como si lo hubieran bañado en una ovación.

Los mosquitos también fueron protagonistas del partido. Es que la invasión que sufre el AMBA también la padecieron los jugadores. Sobre todo los arqueros, que lógicamente se movieron menos que sus compañeros. Chiquito Romero, fastidioso ante la situación, directamente decidió combatirlos: pidió repelente y se llenó, para al fin poder enfocarse en el cotejo y no estar atajando... picotazos.

* La actitud de Riquelme tras el 2-0

Te puede interesar: En la antesala del Superclásico, Boca Juniors cayó ante Lanús en La Fortaleza y sufrió su primera derrota en la Copa de la Liga

Hace unos días, Juan Román Riquelme, hoy presidente de Boca, planteó su desacuerdo con la interpretación periodística sobre sus gestos cada vez que lo enfocan en el palco luego de un gol en contra de Boca.

“Dicen que estoy molesto, y no. Me divierte mucho el fútbol, y me pasan muchas cosas como cuando lo jugaba. Quizá le digo a alguien que si un jugador se para en un lugar, la va a empezar a agarrar solo. Después, dicen que Riquelme está molesto por cómo está jugando el equipo. Qué digan lo que quieran, pero estás adivinando por TV”, planteó esta semana en una entrevista.

Te puede interesar: El gesto de Riquelme a Frank Fabra a minutos del encuentro entre Boca Juniors y Lanús en el Sur

Pues bien, volvió a suceder en el Sur. Porque en el seguimiento habitual las cámaras lo buscaron tras el tanto de Lotti, el 2-0 parcial. Y la imagen del directivo apareció... Escondida detrás del marco del palco. ¿Casualidad o la venganza de Román?

El Xeneize no jugó bien, sobre todo en el primer tiempo. En el complemento, con los cambios, empujó y mereció mejor suerte. Nicolás Figal acusó recibo e hizo una fuerte autocrítica. “Nos faltó un tiempo, en el primero no hicimos lo que había que hacer. Nos faltó más juego, es la primera derrota de la temporada y ojalá podamos levantar rápido y ganar el próximo partido. No podemos regalar ni un minuto más”, enfatizó.

“Nos dormimos en el área, son detalles que no se nos pueden escapar y hay que levantar”, añadió, con foco en el segundo tanto, en el que Lotti conectó el balón entre su posición y la de Lema, con notoria comodidad.

“Sabemos que con River es un partido aparte, tenemos que encontrar el juego que queremos, que por momentos se dio, hay que levantar, pero tampco desesperarnos”, concluyó el zaguero.

Bloque HTML de muestra

* Las palabras de Figal tras el tropiezo del conjunto de Diego Martínez