Escándalo en la NBA: una figura de Detroit Pistons fue arrestada por agredir a un jugador de Phoenix Suns

La NBA y la policía investigan a Isaiah Stewart, basquetbolista de los Pistons, por agredir a Drew Eubanks en la previa al compromiso ante los Suns

Isaiah Stewart, jugador de Detroit Pistons, fue detenido el pasado miércoles tras agredir a Drew Eubanks de Phoenix Suns con un puñetazo en la cara horas antes del inicio del juego entre ambos equipos. El incidente, que se llevó a cabo en los corredores del Footprint Center, terminó con el deportista del conjunto de Míchigan siendo liberado por la policía local después de recibir una citación. Tanto las autoridades como la NBA están investigando el suceso.

La confrontación fue reportada inicialmente por el periodista Shams Charania en The Athletic, describiendo cómo Stewart, actualmente lesionado de un tobillo, sorprendió a Eubanks con un golpe. Vale recordar que el centro de los Detroit Pistons ha estado en el centro de las polémicas hace un tiempo, incluyendo una disputa notable con LeBron James en 2021. Drew Eubanks, por su parte, confirmó a medios como AZ Central y PHNX Sports que estaba en camino al vestuario cuando se encontró con Stewart, lo que llevó al altercado. A pesar del incidente, Eubanks pudo participar en el partido, que también marcó el regreso del técnico Monty Williams a Phoenix, donde había llevado a los Suns a las finales de la NBA en 2021.

La reacción de los equipos no se hizo esperar. Phoenix Suns emitió un comunicado condenando el ataque por considerarlo un acto de violencia inaceptable, mientras que Detroit Pistons afirmó estar recopilando información sobre el incidente.

“El ataque a Drew Eubanks fue sin provocación previa y actos de violencia como este son inaceptables”, aseguraron los de Arizona. Y luego, agregaron: “Apoyamos a Drew absolutamente y continuaremos trabajando con las fuerzas de seguridad locales y la NBA”. La otra franquicia, por su parte, manifestó que están al tanto del “incidente” y aseguraron que están “en el proceso de recoger información sobre lo que sucedió”.

Por su parte, el entrenador Williams durante la conferencia de prensa criticó el accionar de su ex equipo: “Para mí lo primero es conseguir toda la información. Sé que los Suns lanzaron un comunicado diciendo que no hubo provocación. Creo que es irresponsable, por supuesto, que ellos digan eso porque realmente no lo sabes. Hay dos partes dando su versión de la historia. Hasta que averigües todo, no puedes lanzar esos comunicados”.

En lo que respecta a lo estrictamente deportivo, el partido culminó con una victoria para los Suns por 116-100, destacando la actuación de Kevin Durant (25 puntos, seis rebotes y seis asistencias). Sin embargo, el juego también estuvo marcado por la controversia debido a la expulsión de Devin Booker en el primer cuarto por doble falta técnica tras protestar decisiones arbitrales.

Con este triunfo, los de Arizona se mantienen firmes en zona de playoffs al ocupar el quinto lugar en la Conferencia Oeste con un registro de 33 victorias y 22 derrotas. Su próximo enfrentamiento será el jueves 22, cuando visiten a los Dallas Mavericks de Luka Doncic. Luego, el viernes 23, irán a la casa de los Houston Rockets.

Los de Míchigan, en cambio, son la peor franquicia en lo que va de la temporada y aparecen en el último lugar de la Conferencia Este con un magro récord de ocho triunfos y 46 caídas. Los Pistons buscarán levantar cabeza el jueves 22, cuando visiten a los Indiana Pacers. Luego chocarán el sábado 24 ante los Orlando Magic.