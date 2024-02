Luciano Perdomo compartió un impactante video del accidente de tránsito que sufrió y dio detalles de su recuperación: “Tengo mucho para dar”

Luciano Perdomo mostró detalles del duro accidente vial y cómo se recuperó

Hace exactamente una semana, Luciano Perdomo recibía el alta médica para continuar con su recuperación en su domicilio. El capitán de Chacarita Juniors había sufrido el 22 de enero un grave accidente automovilístico camino a la práctica que se realizaba en el predio de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) en Moreno. Esto le provocó varias fracturas en su rostro y preocupó a todos.

Tras días en terapia intensiva y con pronóstico reservado, pero con el apoyo del club funebrero y todo el mundo del fútbol, el mediocampista de 27 años tuvo una milagrosa recuperación. “Luciano Perdomo se encuentra en excelente evolución. Se le dio el alta sanatorial y continúa el tratamiento en su domicilio”, comunicó el club de San Martín a través de la red social X (antes Twitter).

Este miércoles, con motivo del Día de los Enamorados, Luciano Perdomo aprovechó su cuenta de Instagram para agradecerle a su esposa, quien está embarazada de mellizos, por su apoyo. También mostró imágenes inéditas del duro accidente que protagonizó y de los innumerables mensajes de apoyo de familiares y amigos.

“Y acá vamos de nuevo, pero esta vez sé muy bien que no estoy solo. Con el amor y la fuerza de todos, vamos a recuperarnos y a volver más fuerte! Gracias a todos, gracias a mi familia que nunca me dejó solo y gracias a mi compañera de vida que una vez más me dio millones de motivos para no bajar los brazos. Tengo mucho para dar, para devolver”, fue el sentido mensaje que compartió.

“El apoyo, el amor, la oración... todo eso junto me dio muchas energías! Los amo. GRACIAS”, sumó al impactante video. Además, dejó el mensaje que le brindó su pareja a la hora de confeccionar las imágenes, que contaron con la canción de Calle 13 “Me Vieron Cruzar” que da cuenta de la fuerza de voluntad para salir de un mal momento.

“Te hice este video para que puedas acaso entender un poco lo que vivimos estos días con vos mi amor, desde la preocupación hasta la fuerza y el orgullo que nos dieron cada palabra de aliento, cada oración, cada energía que llegó y te hizo más fuerte. Te amo hoy y siempre Luciano”, escribió en su cuenta de Instagram.

El plantel de Chacarita y el público le brindó un recibimiento muy especial en el debut en el campeonato a Puchi Perdomo

Los informes indicaron que el impacto se dio contra un vehículo de gran porte. Y el mediocampista, de 27 años, terminó internado en terapia intensiva, con fracturas en múltiples huesos de la cara y un cuadro inicial angustiante. 17 días después de ese siniestro vial el mediocampista rompió el silencio. “Estoy feliz, como un nene, volviendo a nacer y me siento con el pecho inflado para poder encarar esta etapa de la recuperación. Estoy muy agradecido a todo el mundo del fútbol por el apoyo que me dio”, confesó en una entrevista con radio La Red.

“Lo único que me acuerdo es el pantallazo del camión y fue una negligencia mía y me hago cargo. No sabía decirte bien si fue una falla de la camioneta o si fui yo”, afirmó sobre el accidente. “No entiendo aún lo que pasó”, añadió. Una vez que fue internado estuvo en coma y siete días más tarde despertó. “Estuve una semana en coma inducido, del 22 al 29. No me acuerdo de nada. El martes 30 ya estaba consciente, no entendía lo que había pasado. Las cosas siempre pasan por algo. Lloré mucho. Estuve mucho en coma”, relató.

Luciano Perdomo rompió el silencio tras su gravísimo accidente

Sobre su rápida recuperación, indicó: “Los médicos me dijeron que esto fue un milagro y que tengo un Dios aparte. No pueden creer la recuperación que tuve. Porque como llegué ahí, que a los 10/12 días me pasaran a sala común, los médicos se sorprendieron por mi evolución. Se frenaban en mi habitación y decían ‘Luciano, no lo puedo creer’. Ellos me filmaban porque no podían creerlo”.

“Desde el día que me levanté de la cama el médico que me dijo ‘esto va a depender de vos’. Cuando estuve en una sala común me puse a caminar por los pasillos”, recordó. “Si bien no tengo una fractura grande, tengo que hacer una recuperación. Tengo microfracturas en la cara. Nada grave. No me tengo que volver a operar”, explicó sobre su estado actual.

Sobre un posible retorno a los campos de juego sostuvo: “Ya les pregunté a los médicos cuándo puedo volver a jugar, pero me dijeron que tenga paciencia. Por ahora solo puedo hacer bici y pesas. No sé cuándo volveré a jugar”. Pero sueña con poder regresar cuanto antes: “Dormí 10 días y soñé 5 veces con volver a estar dentro de una cancha. Si viene un gol, bienvenido sea”.

Luciano Perdomo rompió el silencio tras su gravísimo accidente

“Toda esta situación fue muy difícil y muy dura, pero estoy muy entero, con muchas fuerzas, como un toro para salir adelante y muchas ganas. Salí de una difícil y le tengo que meter”, destacó. En tanto que toda esta experiencia lo hizo reflexionar: “Te replanteás hasta la posibilidad de tomarte un mate. Todo. Hay frenar un poco las cosas, bajar un cambio y sobre todo saber que somos humanos”.

Les agradeció a todos los que estuvieron pendientes de su situación y admitió: “Sentí el apoyo del mundo del fútbol. La cantidad de lágrimas que derramé por los mensajes que me dieron los colegas... Uno sabe que hace las cosas bien, pero todos estuvieron pendientes de lo que necesitaba la familia”.

“Valoro lo que tengo y bajo un cambio. En esta profesión faltás un doble turno y te castigás mucho. Hay que valorar todo diez veces más y disfrutar de los grandes momentos. No me castigo tanto en el día a día. Hay que disfrutar de que hacemos lo que amamos”, concluyó.