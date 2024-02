La secuencia completa del conflicto en River por los penales que erró Barco: la actitud de Borja y los gestos de Demichelis

La secuencia del conflicto en el penal que erró Barco en River

River Plate no pudo lograr una victoria en su visita al norte argentino. Igualó sin goles ante Atlético Tucumán por la fecha 5 de la Copa de la Liga. Más allá del resultado, una jugada se llevó las miradas de todos en un partido que será recordado por los dos penales que erró Ezequiel Barco y que desataron un conflicto en el equipo con actitudes y gestos llamativos.

Tras la falta de Néstor Breitenbruch a Nacho Fernández dentro del área, el árbitro Nazareno Arasa marcó la pena máxima. Y ahí fue cuando comenzaron a verse diferentes escenas de una secuencia que tuvo como punto máximo la desobediencia del número 21 del Millonario para con Martín Demichelis.

Las imágenes que difundió ESPN son elocuentes. En un primer momento se puede ver como tanto Miguel Borja y el propio Barco van a buscar el balón para hacerse cargo de la ejecución. Hay que recordar que el delantero colombiano es el encargado de patear desde los 12 pasos y llegaba como el máximo artillero del torneo a Tucumán (6 goles).

Uno de los alcanzapelotas le da un esférico al ex Independiente, mientras que el delantero cafetero tiene que irse al otro lado del arco para buscar uno. Cuando se cruza con Facundo Colidio en el área, el ex jugador de las inferiores de Boca Juniors no le da el balón, lo tira a uno de los jóvenes ya que había visto que Barco estaba dispuesto a patear.

A pesar de eso, el Colibrí va a buscar la pelota y se dirige hacia el punto penal donde ya se encontraban el propio Barco, Colidio y Alliendro en pleno diálogo. El video luego sigue con el momento en el que Demichelis le da aviso a Enzo Díaz para que vaya al encuentro del resto de los jugadores de River en el área. Luego de eso, el que reaccionó fue Borja: tomó el balón que tenía en sus manos y, en un claro signo de enojo, lo pateó por el aire.

Tras la demora en la previa de la ejecución del primer penal (Guillermo Acosta se acercó y sacó la pelota del punto penal, por lo que fue amonestado por el juez), Devecchi le contuvo a Barco y posteriormente el VAR decidió que se debía ejecutar nuevamente por invasión en el área. En la toma de las cámaras, hay una escena que es contundente: al mismo tiempo que Borja se está hidratando, se le acerca el DT riverplatense y tienen un diálogo.

Barco no obedeció a Demichelis y volvió a ejecutar el segundo penal tras malograr el primer intento

Mientras los futbolistas de El Decano discutían con Araza por la reiteración del penal, el colombiano se acercó el punto penal con el mandato de Demichelis, que casi al unísono y desde su lugar en el banco, chifló e hizo una clara seña con sus dedos marcando el 9. La decisión estaba tomada por el entrenador: Borja era el indicado para patear, pero a pesar de eso, Barco buscó reivindicarse tras el primer penal que erró. Es más, el colombiano saludó a su compañero antes del penal y lo consoló tras el nuevo fallo.

La TV mostró como Demichelis siguió con su mensaje. Volvió a chiflar buscando la atención de sus futbolistas y en varias ocasiones dijo “No”, intentando que el número 21 no volviera a patear. Al darse cuenta que Barco no iba a obedecer, antes mismo de la nueva ejecución, el DT le marcó a uno de sus ayudantes para que el juvenil Mastantuno se comenzara a mover. “Decile a Franco”, se ve que le indica a parte de su staff para que la joya de la selección Sub 17 pusiera en marcha el precalentamiento.

Por último, la secuencia mostró a un Demichelis con gesto adusto, que se sentó en el banco de suplentes mientras el ex arquero Germán Lux -hoy asistente de Micho- le vuelve a repetir al preparador físico que Mastantouno intensifique su puesta a punto: “Movelo, movelo”, dijo.

Tras el segundo penal errado por Barco, el DT se secó la cara con una toalla, le mencionó algo a sus ayudantes y el partido siguió. “A cualquiera le puede pasar de errar un penal, en este caso dos. Consideré que no estaba emocionalmente al 100% en el entretiempo como para que siguiera jugando. Es un gran chico, a veces las emociones de los jugadores... Venimos ganando y quiere participar porque todavía no había convertido en esta temporada. Ya pidió disculpas porque no es egocéntrico. Él no quería ceder la pelota, pero de todo se aprende. Seguramente, se lleve una gran experiencia. Repito, consideré que no estaba emocionalmente al 100% para jugar en el segundo tiempo”, fue la explicación de Demichelis tras el empate de River en el Jardín de la República sobre el caso Barco y su desobediencia.