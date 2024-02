Éver Banega contó cómo reaccionará si Messi intenta eludirlo en el amistoso Inter Miami-Newell’s

El futbolista de Newell's respondió en la conferencia de prensa previa al partido del jueves en Estados Unidos

Newell’s ya está en la Florida para jugar su histórico partido amistoso el jueves ante el Inter Miami de Lionel Messi y el Tata Martino, dos ídolos del club rosarino. En la conferencia de prensa previa al encuentro dieron su testimonio el capitán de la Lepra, Éver Banega, y el entrenador, Mauricio Larriera.

Te puede interesar: Emotivo póster de Messi, la confirmación de Martino y un “intruso”: las perlitas de la previa del amistoso entre Inter Miami y Newell’s

El talentoso mediocampista de 35 años, quien regresó a Newell’s tras su paso por el fútbol internacional, y ex compañero de Messi en la Selección, respondió acerca de cómo pensaba marcar al campeón del mundo. “Si en algún momento del partido en la zona del campo de juego te toca cruzarte a Leo, no digo que te tire un caño, te elude, ¿se saca la pierna?”, preguntó un periodista.

“Eso siempre”, dijo, entre risas, Banega, quien continuó son su respuesta: “Imaginate si le llego a hacer algo, me matan. No puedo volver a entrar en ningún lado”. Ever se ha enfrentado a Messi en reiteradas ocasiones en España cuando la Pulga vistió la camiseta del Barcelona y él la del Valencia, Atlético de Madrid y Sevilla. “Me fue más mal que bien. Se sufre, pero también se disfruta”, señaló.

Te puede interesar: Acuerdo total para que Federico Redondo pase al Inter Miami de Messi: los números finales de la operación

El jugador que también tuvo un paso por Boca Juniors manifestó el deseo que tienen todos los fanáticos rojinegros, aunque sabe que es complicado que Messi se vista con la casaca con la que dio sus primeros pasos en el fútbol. “Ojalá que Lionel se pueda poner la camiseta de Newell’s, sería muy lindo para todos, pero sabemos la dificultad que puede llegar a ser para su club. Ya enfrentarlo en su casa y contra su Newell’s Old Boys que lo quiere mucho, ya es un montón. Todo el mundo sabe que de chiquito jugaba en Newell’s y es hincha. Lo ha dicho muchas veces que ha ido a la cancha y que sea el embajador para toda la gente de Newell’s es un privilegio. Disfrutamos cada paso que da cuando deja al club en lo más alto”, completó Banega.

* La conferencia de prensa de Ever Banega y Mauricio Larriera en Miami

Te puede interesar: Una gira de 22 mil kilómetros en 14 días y el llamado de atención por su lesión: el saldo de la extenuante preparación de Messi con Inter Miami

Por su parte, el uruguayo Larriera intentó analizar cómo será el encuentro en el DRV PNK Stadium de Fort Lauderdale. “Los seres humanos somos emocionales por naturaleza. Tener el privilegio de estar acá, trabajando en este club que es maravilloso, participar de este evento con figuras del fútbol mundial que van a dejar un legado. En la parte táctica veremos cómo lo vamos a plantear, le daremos la seriedad que corresponde, pero todo pasa más que por el corazón por las vísceras para los chicos que están saliendo del club, estar en este partido en particular. A nivel del club es un evento internacional que pone a Rosario en el mundo, particularmente a Newell’s que ha dejado un legado tremendo, sobre todo por los futbolistas que van a estar presentes. Me siento un privilegiado. En mi caso tener un colega que tiene un historia tremenda en el club como el Tata Martino, espero que lo disfruten”, manifestó el técnico.

Luego, el entrenador respondió una consulta con un guiño a Ever Banega. “No sé qué pasará por las vísceras de Lionel Messi, pero sí creo que va a estar muy contento de recibir a su club a su gente en su nueva casa que es Miami y el club Inter. La parte deportiva me imagino que la va jugar como siempre, pero tengo una duda y lo voy a poner en compromiso al capitán (Banega): Yo no sé quién le va a tirar un caño a quién”, dijo. Ever replicó con picardía: “Veremos si nos cruzamos en algún sector de la cancha”.

Por último, más distendido, Banega completó: “Es un evento muy lindo para todos, sobretodo para los más jóvenes que tengan el roce con semejantes futbolistas y que nosotros los más grandes podamos llevarlos por el buen camino. Tratar de que sigan creciendo y que vayan por la misma dirección. Vamos a jugar con la mayor seriedad”.

* Ever Banega palpitó el encuentro amistoso entre Newell’s e Inter Miami