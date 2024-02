Floyd Mayweather publicó el recibo de lo que pagó por una suite de 35 personas para ver el Super Bowl

Floyd Mayweather Jr. presente durante un partido de la NBA entre Los Angeles Clippers y Memphis Grizzlies (Jessica Alcheh-USA TODAY Sports)

Desde que se retiró del deporte profesional, Floyd Mayweather se dedicó a gastar la fortuna que amasó durante sus tiempos dorados como boxeador. El ex pugilista de 46 años disfruta de la noche, se encuentra con amigos y asiste a los eventos deportivos de mayor renombre en la actualidad (por ejemplo, la final que disputó Lionel Messi en Inter Miami el año pasado). Ahora será el turno de acudir al Super Bowl, que se disputará mañana en Las Vegas. En las redes, publicó lo que gastó para invitar a 34 personas a una suite para ver el juego.

“No beso culos y nunca tengo que rogar por nada, especialmente para no conseguir una suite de la Super Bowl. No me importa aceptar invitaciones a veces, pero una cosa es segura... La persona que está pagando hace todo el dicho. ¡Por lo tanto consigo mis propios asientos y suites para poder hacer lo que quiero e invitar a quien quiero! ¡Estoy bendecido por llevar a 34 personas a experimentar la 1a Super Bowl en Las Vegas!”, fue el mensaje que compartió Floyd en su cuenta de Instagram, junto a la cifra total de $1.131.000 dólares, correspondientes a los pagos de 850 mil y 281 mil.

En su cuenta de Instagram, el oriundo de Michigan no deja de ostentar los millones que guarda con publicaciones en las que exhibe sus salidas nocturnas, vacaciones, autos lujosos y presencias en eventos deportivos de alto rango como la NBA, el fútbol y la Fórmula 1. Ahora será el turno de la NFL.

Una parte del dinero que invirtió Mayweather para disfrutar del Super Bowl con sus amigos

A Mayweather no por nada lo llaman Money, ya que en 2017 llegó a ser el deportista mejor pago del mundo y se convirtió en el rey del PPV (pay per view, pago por visión), con suscripción del público a sus peleas que le hicieron ganar unos 2.500 millones de dólares. El campeón del mundo en cinco distintas categorías sacó una gran tajada de su fortuna con los combates frente al mexicano Saúl Canelo Álvarez, el norteamericano Óscar de la Hoya, el filipino Manny Pacquiao y el irlandés Conor McGregor, mayormente dedicado a las artes marciales mixtas.

Usher, el protagonista principal del show de mediotiempo

A Usher le resultó difícil encajar tres décadas de una exitosa carrera musical en un espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, pero el ganador de múltiples premios Grammy decidió concentrarse en sus éxitos, momentos de su popular residencia en Las Vegas y posiblemente recurrir a su nuevo álbum.

“Definitivamente, ha sido un desafío exprimir 30 años en 13 minutos”, dijo en un encuentro con medios el jueves a días del Super Bowl del domingo, que se llevará a cabo en el Allegiant Stadium de Las Vegas, donde los 49ers de San Francisco se enfrentarán a los Chiefs de Kansas City.

Usher posa en una conferencia de prensa previa al Super Bowl 58 de la NFL el jueves 8 de febrero de 2024, en Las Vegas. Usher se presentará durante el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl. (Foto AP/John Locher)

Usher dijo que se ha preguntado “¿por cuáles canciones me conoce la gente, qué canciones han sido una celebración de todo el viaje?”. Pero no dio pistas específicas del rumbo que tomó en ese proceso y cómo será su visión del espectáculo global. Tampoco dio nombres de quién podría unírsele en el escenario, aunque sí confirmó que no estará solo. Como la mayoría de los artistas del Super Bowl, tendrá invitados y sugirió que serían personas con las que ha colaborado antes.

“Creo que me lo puse fácil cuando decidí incluir artistas en canciones que se convirtieron en éxitos. Eso me dio la mayor inspiración. Definitivamente, he pasado por muchas ideas de quién podría pasar este momento conmigo”, dijo. Sin embargo, eso no lo reduce, dadas todas las personas con las que ha colaborado, desde Beyoncé hasta Mónica, Nicki Minaj y Lil Jon.

Usher fue uno de los invitados del Super Bowl, con el líder de Black Eyed Peas, will.i.am, en 2011. El jueves, reveló que en esa ocasión tuvo un momento angustioso. “Mi mano quedó atrapada en un cable que me sostenía a 30 pies (9 metros) en el aire”, recordó. Aun así, se las arregló para lograrlo. Pero preferiría evitar ese tipo de percances.

Usher señaló que definitivamente quiere llevar el sabor de su ciudad de origen a su espectáculo. Su residencia en Las Vegas con 100 shows el año pasado fue un taller perfecto para ayudar a que eso sucediera. Aunque podría tendrá dificultades para superar la revelación que hizo Rihanna, cuando eligió su actuación en el Super Bowl el año pasado para dejar saber al mundo que estaba embarazada de su segundo hijo. Es una semana ajetreada para el astro, que lanzará su más reciente álbum el viernes y acaba de anunciar una gira por Norteamérica.

