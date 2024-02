La primera publicación de Ezequiel Lavezzi luego de su internación

El Pocho, de 38 años, busca reponerse acompañado de sus seres queridos

Ezequiel Lavezzi permanece internado en la Clínica Dharma, que está ubicada en el barrio de Boedo y se especializa en “tratamiento en Psiquiatría y Salud Mental”. Allí recaló a principios de enero acompañado de su familia, luego de una crisis que lo llevó primero a ser ingresado en la Clínica Zabala, en Belgrano, desde donde fue trasladado al centro en el que hoy es tratado, tras firmar un consentimiento.

Te puede interesar: San Lorenzo empató con Unión y Racing con Estudiantes por la Copa de la Liga

“Mi papá se encuentra bien y en tratamiento. Dejen de inventar cosas que no son verdad. No tienen ninguna sobredosis ni nada de lo que dicen”, buscó desmentir entonces su hijo Tomás, ante los rumores que arreciaron en aquellas jornadas. Desde entonces, todo es hermetismo alrededor del ex delantero del Napoli, PSG y la selección argentina.

Su heredero dejó en sus redes algunos sentidos mensajes de respaldo y cariño. También Natalia Borges, su ex pareja, también dio su visión sobre el caso: “Es difícil hablar de Pocho. Yo puedo decir que estoy muy feliz que ahora está haciendo lo que tenía que hacer hace mucho tiempo. Ahora espero con todo mi corazón que pueda encontrar su tranquilidad, su felicidad, mejores amigos tal vez y mejores compañías. Todo pasa por algo. Yo creo que eso pasó para que él esté mucho mejor de lo que estaba. Mando todo el amor y cosas buenas que puedo mandar para él porque yo tengo sólo amor en mi corazón”.

El Pocho subió una historia a su perfil oficial de Instagram

Y Mauricio D’Alessandro, abogado personal, había dado detalles de su situación: “Sufría hipomanía, un trastorno crónico del estado de ánimo. Ya había sufrido las consecuencias de esta patología en el pasado. No está siendo tratado por abuso de drogas o alcohol, sino por un trastorno psiquiátrico”. En ese contexto, afloraron las voces de apoyo del mundo del fútbol, donde sembró amistades e idolatrías.

Te puede interesar: River Plate presentó a sus dos nuevos refuerzos: la decisión que tomó Demichelis de cara al partido ante Vélez

San Lorenzo, por ejemplo, no se olvidó del campeón en 2007 con la casaca azulgrana. “Te queremos ver feliz, siempre. ¡Boedo está con vos, Pocho!”, fueron las palabras que usó la cuenta del Ciclón para saludar al futbolista que vistió la camiseta azulgrana desde 2004 a 2007, temporada en la que fue transferido a la Serie A del fútbol italiano.

Pues bien, el ex atacante tampoco olvida. Y en su primer mensaje en redes sociales desde su internación (una historia de Instagram) aludió al club que le dio su primer lugar en la élite. Sólo compartió un video de su gol en una victoria 3-2 ante Nueva Chicago por la fecha 12 del Clausura 2007. El Pocho recibió de Walter Acevedo sobre la derecha del campo del Nuevo Gasómetro, desbordó a pura potencia y velocidad a su marcador y sacó un remate de zurda furioso que sacudió la red.

Te puede interesar: Riquelme estuvo presente en el velorio de Osvaldo Domínguez Dibb, el histórico presidente de Olimpia de Paraguay

En el festejo se fue hacia el córner, se sentó junto a los carteles como en una tertulia y se abrazó con el mencionado Acevedo, el Malevo Ferreyra, el Cuqui Silvera y Adrián González. También se ve a un eufórico Ramón Díaz, entonces entrenador del equipo, exultante por la obra.

Lavezzi aprovechó uno de los momentos en los que tuvo acceso a su teléfono móvil (tiene programados espacios del día puntuales para utilizar el mismo) para recordar un momento feliz que lo continúe empujando en el camino hacia su recuperación.