Una gira de 22 mil kilómetros en 14 días y el llamado de atención por su lesión: el saldo de la extenuante preparación de Messi con Inter Miami

Messi jugó un total de 238 minutos en la extensa gira del Inter Miami (Naoki Nishimura-USA TODAY Sports)

Restan pocos días para el comienzo oficial de la nueva temporada de la MLS. En el caso del Inter Miami de Lionel Messi, son 13 las jornadas que restan hasta llegar al miércoles 21 de febrero, el momento señalado en el calendario para el estreno, como local, ante el Real Salt Lake.

Después de unas vacaciones de más de 60 días -el último partido de Messi antes del parate fue el pasado 21 de noviembre en el Maracaná contra Brasil por las Eliminatorias camino al Mundial 2026-, que incluyó un viaje a Rosario para disfrutar las fiestas con su familia, el 10 se regresó a Estados Unidos para sumarse a los trabajos de pretemporada del equipo que dirige Tata Martino.

Tras los primeros amistosos, que incluyó un viaje a El Salvador para jugar con la selección local (0-0) y la derrota ante el FC Dallas (0-1), en Texas, Las Garzas emprendieron una gira de casi 22 mil kilómetros que incluyó visitas a Arabia Saudita y, posteriormente, Hong Kong y Japón. En ese trajín, sí incluímos el paso por Centroamérica, el astro argentino estuvo en cancha unos 238 minutos.

Vio acción durante el primer tiempo contra el combinado salvadoreño (45 minutos) y estuvo en cancha 68′ en la caída ante el conjunto de la Major League Soccer. Volvió a ser titular en el duelo ante el Al-Hilal: casi completó todo el encuentro (88 minutos) y anotó un tanto en la nueva derrota del Inter Miami, esta vez por 4-3. Luego de eso, se produjo la molestia en el aductor de Messi que obligó a tener que realizarse estudios en Arabia antes del cara a cara que no fue contra el Al-Nassr de Cristiano Ronaldo, ya que el luso estaba en recuperación de una lesión.

Fueron siete minutos los que ingresó La Pulga en la despedida del suelo saudí. Acto seguido, el argentino y el resto de la delegación del Inter Miami tomó un vuelo rumbo a Hong Kong. En el encuentro ante un combinado de la liga local, Messi no estuvo activo: salió al campo de juego del estadio con pantalón largo y zapatillas. Su ausencia generó indignación y enojo en los 40 mil aficionados que compraron sus entradas para ver al campeón del mundo con la selección argentina.

Tras los abucheos en el final del partido y las quejas, fue el propio Martino el que, en la conferencia de prensa posterior al partido, dio detalles de la ausencia de su máxima figura. “La decisión de que no jugara la tomamos con el equipo médico. Había riesgo si lo hacía”, comentó en relación a la no participación del número 10 y también de Luis Suárez, que al igual que Messi, no ingresó en dicho encuentro.

Messi vio el amisoso del Inter Miami en Hong Kong desde el banco

“Entiendo el enojo de los fanáticos acá en Hong Kong, pero lo mejor era preservarlos. Le pido perdón a los aficionados. Por la mañana se hizo una valoración y por la tarde se tomó la decisión de que Messi no jugara”, agregó el Tata.

Más allá de las quejas del gobierno hongkonés y de la organización, la gira del equipo rosa continuó con su última parada: Tokio, Japón. Ni bien pisó la ciudad nipona, el rosarino tomó un micrófono y, en la presentación del amistoso ante el Vissel Kobe, el conjunto local que se hizo famoso luego del paso de la leyenda del Barcelona Andrés Iniesta, y profundizó sobre el por qué de su ausencia.

“Lamentablemente, cosas del fútbol. En cualquier partido puede pasar que tengamos una lesión. A mí me pasó. No pude estar en el partido de Hong Kong y es una lástima, porque siempre quiero participar y quiero estar”, fue la primera reflexión de Leo. “La verdad es que fue mala suerte que no pudiera jugar en Hong Kong. En el primer partido, en Arabia Saudí, sentí una lesión en el abductor y por eso me sacaron. Jugué el siguiente partido para ver cómo me sentía, porque me hicieron una resonancia magnética y me dijeron que tenía edema en el aductor, que lo tenía cargado, pero no había lesión. Por eso intenté y probé. Tuvimos el entrenamiento a puertas abiertas y salí por la gente que había. Pero la molestia seguía estando y se me hacía muy difícil jugar”, relató el número 10 sobre el periplo desde su llegada al país asiático.

Ante el conjunto japonés, el rosarino volvió a sentarse en el banco de suplentes y recién entró a falta de 30 minutos para el final del juego que terminó igualado sin goles y se tuvo que definir en los penales. Extrañamente para propios y extraños, Messi no pateó en la tanda que acabó 4-3 en favor de los locales. El Inter Miami erró tres ejecuciones.

El astro argentino jugó 30 minutos en el amistoso ante el Vissel Kobe, de Japón (Naoki Nishimura-USA TODAY Sports)

¿Cuál fue la reflexión de Martino tras la vuelta de Messi? “Después del entrenamiento se sintió bien y acordamos que iba a jugar hoy 30 minutos. Él estaba muy contento al finalizar el partido porque se encontraba bastante cómodo”, fue el comentario del DT de Las Garzas.

De regreso en Estados Unidos, al Inter Miami todavía le queda una prueba antes del debut por la MLS. Será una velada especial la que compartirán el histórico 10 con Martino, ya que Newell’s será el invitado especial para el último amistoso de preparación.

Con este panorama, habrá que ver cómo llegará Messi tras sus molestias al duelo con el Real Salt Lake (21/02). Las lesiones fueron un condicionante para el final del 2023 para el ex entrenador del Barcelona. Es más, tendrá dos bajas importantes para la apertura de la competencia oficial, que también incluye el primer paso en la Liga de Campeones de la Concacaf, un objetivo central para el conjunto rosa en la temporada. No podrá contar con Benjamín Cremaschi (operado de una hernia) y Facundo Farías (sufrió la rotura de ligamentos en una de sus rodillas).

¿Y la selección argentina? Antes de la Copa América a mediados de año en EEUU, Messi tendría que volver a tomarse un avión para hacer miles de kilómetros con un destino que ya conoce: China. La AFA arregló que la ventana de amistosos FIFA se juegue en Asia contra las dos selecciones que acaban de clasificar a la final de la Copa Africana de Naciones (Nigeria y Costa de Marfil)