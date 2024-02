Una ex figura de la Premier League develó las fiestas sexuales en los Juegos Olímpicos: “Uno de los mejores momentos de mi vida”

Micah Richards jugó con la selección de Gran Bretaña en Londres 2012 Julian Finney | Getty Images

Los Juegos Olímpicos son considerados el evento deportivo multidisciplinario más grande del mundo. Cada cuatro años, los mejores atletas de decenas de países se juntan durante dos semanas para ser los protagonistas de un evento que paraliza al planeta. Justamente, los deportistas, en su mayoría, tienen el placer de compartir un mismo lugar para vivir los días de estadía que pasen en la ciudad sede.

La Villa Olímpica se convierte en el espacio que alberga a los hombres y mujeres más reconocidos del mundo. Ya sean estrellas reconocidas por todos, o destacados en una disciplina con menor difusión, el valor de compartir mismos espacios, como el comedor, hace que el evento tenga el espíritu amateur que lo define como único.

En ese sentido, una figura de la selección de Gran Bretaña que compitió en los Juegos de Londres 2012, dio detalles de las fiestas sexuales que protagonizó durante su breve paso por la casa de los atletas. “Fue la fiesta de todas las fiestas. Tienes a todos los diferentes atletas, todo tipo de especímenes diferentes allí”, fueron las primeras palabras de Micah Richards, por entonces uno de los baluartes de la defensa del Manchester City, en una entrevista en el podcast Rest in Football.

“Estaba absolutamente en llamas, honestamente. Estaba un poco más delgado, un poco más marcado, un poco más delgado, era verano y caminaba sin la blusa”, recordó Micah sobre su estadía en la Villa Olímpica. “Estuvimos allí tres noches: fuimos a entrenar, luego volvimos al pueblo. Esas tres noches estuvimos hasta las 4 de la mañana”, agregó.

Hay que recordar que el combinado del Team GB, dirigido por Stuart Pearce, reunió a 18 futbolistas y fue capitaneado por el galés Ryan Giggs. Otros de los jugadores que fueron parte del plantel Sub 23 hace 12 años fueron Daniel Sturridge, Craig Bellamy y Aaron Ramsey. El combinado británico llegó hasta los cuartos de final de la competencia que se jugó en seis estadios (Wembley, Old Trafford, el Millenium de Cardiff, St. James Park, el Hampden Park, en Glasgow, y el Ricoh Arena), cayó en los penales ante Corea del Sur.

“Allí había absolutamente de todo, teníamos McDonalds ahí, comida china, una cafetería grande con todo lo que quieras. Todo gratis. Es lo que me imaginaba cuando iba a la universidad: estás en los pasillos, compartiendo habitación. Compartí con Daniel Sturridge”, explicó Richards en diálogo con Alan Shearer y Gary Lineker.

El combinado local de fútbol masculino en su ingreso en la Villa Olímpica WPA Pool | Getty Images

Además de recordar cómo pasó las pocas noches que caminó por la Villa Olímpica, Micah rememoró una anécdota con Kobe Bryant, la leyenda de la NBA que participó del torneo de básquet masculino con el Dream Team de los Estados Unidos.

“Kobe estaba allí. La gente se tomaba fotos con él y estábamos explorando el lugar. En un momento, me acerqué a decir ‘leyenda, ¿es posible tener una foto?’, y él dijo ‘¡no, ahora mismo no!’”, dijo el ex defensor inglés entre risas. “Nunca me sentí tan tonto en toda mi vida, ¡él no tenía ni idea de quién era Big Meeks!”, sumó en relación a la situación que vivió en Londres.

Es importante mencionar que la entrada de preservativos a gran escala en las Villas durante los Juegos Olímpicos se convirtió en un tema normal dentro de la organización. Durante la cita en la ciudad de Inglaterra, se dieron unos 150.000 condones para los 10.500 atletas que vivieron en los edificios ubicados en Lower Lea Valley, al este de Londres.

Dicha suma se triplicó cuatro años más tarde, para la primera edición en la historia olímpica en Sudamérica: en Río 2016, fueron 450 mil los preservativos que circularon por la casa de los mejores deportistas del mundo.