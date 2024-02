Los desafiantes posteos del Papu Gómez en plena suspensión por doping

El duro entrenamiento de Papu Gómez

Alejandro Papu Gómez, que actualmente se encuentra fuera de los campos de juego producto de una suspensión de dos años tras dar positivo en un control antidoping, no baja los brazos y se mostró “entrenando duro”, como el volante ofensivo fue campeón mundial con la selección argentina en Qatar 2022.

El ex jugador de Arsenal y San Lorenzo subió este miércoles siete fotos y dos videos en los que se lo observa realizando fuertes ejercicios físicos en un gimnasio, tareas aeróbicas y también levantando pesas, entre otras acciones que el futbolista de 35 años publicó en su cuenta de Instagram. La primera persona que efectuó un comentario fue su mujer, Linda Raff, que puso dos emojis, uno del típico músculo del bícep y otro de un corazón.

Para el paquete de imágenes eligió una canción especial: “Mírenme ahora”, de Myke Towers. La letra puede ilustrar parte de lo que está atravesando. “Mírenme ahora, mírenme ahora; yo solamente grabo la’ cancione’, ella’ se pegan sola’; ello’ quieren que me vaya mal, pero esto mejora”, reza una de sus estrofas.

Papu suele ser viral en cada una de sus acciones en sus redes sociales y en Instagram tiene 6,4 millones de seguidores. En su último posteo generó más de 29 mil “me gusta” y casi 250 comentarios tras cinco horas de publicación.

Pero no fue el único posteo del ex jugador del Catania (Italia), Metalist (Ucrania), Atalanta (Italia), Sevilla (España) y de último paso en el Monza (Italia), con el que tiene contrato hasta junio de este año, pero de momento no podrá volver a jugar salvo que consiga que le reduzcan la sanción.

En esa segunda publicación que fue hace dos días, se mostró sonriente en un día soleado y escribió “florenciendo a pesar de las dificultades”. Muchos de sus seguidores le escribieron mensajes de apoyo entre los 534 que fueron alusivos a ese posteo que además acaparó más de 48 mil “likes”.

Su futuro es un interrogante y en caso de que la sanción sea completamente efectiva esto podría desembocar en su retiro. El próximo 15 de febrero cumplirá 36 años y mientras tanto busca mantenerse activo y en forma física.

El pasado 20 de octubre se conoció el doping positivo del Papu por ingerir la terbutalina, que es una sustancia prohibida por la Agencia Española Antidopaje (CELAD). El futbolista esgrimió que tomó por unas cucharadas del jarabe para la tos de su hijo. El tema se detectó tras el control antidopaje que se realizó en noviembre de 2022 antes del Mundial de Qatar que ganó con la selección argentina. Así lo informó el medio español Relevo y lo confirmó el AC Monza a través de un comunicado oficial.

En mayo pasado también ganó la Europa League con los españoles, al vencer en la final de Budapest a la Roma de José Mourinho. Aunque apenas semanas más tarde, el equipo andaluz decidió prescindir de sus servicios pagándole la mitad de la ficha, aunque fuentes del club sostuvieron ante Infobae que esto “no tuvo que ver” con el doping y la posibilidad de que hubiera una resolución en su contra, sino “exclusivamente deportiva”, al explicar que su entonces entrenador, José Luis Mendilíbar, no lo consideraba imprescindible en el plantel y necesitaba esa ficha para traer a otro jugador.

En cuanto a la selección argentina, luego de la Copa del Mundo sólo fue convocado para los amistosos de marzo de 2023 en los que se celebró el título obtenido en Qatar. Sin embargo, no pudo estar presente debido a una lesión y el Sevilla no lo dejó viajar, según comentó el entrenador Lionel Scaloni en una conferencia de prensa que se hizo antes del partido con Panamá.

