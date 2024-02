El representante de Enzo Fernández habló sobre los rumores de una salida de Chelsea: “Sabemos cuál es su deseo”

Enzo Fernández llegó al Chelsea a principios de 2023 a cambio de 121 millones de euros (REUTERS/David Klein)

“Enzo Fernández, dispuesto a dejar el Chelsea”. La noticia estalló este martes y la destapó el periodista Jacque Talbot para el medio Football Transfers, sitio especializado en las transferencias. Los 121 millones de euros invertidos por el volante con último paso por Benfica de Portugal colocaron las expectativas de su fichaje por las nubes, pero el campeón del mundo aún no encuentra su lugar en los Blues, en medio de una mala racha que tiene al equipo en una posición lejana a la clasificación a las copas europeas de la siguiente temporada.

En esa información periodística se hacía hincapié en que los agentes del jugador, entre ellos Uriel Pérez, uno de sus históricos representantes en su carrera, habían iniciado “conversaciones” con “varios clubes para explorar posibles oportunidades para el talentoso centrocampista”. Sin embargo, el agente señalado desmintió el daro en charla con el diario español AS y descartó una salida del ex hombre de River en el corto plazo: “El jugador no tiene la intención de salir”.

La inestabilidad del proyecto mostrado en la entidad de Londres fue el eje de una de las consultas a Pérez, luego de que la entidad de Londres haya gastado una cifra superior a los 600 millones de euros en incorporaciones hasta el punto de convertir a Moisés Caicedo y Enzo Fernández en las dos transferencias más caras en la historia de la Premier League: “Los dirigentes fueron bien claros con este proyecto. Es un plan que iba a costar al principio porque iban a llegar jugadores nuevos y jóvenes, pero cuando el equipo se acoplara bien las piezas, el Chelsea iba a salir adelante”. Vale recordar, la directiva abonó más de 130 millones de la moneda europea por el ecuatoriano al Brighton.

A pesar de que el 25 de febrero enfrentará al Liverpool en la final de la Copa de la Liga, la apremiante situación de los dirigidos por Mauricio Pochettino lo llevaron a sufrir ocho goles en sus últimos dos partidos por Liga, con sendas derrotas 1-4 y 2-4 ante Liverpool y Wolverhampton, respectivamente. Ocupa la 11° colocación de la Premier League con 31 unidades, a 15 de la clasificación a la Champions League y a 20 del puntero, Liverpool. “Obviamente que a él le gustaría que el club estuviese en otra posición, pero eso se logrará con trabajo”, señaló Pérez.

Soccer Football - Premier League - Newcastle United v Chelsea - St James Park, Newcastle, Britain - November 25, 2023 Chelsea's Enzo Fernandez reacts Action Images via Reuters/Lee Smith NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 45 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS.

El agente intentó disipar las dudas en torno a la continuidad del futbolista de 23 años que tiene contrato hasta 2032: “El deseo de Enzo Fernández es estar en el equipo y triunfar. No nos reunimos con ningún club ni tratamos de hablar con algún club. Sabemos cuál es el deseo del jugador”.

El artículo del reportero Jacque Talbot había detallado que su posible salida del bicampeón de la Liga de Campeones (2011/12 y 2020/21) era complicada por la extensa duración de su vínculo: “La dinámica que rodea el posible traspaso sigue sin estar clara en este momento, ya sea el jugador el que impulsa el traspaso o sus representantes, pero un punto de fricción será sin duda el contrato del ganador de la Copa Mundial hasta 2032, ya que el club ha activado una cláusula de un año en el acuerdo”.

Ninguno de los tres entrenadores al mando durante el último año (Graham Potter, Frank Lampard y Mauricio Pochettino) pudieron exprimir la mejor versión del jugador, que fue el 5 del equipo en su llegada por la salida de Jorginho al Arsenal y recién con la llegada de Caicedo en la era Pochettino pudo soltarse más en el campo de juego para pisar más al área, pero las inseguridades mostradas por su nuevo compañero lo suelen empujar a volver a su antigua posición, como ocurrió en el final del duelo del domingo ante Wolverhampton en Stamford Bridge.

Días atrás, Enzo Fernández analizó de manera cruda su ciclo en los Blues en charla con ESPN: “Mi balance en Chelsea es medio turbulento, pero estoy tratando de hacer lo mejor posible para poder terminar en los puestos de Champions, también tenemos FA Cup y la Copa de la Liga, que es muy importante ganarla para nosotros”.