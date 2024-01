Enzo Fernández habló sobre el futuro de Scaloni en la Selección, bromeó sobre el Dibu Martínez y se refirió a Julián Álvarez

Enzo Fernández está a pocos días de cumplir su primer año con la camiseta del Chelsea. El futbolista abonado por una millonaria cifra de 121 millones de euros (USD 131 millones) llegó a Inglaterra el 31 de enero de 2023 con la pesada carga de ser, hasta ese momento, la transferencia más cara en la historia de la Premier League. Su adaptación a la institución se dio en medio de una profunda reestructuración del plantel y la llegada de Mauricio Pochettino promete sacar su mejor versión.

Te puede interesar: El álbum de la “mini escapada” de Enzo Fernández y su pareja a un paraíso de Europa: el look del futbolista que se volvió viral

Hoy, en medio de su cumpleaños número 23, el campeón del mundo con la selección argentina se sometió a una entrevista publicada por ESPN en la que repasó su estadía en los Blues después de haber marcado cuatro goles y tres asistencias en 46 partidos: “Mi balance en Chelsea es medio turbulento, pero estoy tratando de hacer lo mejor posible para poder terminar en los puestos de Champions, también tenemos FA Cup, que arrancamos ganando y estamos por jugar la semifinal de vuelta de la Carabao Cup (martes 23 desde las 17 ante Middlesbrough), que es muy importante ganarla para nosotros”. Desde que arribó a Londres, tuvo a tres técnicos estables (Graham Potter, Frank Lampard y Pochettino) sumado al breve interinato de Bruno Saltor.

En su mirada sobre su presente y el de sus compañeros en la selección argentina, palpitó el duelo del próximo viernes 26 (desde las 16:45, hora argentina) en Stamford Bridge contra el Aston Villa de Emiliano Martínez por los 16avos de final de la FA Cup. De cara a ese duelo, no temió definirlo a su compañero en la Albiceleste: “¿Dibu? Uh, es un agrandado ese, olvídate. Con Chelsea siempre se agranda. No sé qué tiene con nosotros, pero ojalá que sea un gran partido y podamos ganar, va a ser especial”.

Te puede interesar: El golazo de taco de Bernardo Silva para abrir el marcador a favor del Manchester City ante Newcastle

Además, fue consultado por el mejor argentino de la presente temporada en la Premier League, un ítem en el que eligió a un ex hombre de River Plate: “Todos están demostrando un gran nivel, pero Julián (Álvarez) está haciendo goles, asistencias... Está demostrando mucho su gran nivel y estoy muy contento por él”. La Araña convirtió 13 tantos y 10 pases gol en 30 partidos del curso. Esos números vienen de la mano de mayor cantidad de minutos, algo que no tuvo en la 2022/23.

* El elogio a Julián Álvarez

Te puede interesar: El inesperado giro que daría la novela Benzema y la indirecta del Al-Ittihad de Marcelo Gallardo

Enzo Fernández dejó su faceta deportiva de lado por un momento para referirse a su rol de padre de Olivia y Benjamín, pero puntualizó en este último nacido en octubre de 2023, fruto de su relación con Valentina Cervantes. “Está loco... El enano ese no me deja dormir nada. Se levanta todos los días llorando a las 3 de la mañana, ja”, confesó.

Ya de vuelta al plano de la redonda, se refirió a una situación específica durante su etapa en Chelsea, cuando ejerció su voz de mando para cederle a Cole Palmer un penal que deseaba patear Raheem Sterling. Sobre si ya se considera un líder en el plantel, declaró: “Sí... Mis compañeros me dan la confianza, pero ahí fue una decisión porque ellos estaban discutiendo en caliente y tomé esa responsabilidad. No de decidir, sino de opinar. Por suerte, Cole pudo hacer el gol, ja”.

El ex futbolista del Benfica de Portugal dio las gracias por las constantes muestras de afecto de los fanáticos ingleses, quienes lo ovacionaron en distintas oportunidades: “El hincha me ha demostrado cariño desde un primer momento y estoy muy agradecido con ello. Que me ovacionen en un orgullo muy grande. Ya me siento como en casa, eso es muy importante para la confianza, la felicidad y muy importante para mí como para mi familia”.

“La relación con Pochettino está muy bien. Él es de acercarse a nosotros, nos habla mucho en lo humano, y eso para el jugador es muy importante. Te da mucha confianza con el grupo, te da facilidades y herramientas a la hora de jugar. A su idea le falta tiempo porque es un proceso, hay muchos jugadores nuevos, el grupo se fue haciendo este año y no es fácil encontrar rápidamente el funcionamiento. Llevará un tiempo, pero estamos tratando de hacer lo mejor posible para que podamos encontrarlo”, añadió.

* La cercanía de Enzo Fernández con River Plate

A pocas semanas del regreso a la actividad en la Selección en marzo próximo, Enzo mantuvo su cabeza en la próxima Copa América a desarrollar en los Estados Unidos, donde el equipo defenderá el título alcanzado en 2021: “El grupo está muy unido y tiene mucha hambre. Queremos seguir consiguiendo cosas importantes para la Selección y la gente”.

La frase de Lionel Scaloni en las entrañas del Maracaná poniendo en duda su continuidad también estuvo sobre la mesa: “No esperamos esa declaración, fue un choque muy fuerte para nosotros, pero tendrá sus motivos. Es una persona tranquila, pensante y creo que decidirá lo mejor para él y su familia. Queremos que se quede y que esté con nosotros, siempre”.

Por último, lamentó la salida de Enzo Pérez en la Banda, luego de haber compartido plantel con él durante su etapa en el Millonario: “Estoy un poco triste porque Enzo es un símbolo para River. A mi me ayudó mucho, fue como un padre en el vestuario y la cancha, siempre aconsejándome para darme una mano. Fue un placer poder compartir con él ese año que estuve en River, he aprendido mucho a su lado. Fue un choque fuerte que se haya ido de River por lo que representa para el grupo y los hinchas. Le mandé un mensaje y le desee lo mejor”.