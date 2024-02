La decisión que habría tomado Enzo Fernández sobre su futuro en plena crisis del Chelsea

Enzo Fernández anotó un gol y dos asistencias en 50 partidos con Chelsea (REUTERS/Isabel Infantes) REUTERS

“Mi balance en Chelsea es medio turbulento”. Así analizó Enzo Fernández en enero pasado su ciclo en los Blues desde su arribo a comienzos de 2023 con el rótulo de campeón del mundo. La coronación con la selección argentina en el Mundial 2022 catapultó a ese joven de 23 años que, hasta pocos meses antes, brillaba en River Plate. La apuesta por 121 millones de euros al Benfica lo transformó en la transferencia más cara en la historia de la Premier League, solo superado meses después por su compañero, Moisés Caicedo (133 millones de la misma moneda).

Las ilusiones depositadas en Enzo coparon las tribunas de Stamford Bridge, pero el nivel del equipo lo metió en una espiral descendente y, luego de 50 partidos con esta camiseta, se llegó a una posibilidad muy concreta: “Enzo Fernández, dispuesto a dejar el Chelsea”. El periodista Jacque Talbot anunció la información para el portal web Football Transfers, sitio especializado en las transferencias. Esa noticia precisó que los agentes del jugador, entre ellos Uriel Pérez, uno de sus históricos representantes de toda la vida, iniciaron “conversaciones” con “varios clubes para explorar posibles oportunidades para el talentoso centrocampista”.

El redactor analizó el ciclo del futbolista de 23 años en la entidad de Londres y criticó su rendimiento: “El joven fue descrito como un ‘centrocampista completo’ cuando fichó, pero hasta ahora sus actuaciones han demostrado que es bastante limitado. No ha cumplido su precio en Stamford Bridge hasta ahora”. Más allá de esta observación, Fernández nunca pudo mostrar su mayor talento en el último cuarto de la cancha bajo su rol de asistidor con mayores chances de pisar el área contraria porque la salida de Jorginho lo empujó a ser el 5 del equipo comandado por tres entrenadores en lo que va de su estadía (Graham Potter, Frank Lampard y Mauricio Pochettino). Este razonamiento está lejos de ser una mera excusa, ya que en Benfica anotó 7 asistencias y 4 goles en 29 partidos, en River tuvo 10 pases gol y 12 tantos en 53 encuentros. ¿Chelsea? Tres asistencias y cinco goles en 50 duelos.

La floja realidad de los comandados por Poch los tiene en la 11° posición con 31 puntos, a 15 unidades de la clasificación a la UEFA Champions League y a 20 del líder Liverpool. Con contrato vigente hasta 2032, la salida de Enzo Fernández no luce sencilla: “La dinámica que rodea el posible traspaso sigue sin estar clara en este momento, ya sea el jugador el que impulsa el traspaso o sus representantes, pero un punto de fricción será sin duda el contrato del ganador de la Copa Mundial hasta 2032, ya que el club ha activado una cláusula de un año en el acuerdo”. Esto se enmarca en medio de la negativa a Mykhailo Mudryk para salir cedido en busca de continuidad.

La intención de recuperar la inversión no es un detalle menor en la cabeza de los directivos y el rendimiento del ex hombre de Defensa y Justicia fue motivo de consulta para Mauricio Pochettino en la derrota 2-0 contra Everton el 10 de diciembre. El DT hizo foco en el argentino y el ecuatoriano Moisés Caicedo, quien llegó a comienzos de temporada desde Brighton: “Caicedo tuvo una temporada en Brighton y Enzo, después de tres meses en Europa, estuvo en el Benfica antes de llegar a la Premier League. No llegaron en el mejor lugar para actuar rápido porque necesitan ser parte de la solución. No son la guinda del pastel. Cuando llegas a un equipo que está en proceso de construcción y eres joven y no tienes mucha experiencia, incluso si tienes buena calidad y la gente puede ver que el club pagó mucho dinero y solo por eso hay que rendir… En el fútbol no es así, algunas personas piensan así porque no saben de fútbol”.

La oficialización de su arribo registró palabras elogiosas de Todd Boehly, propietario del Chelsea desde mayo de 2022 luego de invertir 4.250 millones de libras esterlinas (USD 4.571 millones): “Con Enzo fichamos a un campeón del mundo y a uno de los talentos más brillantes del fútbol mundial. Estamos emocionados de agregarlo al equipo de Graham Potter y estamos seguros de que formará una parte importante de nuestro equipo en el futuro. Enzo ha demostrado su habilidad en los niveles más altos, por lo que estamos ansiosos por ver qué hará”. Potter se marchó en abril de 2023 y Lampard quedó como piloto de tormenta previo a la llegada de Pochettino. Cerró la Premier League en el 12° lugar, fuera de la clasificación a las copas europeas.

A horas de enfrentar este miércoles al Aston Villa del Dibu Martínez por un pasaje a los octavos de final de la FA Cup (17, hora argentina), el finalista de la Copa de la Liga de Inglaterra (el 25 de febrero se medirá a Liverpool) atraviesa un mal presente con dos derrotas muy duras, en las cuales recibió ocho goles: 1-4 vs. Liverpool en Anfield y 2-4 vs. Wolverhampton como local.

Justamente, Enzo Fernández fue consultado por la realidad de este equipo a finales de enero, antes de la mala racha que lo tiene al entrenador en la cuerda floja: “Mi balance en Chelsea es medio turbulento, pero estoy tratando de hacer lo mejor posible para poder terminar en los puestos de Champions, también tenemos FA Cup y la Carabao Cup, que es muy importante ganarla para nosotros”.