“Me da vergüenza”: la feroz autocrítica del entrenador de Vélez tras la goleada que sufrió ante River

“Es un resultado que me da vergüenza, como entrenador me da vergüenza. No esperaba nunca una actuación en el primer tiempo de tanta fragilidad en la marca, de dejar tan libres a los rivales en el área. Hay mucho trabajo para hacer, debemos cambiar la actitud. Es un plantel o un grupo que ante la primera adversidad se cae mucho anímicamente, le cuesta revertir situaciones adversas. Es un tema que hay que trabajr, lo anímico”.

No anduvo con rodeos Gustavo Quinteros a la hora de explicar la derrota de Vélez por 5 a 0 ante River por la tercera fecha de la Copa de la Liga. El ex zaguero, argentino naturalizado boliviano, tiene una extensa trayectoria en el banco de suplentes. Y no maquilló el golpe. Por el contrario, buscó sacudir el vestuario pensando en lo que viene, luego de tres presentaciones con magros resultados (empate ante Barracas Central y caídas ante Independiente y el Millonario).

“No hicimos lo que entrenamos. No estuvimos concentrados. Tres goles los regalamos nosotros en la pelota parada. Cada uno tiene su marca, cabecearon solos. El esquema no tuvo nada que ver, fue un tema de fragilidad defensiva”, insistió. Y envió un nuevo mensaje hacia adentro. Claro, quienes perdieron la marca saben que lo hicieron. Sin necesidad de nombrarlos públicamente, hacia ellos fue el dardo.

El primer tiempo finalizó 0-4 para los de Liniers. El complemento, 0-1. En el descanso, Quinteros, de 58 años, realizó dos modificaciones. Otras dos sumó a los 16′ de la segunda etapa. " Fue distinta la actitud de los que entraron”, subrayó. Y también hubo una misiva para los directivos.

“Hay que seguir trabajando, tenemos que incorporar jugadores. Se fueron dos delanteros y no los reemplazamos. La dirigencia está trabajando en incorporar un delantero y un marcador central”, planteó. En ataque suena Enzo Copetti, ex Racing y con presente en Charlotte de la MLS, que supo sonar en River.

Pese al estruendoso tropiezo, la continuidad de Quinteros luce asegurada, aunque el Fortín deberá levantar cabeza el viernes 9 de febrero, cuando reciba a Gimnasia, por la cuarta jornada del certamen doméstico. Vale recordar que, si bien falta todo un año de competencia, hoy aparece anteúltimo en la tabla de promedios, que decretará un descenso (el otro surgirá de la tabla general). Y en 2023 al conjunto de Liniers, acostumbrado a la batalla por los títulos o el ingreso a las Copas, le costó la pelea en la zona baja.

