Mascherano reveló qué le dijo Bielsa en su emotivo abrazo antes del cruce Argentina-Uruguay en el Preolímpico

Los entrenadores de las selecciones de Argentina y Uruguay se saludaron antes del inicio del encuentro del Preolímpico Sub 23, en Venezuela.

Luego del emocionante empate 3-3 ante Uruguay en la última fecha de la fase inicial del torneo Preolímpico Sub 23, el entrenador de la selección argentina, Javier Mascherano, analizó el desempeño de su equipo que se clasificó al cuadrangular final en busca de una de las dos plazas disponibles para los Juegos Olímpicos de París y se refirió a su reencuentro con Marcelo Bielsa, conductor de la Celeste.

“Hicimos un gran partido, estuvimos a la altura y lo hicimos bien. Los dominamos, jugando de una manera diferente a lo que estamos acostumbrados. Estoy contento e ilusionado con lo que se viene y hay que poner la mejor energía, los pensamientos y la actitud para conseguir el objetivo que es clasificar a París”, comenzó el entrenador argentino en conferencia de prensa.

En cuanto a la dificultad que le presentó Uruguay, que logró empatar el partido tras estar dos goles debajo en el marcador, Mascherano insistió en que la Selección jugó “contra un rival que te genera muchas situaciones y ya lo habíamos visto en los otros partidos”. “A mi manera de ver fue el mejor equipo en campo y obtuvo mucho menos de lo que merecía. Hoy nos adelantamos rápido pero nos costó tener el control del partido, Uruguay te lleva a eso, a que el partido no tenga pausa. Lo terminamos bien, con opciones de ganarlo también. Esto es fútbol y el rival también juega. Me voy muy contento con el partido que hizo el equipo y chicos que quizá no tuvieron tantos minutos”, continuó el Jefecito.

En la previa al encuentro, Mascherano y Bielsa se fundieron en un abrazo. Ambos compartieron espacio en años anteriores en la selección argentina, en roles diferentes, y tuvieron la chance de reencontrarse, pero como rivales. “A Marcelo hacía mucho que no lo veía, he hablado, pero haberlo enfrentado como entrenador es un motivo de orgullo. Es el que me dio la posibilidad de jugar en la Selección, así que es una alegría haberlo podido enfrentar”, dijo. Sobre el diálogo al borde del campo, agregó: “Me deseó todo lo mejor, pero no tiene comparación con los elogios que le dio a Lionel (Scaloni) y Pablo (Aimar). Sé que me tiene mucho cariño como ha todo jugador que dirigió”.

Javier Mascherano y Marcelo Bielsa se fundieron en un abrazo fraternal (AP)

En otra de las consultas, el entrenador respondió sobre las palabras de Scaloni, quien pidió que sea Mascherano quien dirija a la Selección en París 2024 en caso de clasificar a los Juegos: “Yo soy empleado de la AFA y entreno el equipo que me dan. Lo que pase después del 11 de febrero se verá”.

De acuerdo a los próximos rivales en el cuadrangular final, el técnico alertó que serán tres partidos muy duros. “Hemos visto el partido de Venezuela un rato con Brasil, y algún otro, Nos tocó enfrentarlo en Buenos Aires en un amistoso, es un equipo físico y fuerte que sabemos que de local se potencia y que ayer lo demostró contra Brasil. Tienen mucha intensidad y jugadores que hacen la diferencia de mitad de campo en adelante. Los tres rivales van a ser durísimos. Hay que prepararse de la mejor manera”, cerró.

En el último encuentro de la Zona B, Argentina repartió puntos ante la eliminada Uruguay, pero le alcanzó para liderar el grupo y avanzar a la próxima instancia junto con Paraguay. Los goles albicelestes en el partido los marcaron Baltasar Rodríguez, Aaron Quirós y Francisco González. Anotaron para los celestes Luciano Rodríguez, César Araujo y Matías Abaldo.

La selección argentina Sub 23 volverá a jugar este lunes contra Venezuela en la primera jornada de la Fase Final. El jueves irá contra Paraguay y el domingo cerrará su participación contra Brasil. Todos los partidos se disputarán en la ciudad de Caracas. Los dos primeros de la tabla de posiciones tendrán el boleto garantizado a los Juegos Olímpicos.