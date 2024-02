Las 13 figuras que participarán de la Primera Nacional en busca del ascenso a la Liga Profesional

Claudio Bieler - Hernán Grana - Nereo Champagne - Nicolás Domingo - Lucas Albertengo - Víctor Figueroa - Matías Pisano - Sebastián Prediger - Christian Bernardi - Diego Braghieri - Franco Mussis - Ricky Blanco - Pulga rodríguez

La Primera Nacional pone primera. Luego de los ascensos de Independiente Rivadavia de Mendoza y Deportivo Riestra durante la pasada temporada, el certamen volverá a la actividad en lo que será un torneo extenso, duro y extremadamente competitivo, del cual participarán 38 equipos. Los encuentros que tendrán como protagonistas a Agropecuario Argentino y Patronato de Paraná, junto con el de Mitre de Santiago del Estero frente a San Telmo, marcarán el inicio de la competición de la Segunda División del fútbol argentino.

El Sojero y el Patrón, por la Zona A, jugarán en Carlos Casares a las 17:10 con la transmisión de TyC Sports y el arbitraje de Fabrizio Llobet, mientras que el conjunto norteño y el combinado de la isla se verán las caras en Santiago por la Zona B, a las 21.30, con Adrián Franklin como referí.

El campeonato volverá a ofrecer dos ascensos a la Liga Profesional, y también tres descensos (a la Primera B o el Federal A) con 38 equipos divididos en dos zonas de 19, jugando ida y vuelta y con un partido interzonal por jornada. Los ganadores de cada grupo jugarán la final por el primer boleto al fútbol grande de la Argentina (a único partido en campo neutral), mientras que el segundo equipo que subirá saldrá de un exigente Reducido.

En ese mini torneo van a participar los equipos ubicados entre el segundo y octavo puesto a único partido con el mejor ubicado de local. Avanzarán siete equipos y se sumará en la segunda fase el perdedor de la final. Los ocho equipos se acomodarán según los puntos logrados en cada zona y se enfrentarán en llaves de cuartos de final, en duelos de ida y vuelta con el mejor ubicado como local en el desquite. Los ganadores avanzarán a las semifinales a dos partidos y los que resulten finalistas definirán a único encuentro en cancha neutral el segundo ascenso.

En cuanto a los descensos, los últimos de cada zona perderán la categoría y los dos penúltimos jugarán un partido en terreno neutral para determinar el tercer descenso. Un torneo apasionante con equipos de muchísima historia y aspiraciones como los casos de Chacarita Juniors, Quilmes, Ferro, San Martín de Tucumán, San Martín de San Juan, Gimnasia y Esgrima de Jujuy, Patronato de Paraná y Aldosivi de Mar del Plata, entre otros.

Protagonistas del ascenso en las últimas temporadas como Almirante Brown, Nueva Chicago, All Boys, Deportivo Morón, Brown de Adrogué, Atlanta, Temperley, Almagro y Estudiantes de Buenos Aires también le pondrán condimento a una competencia que reparte futbol por casi todos los puntos cardinales del territorio nacional. Los cordobeses de Racing y Estudiantes de Río Cuarto, los santiagueños de Güemes y Mitre, los chaqueños de For Ever, los patagónicos del Deportivo Madryn y Brown y los mendocinos de Deportivo Maipú (jugó la final con Deportivo Riestra por el segundo ascenso a la LPF) y Gimnasia y Esgrima también perfilan como duros rivales.

En la Zona A jugarán San Martín de Tucumán, Patronato de Paraná , Chacarita, Arsenal, Quilmes, Tristán Suarez, Talleres de Remedios de Escalada, San Miguel, Agropecuario de Carlos Casares, All Boys, Ferro, Estudiantes de Buenos Aires, Racing de Córdoba, San Martín de San Juan, Güemes de Santiago del Estero, Gimnasia de Jujuy, Deportivo Maipú de Mendoza, Alvarado de Mar del Plata y Guillermo Brown de Madryn.

En la Zona B lo harán Chaco For Ever, Colón, Defensores de Belgrano, Temperley, Almirante Brown, Brown de Adrogué, San Telmo, Almagro, Deportivo Morón, Defensores Unidos de Zárate, Atlanta, Nueva Chicago, Estudiantes de Río Cuarto, Atlético de Rafaela, Mitre de Santiago del Estero, Gimnasia y Tiro de Salta, Gimnasia y Esgrima de Mendoza, Aldosivi de Mar del Plata y Deportivo Madryn.

La primera fecha se completará de la siguiente manera

Sábado 03 de Febrero

17:00 Chacarita vs Deportivo Maipu (TyC Sports)

17:00 All Boys vs Tristán Suarez

17:00 Deportivo Morón vs Brown (Adrogué)

17:30 Talleres (Remedios de Escalada) vs San Miguel

17:30 Estudiantes (BA) vs Ferro

19:05 Quilmes vs Temperley (TyC Sports)

19:10 Nueva Chicago vs Almagro (DSports)

20:00 San Martin (Tucumán) vs Gimnasia (Jujuy)

20:00 Aldosivi vs Atlético Rafaela

21:10 Colón de Santa Fe vs Defensores Unidos (TyC Sports)

Domingo 04 de Febrero

17:00 Arsenal vs Güemes (Santiago del Estero)

17:00 Brown (Puerto Madryn) vs Racing (Córdoba)

17:00 Gimnasia (S) vs Chaco For Ever

17:00 Alte Brown vs Atlanta (TyC Sports)

19:00 San Martin (SJ) vs Alvarado

19:30 Gimnasia (Mendoza) vs Defensores de Belgrano

20:00 Estudiantes (Río Cuarto) vs Deportivo Madryn

LAS MÁXIMAS FIGURAS QUE ESTARÁN EN LA PRIMERA NACIONAL

Claudio Taca Bieler (Agropecuario)

Surgido de Colón de Santa Fe, el delantero vistió los colores de Racing y Newell's antes de ganar la Copa Libertadores con Liga de Quito

Hernán Grana (All Boys)

El ex Ferro, que tuvo una incursión por Boca, volverá a Floresta, donde consiguió el ascenso en la Primera B Metropolitana

Nereo Champagne (Almagro)

El arquero surgido de San Lorenzo fue campeón del mundo Sub 20 junto a Lionel Messi en la edición que organizó Países Bajos en 2005

Nicolás Domingo (Arsenal)

El ex River e Independiente tuvo un paso por el fútbol europeo (Getty Images)

Lucas Albertengo (Atlético Rafaela)

El ex goleador de Independiente también dejó su huella en Newell's, Defensa y Justicia y Monterrey de México

Víctor Figueroa (Chacarita)

Tras su paso por Ecuador, Newell's, Godoy Cruz y Colón de Santa Fe, el virtuoso volante volverá al Funebrero

Matías Pisano (Chacarita)

Si bien había acordado su arribo al Funebrero la temporada pasada, no llegó a jugar por inconvenientes contractuales (Foto: REUTERS/Luisa Gonzalez)

Sebastián Prediger (Colón de Santa Fe)

El experimentado volante con pasado en Boca y Tigre, regresó al Sabalero (Foto: REUTERS/Agustin Marcarian)

Christian Bernardi (Colón de Santa Fe)

El ídolo del Sabalero fue una pieza clave en el título que logró el equipo en la Copa de la Liga antes de descender

Diego Braghieri (Deportivo Madryn)

El ex Lanús y San Lorenzo defenderá la camiseta del conjunto patagónico

Franco Mussis (Ferro)

El volante surgido de Gimnasia también dejó su huella en San Lorenzo y pasó por el Viejo Continente (Foto Baires)

Ricky Blanco (Ferro)

Para los especialista fue considerado el mejor jugador de la temporada pasada

Luis Miguel Rodríguez (Gimnasia de Jujuy)