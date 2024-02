Los Pumas tendrán un histórico cambio de camiseta luego de 12 años: la nueva marca que los vestirá

Marcos Moneta, una de las figuras del rugby argentino que lucirá la nueva indumentaria REUTERS

El rugby argentino atraviesa un gran momento con sus selecciones. Es que después de lo que fue el cuarto puesto que lograron Los Pumas en el Mundial que se disputó en Francia y con la clasificación asegurada para los Juegos Olímpicos de París 2024 de parte de Los Pumas 7s, este año promete ser apasionante con un calendario de competencias cargado de actividades.

Te puede interesar: Un club de la cuarta de Inglaterra hizo sonar el himno de Boca Juniors en su estadio: el particular lazo con el equipo argentino

En el marco de esta actualidad, se produjo una importante novedad relacionada a la Unión Argentina de Argentina. Después de 12 años, todos los seleccionados nacionales que son parte de la Unión serán vestidos por una nueva marca deportiva. Así es que, tras más de una década de usar indumentaria Nike, la reconocida firma francesa Le Coq Sportif será la encargada de nutrir a todos los equipos nacionales de rugby.

Gabriel Travaglini, presidente de la Unión Argentina de Rugby, se refirió a este cambio: “Con la incorporación de Le Coq Sportif como nuevo patrocinador, no solo establecemos una asociación con una empresa internacional con raíces en el rugby desde 1882, sino que también recuperamos esta prestigiosa marca para proveer productos de alta calidad y tecnología a nuestros equipos”.

Te puede interesar: La lista de las mejores ligas de fútbol del mundo: el sorprendente lugar de la MLS tras la llegada de Messi y el impacto de Cristiano Ronaldo en Arabia

Este cambio se da tras más de una década. Hay que recordar que la UAR vestía la indumentaria de la marca estadounidense desde 2011, luego de haber concluído un vínculo de años con la marca alemana Adidas. Dicha empresa vistió a Los Pumas en casi todos los Mundiales de rugby, a excepción del 2003, cuando se utilizó Topper.

Los Pumas 7 vienen de consagrarse campeones en la etapa del circuito mundial en Perth Zach Franzen | Zach Franzen

Los primeros en lucir la nueva camiseta serán los integrantes del seleccionado del momento en el rugby argentino y uno de los más dominantes del mundo. El equipo de seven dirigido por Santiago Gómez Cora jugará con la nueva camiseta en el Seven de Hong Kong, programado entre el 5 y el 7 de abril. Además, también utilizarán la nueva indumentaria en los Juegos Olímpicos a jugarse del 26 de julio al 11 de agosto. Posteriormente, Las Yaguaretés -seleccionado femenino de seven- presentarán la indumentaria en el Seven de Cracovia, Polonia, evento de cierre del Sevens Challenger Series (18 y 19 de mayo).

Te puede interesar: El ranking de los 10 jugadores mejores pagos del mundo que reúnen más de 960 millones de dólares

La presentación oficial de la nueva camiseta de Los Pumas se llevará a cabo durante los compromisos de la ventana de julio, cuando se enfrenten a Francia los días 6 y 13 de julio. Este acuerdo de cuatro años, que abarca hasta la Rugby World Cup 2027, marca el reencuentro de Los Pumas con Le Coq Sportif. En 1981, durante la serie de dos test-matches ante Inglaterra, el equipo argentino ya había utilizado indumentaria provista por la marca.

A través de esta alianza, la marca de origen francés busca colaborar con la UAR en el desarrollo de la actividad y comprometer a más jugadores de los clubes, fortaleciendo los valores compartidos como el respeto, el compromiso y el espíritu de equipo. A partir de mayo, los fanáticos de los seleccionados argentinos de rugby podrán acceder a una amplia línea de productos del nuevo sponsor, que incluirá desde modelos de alto rendimiento hasta opciones de la línea casual.

El 2024 será un año especial para el rugby argentino. Los Pumas 7s tuvieron un inicio inmejorable, ya que ganaron la medalla de oro en la etapa del circuito mundial en Australia (Perth) el último domingo y dominan el ranking de la temporada. Los Pumitas jugarán por primera vez el Rugby Championship M-20 y las Yaguaretés consiguieron la medalla de bronce en el Challenger de Dubai. En el futuro cercano, cada uno de los combinados saldrá a jugar con la misma pasión, pero vestidos con una nueva ropa que llevará la misma identidad que marca la historia del deporte argentino.